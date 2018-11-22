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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1974) КС (1213) НАТО (6113) Порошенко (15781) членство в НАТО (239) членство в ЕС (132) Евросоюз (12149)

 Прошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Конституционный Суд дал зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо.

Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - написал Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд поддержал курс Украины в НАТО и ЕС. ВИДЕО

Напомним, Верховная Рада Украины 20 сентября направила в Конституционный суд предложенные Президентом изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса на европейскую и евроатлантической интеграции.

Прошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098358
 
   
 Топ комментарии
 
проси на біс цього талановитого актора!
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У - ух ! Какие они все деловитые становятся перед выборами. Пять лет тянул до этого момента.
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У - ух ! Какие они все деловитые становятся перед выборами. Пять лет тянул до этого момента.
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Если бы президента выбирали на 7 лет, то он бы еще пару годиков потянул.
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Не наговаривайте на президента Прошу ВР невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6208 В его предвыборной программе Пжыты по-новому нет ни слова о вступлении в НАТО! И он мужественно ее выполняет, саботируя вступление и не проводя референдум
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Да.да, сидели пять лет и не чухались,на Мальдивах загорали, в отпуска 6 раз в год шастали за границу, а сейчас "безотлагательно".Безотлагательно нужно было в 2014 году пересадить всех криминальных олигархов и всех коррупционеров, закрыть границу с агрессором и прекратить с ним торговлю.
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Жаль ,что не вы президент. Я бы проголосовал ))
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Як же агент Кремля міг пересаджати олігархів і корупціонерів, що ти таке кажеш ))
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Правильно,а то станет президентом Юля или Бойко и опять потянут Украину в дешёвый российский газ.
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а Конституція яка хериться представниками влади протягом 27 років їм в цьому завадить???
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Конституционный Суд дал зеленый свет.. А где про чёткий сигнал и про мяч на чьей-то там половине?
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Та твой,твой ,больше на фиг он никому не нужен
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Прошу ВР невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4080

лучше за цену на газ спросить...
ЕС и НАТО то высокая материя - и не все доживут...
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Понты для избирателей ! Интересно,неужели он настолько глуп что верит в то что Томасом и этим помогут ему с рейтингом ? И зачем изменение в закон который ни кто не выполняет,включая его самого !
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Получается...Как сибирский валенок.
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Ну це ахент кремля Порошенко тягне Україну у НАТО та в бік ЕС, зараз у зрадологіки запобіжники вигорять у мізках)
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Интересно и КАК они 300 депутатов в зале соберут, они же туда ТУПО не ходят.
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Так в этом и фокус,один голосует за шестерых. Умножаем продаем 50 на 6,получается 300.
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Законом про двойной налог для евробляхеров вы показываете, что реально вы идете в Таможенный Союз. Не интегрировать авто с еврономерами, а заставлять покупать старые жигули и волги. Вот ваша цель.
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ага щас, Вот только Папубий двести пятьдесятый раз бюджет на рейтинговое голосование поставит, КАКАЛИЦИИ то нет , идут торги , это мне , это опять мне........................................................................................................................................
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а где новость про газ в бюджете 19 года с 1 мая до 10 петя это просто пиздец
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Кто ещё не в курсе - сегодня Рада проголосует за бюджет на 2019 год, в котором именно такая сумма - 1 000 000 000 грн. - заложена для на скорую руку созданного «фонда Президента».
Эти средства будут передаваться куда-то там в благотворительных целях из рук Семьи. Т.е. Петро Порошенко будет теперь Санта Клаусом, который должен потратить миллиард грн налогоплательщиков (наших, млять, с вами!!! с вашей растаможенной «неевробляхи», например!) под видом лично своих до выборов президента на свой личный пиар, чтобы, как подтвердил недавно приближенный к тусовке, воровать ещё 5 лет:
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Кива заявил, что когда он попал на второй этаж Дома профсоюзов, там все было буквально пропитано коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами.
«Я был такой, обыкновенный парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком»,- вспомнил он.
В итоге, как заявил политик в интервью Newsone, «на сцене на Майдане стояли одни, а умирали другие», и что революцию делали одними жизнями, а «нагребали в карман другие».
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спікер який це заявив повний дебіл....

в Пороха, й це не секрет - цукровий діабет...він "заливатись в хлам" не може апріорі - бо зразу "вріже дуба раньше срока")))
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шакалы,безотлогательно снимайте неприкосновенность и давайте открытые парт. списки.А стремление Украины вступить в ЕС и НАТО в 11 статье контитуции прописано в разделе основы внешней и внутреней политики гос-ва
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порохоботы ану все на вот эту ветку там у пеци весщь какую то изобрели на заводе Богдан которая не отвечает нынешнему времени а далеко шагнули в будущее не на одно тыщателетие
https://biz.censor.net.ua/news/3098290/bogdan_izgotovil_elektrogruzovik_dlya_evrosoyuza_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68324676
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И шо? Беруть? Прямо щщасс? И в НАТО и в Евросоюз? Хорош кокаин на вискарь накладывать. Сдохнешь.
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В Европе такие как он сидят пожизненно , с конфискацией.
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безотлагательно...
оптимист! они так не работают..
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Можно подумать если будут изменения, то нас везде возьмут с нашей коррупцией, заоблачными налогами.
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У проекті бюджету-2019 витрати на одного депутата у 12 разів більше, ніж на солдата.
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https://www.unian.net/m/world/10347948-v-moskve-nachalos-s-ploshchadki-u-kremlya-vzleteli-dva-vertoleta-mi-8-odin-tashchit-v-setke-napominayushchie-lyudey-figury-foto-video.html
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После переименования Днепропетровской области это , сейчас , архиглавнейший вопрос , ответа на который жаждет весь украинский народ .
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Ахметов заработал на Роттердам плюс 35 миллиардов (!), а Порошенко ничего с этого не поимел? Нужно быть совсем наивным, чтобы верить в бескорыстный подарок олигарху за счет всей страны.
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В Украине сегодняшней нет такого события , с которого не поимел бы этот местечковый барыга .
Не даром же он на бульдозер пёрся . позорился ...
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Навіть с твоїх 15 рублів за комент барига відкат має? ))
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Чому Вінницький, а не наприклад Канівський чи Черкаський?
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потому что гнойным гавном от тебя смердит
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Вижу,что и вам,мордовцам васям,очень нравится ПАП, но стесняетесь признаться из-за работы на кремблядского ху"лушу
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Ага .
Все , кто против коррупции - это наймиты Хуйла .
Один ты - Да*ртаньян .
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Он заткнется наконец то? Или нам до выборов предстоит слушать его вопли не о чем?
Закрой уже бля рот... Мы уже научились судить по делам вашим, а не по истерически "патриотическим" лозунгам. Это уже не прокатит.
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Слабо щось совкодрочери-зрадофіли виступають, не той запал... Двоє-троє пашуть за всіх... Нумо, всі разом починаємо цитувати путєньку, три-чотири: "кто уґодна, толька нє Парашенка"! ))
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холуй соевый, а объясни нам как это твоя обсоранная гнойная свинья оказалась в одних и тех же схемах что и медведчкук, поцреотичный ты наш гавноед
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
3 ч. ·

Вы думаете, что после вчерашней "миллиардной" шумихи в сети, на Банковой кто-то засомневался, стоит ли отказаться от феодальной идеи ручной передачи средств "науке и образованию" и куда-то там еще через "фонд С̶а̶н̶т̶а̶ ̶К̶л̶а̶у̶с̶а̶ президента"? Пфффф))) Только что в кулуарах ВР представитель президента в парламенте сообщила, что идея выделения средств не напрямую, а прокачка бабла через фонд-контору её босса - это прекрасно, "це дозволить підтримати молодь, молодих науковців, які нають намір виїхати за кордон, це дозволить втримати їх в Україні".
Еще раз вдумайтесь: это якобы позволит остановить молодежь от выезда за границу! Ага, значит тот миллиард, который можно было легко отправить напрямую и без посредников, без пиара, просто прописав в бюджете, передается через некий на скорую руку созданный накануне фонд - именно так молодые ученые передумают выехать из Украины, а вот если напрямую адресовать, то, надо полагать, они непременно уедут из страны? Ох и бред! А почему раньше четыре с половиной года такой фонд не создавали? Было плевать на "молодих перспективних українських науковців", а нынче на носу выборы и теперь внезапно не плевать?
А зачем вообще в стране понятие "бюджет?" Давайте оптимизировать и избавимся от шелухи! Опубликуйте реквизиты личного текущего счета ПАП, заставьте всех налогоплательщиков отправлять средства именно туда, а царь будет уже передавать: это на Прямой канал, это на титушек, это на отдых на Мальдивах, это на Томос, это на больных раком, это молодым перспективным науковцям и т.д.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
1 ч. ·

Эти двухходовочки уже читаются достаточно легко. Следите за руками: Констртуционный суд накануне вдруг дал "зелёный свет" изменению Конституции в части сотрудничества с НАТО и ЕС как раз в тот день, когда происходит отвратительный, неприкрытый распил госбюджета на следующий год. Так совпало. В один день. Проголосуют сегодня и за бюджет, и за НАТО... и у кого повернетмя потом язык критиковать таких "святых" людей, которые "не словом а делом обеспечивают сближение Украины с НАТО"? Вы всё ещё следите за руками? Будет много пафосных слов "железным голосом", будут "бровки домиком", будто щас заплачет, будет всё, но 1) решение о вступлении Украины в НАТО по-прежнему принимают страны НАТО, а не наш парламент, 2) это совпадение и дымовая завеса необходимы для того, чтобы переломить повестку дня с "млять, дивіться, що в цьому бюджеті! Як таке може бути???" на "дорогесенькі мої, сьогодні в країні визначна подія! Ми закріпили курс України до НАТО!"
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помню как гниломордый носился со своей конституцией и как холуевские судьи зека ее отменили. Теперь гнилосраская свинья носится со своей - а судьи-то прежние остались. Обосранная свинья ничего не поменяла.
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можно еще внести в конституцию присоединению к марсианскому союзу, причем выхлоп будет приблизительно такой же
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И не забыть внести в Конституцию уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний! Прошу ВР невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3004
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко
 
 
 
 
 
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