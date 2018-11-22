 Прошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Конституционный Суд дал зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо.

Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - написал Президент.

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Напомним, Верховная Рада Украины 20 сентября направила в Конституционный суд предложенные Президентом изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса на европейскую и евроатлантической интеграции.