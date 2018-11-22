 Прошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Конституционный Суд дал зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо.
Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - написал Президент.
Напомним, Верховная Рада Украины 20 сентября направила в Конституционный суд предложенные Президентом изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса на европейскую и евроатлантической интеграции.
лучше за цену на газ спросить...
ЕС и НАТО то высокая материя - и не все доживут...
Эти средства будут передаваться куда-то там в благотворительных целях из рук Семьи. Т.е. Петро Порошенко будет теперь Санта Клаусом, который должен потратить миллиард грн налогоплательщиков (наших, млять, с вами!!! с вашей растаможенной «неевробляхи», например!) под видом лично своих до выборов президента на свой личный пиар, чтобы, как подтвердил недавно приближенный к тусовке, воровать ещё 5 лет:
«Я был такой, обыкновенный парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком»,- вспомнил он.
В итоге, как заявил политик в интервью Newsone, «на сцене на Майдане стояли одни, а умирали другие», и что революцию делали одними жизнями, а «нагребали в карман другие».
в Пороха, й це не секрет - цукровий діабет...він "заливатись в хлам" не може апріорі - бо зразу "вріже дуба раньше срока")))
https://biz.censor.net.ua/news/3098290/bogdan_izgotovil_elektrogruzovik_dlya_evrosoyuza_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68324676
оптимист! они так не работают..
Не даром же он на бульдозер пёрся . позорился ...
Не винницкий ?
Все , кто против коррупции - это наймиты Хуйла .
Один ты - Да*ртаньян .
Закрой уже бля рот... Мы уже научились судить по делам вашим, а не по истерически "патриотическим" лозунгам. Это уже не прокатит.
3 ч. ·
Вы думаете, что после вчерашней "миллиардной" шумихи в сети, на Банковой кто-то засомневался, стоит ли отказаться от феодальной идеи ручной передачи средств "науке и образованию" и куда-то там еще через "фонд С̶а̶н̶т̶а̶ ̶К̶л̶а̶у̶с̶а̶ президента"? Пфффф))) Только что в кулуарах ВР представитель президента в парламенте сообщила, что идея выделения средств не напрямую, а прокачка бабла через фонд-контору её босса - это прекрасно, "це дозволить підтримати молодь, молодих науковців, які нають намір виїхати за кордон, це дозволить втримати їх в Україні".
Еще раз вдумайтесь: это якобы позволит остановить молодежь от выезда за границу! Ага, значит тот миллиард, который можно было легко отправить напрямую и без посредников, без пиара, просто прописав в бюджете, передается через некий на скорую руку созданный накануне фонд - именно так молодые ученые передумают выехать из Украины, а вот если напрямую адресовать, то, надо полагать, они непременно уедут из страны? Ох и бред! А почему раньше четыре с половиной года такой фонд не создавали? Было плевать на "молодих перспективних українських науковців", а нынче на носу выборы и теперь внезапно не плевать?
А зачем вообще в стране понятие "бюджет?" Давайте оптимизировать и избавимся от шелухи! Опубликуйте реквизиты личного текущего счета ПАП, заставьте всех налогоплательщиков отправлять средства именно туда, а царь будет уже передавать: это на Прямой канал, это на титушек, это на отдых на Мальдивах, это на Томос, это на больных раком, это молодым перспективным науковцям и т.д.
1 ч. ·
Эти двухходовочки уже читаются достаточно легко. Следите за руками: Констртуционный суд накануне вдруг дал "зелёный свет" изменению Конституции в части сотрудничества с НАТО и ЕС как раз в тот день, когда происходит отвратительный, неприкрытый распил госбюджета на следующий год. Так совпало. В один день. Проголосуют сегодня и за бюджет, и за НАТО... и у кого повернетмя потом язык критиковать таких "святых" людей, которые "не словом а делом обеспечивают сближение Украины с НАТО"? Вы всё ещё следите за руками? Будет много пафосных слов "железным голосом", будут "бровки домиком", будто щас заплачет, будет всё, но 1) решение о вступлении Украины в НАТО по-прежнему принимают страны НАТО, а не наш парламент, 2) это совпадение и дымовая завеса необходимы для того, чтобы переломить повестку дня с "млять, дивіться, що в цьому бюджеті! Як таке може бути???" на "дорогесенькі мої, сьогодні в країні визначна подія! Ми закріпили курс України до НАТО!"