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Все про:кладбище (159) Львов (3342) Польша (4607) провокация (1188)

 Троих польских студентов задержали на Лычаковском кладбище во Львове при попытке зажечь файеры

Троих студентов из Польши задержали на мемориальном Лычаковском кладбище во Львове, когда те пытались зажечь файеры возле польского военного кладбища

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на Лычаковском кладбище сотрудники и охрана задержали троих польских студентов, пытавшихся зажечь файеры возле польских военных захоронений", - рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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По его словам, студентов передали сотрудникам правоохранительных органов, на место вызвали полицию и СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3098357
 
   
 Топ комментарии
 
У дупу запхати оті фаєри та підпалити.
"Інтєрєсно буде!" (с) Лесь
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три польских фрайера
зажгли три файера... Троих польских студентов задержали на Лычаковском кладбище во Львове при попытке зажечь файеры - Цензор.НЕТ 7033
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мусора їх не битимуть,це ж не українці .
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по почкам получат от рехвормованных копчиков, шоб не шастали по кладбищам
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В тебе дозволу просити? Години прийому? Письмово або усно? За гроші ,або як?
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У дупу запхати оті фаєри та підпалити.
"Інтєрєсно буде!" (с) Лесь
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три польских фрайера
зажгли три файера... Троих польских студентов задержали на Лычаковском кладбище во Львове при попытке зажечь файеры - Цензор.НЕТ 7033
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Может эти студенты , как адепты Диогена Синопского (правда в те времена файеов её не было) , ходили днем с огнем и искали человека ? :А если посоны в бочку залезут их тоже арестуют ?
Александр Македонский и Диоген :
Великий царь и политический деятель Александр Македонский, по прибытии в Аттику решил посмотреть на знаменитого мыслителя Диогена, и ждал пока тот сам к нему придет, но Диоген не торопился. Тогда Александр Македонский пришел к нему сам и сказал:
«Я - великий Царь, Александр Македонский»
И тут же услышал в ответ: «А я - собака Диоген.»
Далее последовал диалог:
«И за что тебя зовут собакой?» - спросил царь.
«Кто бросит кусок - тому виляю, кто не бросит - облаиваю, кто злой человек - кусаю» - ответил философ.
«А меня ты боишься?» - задал следующий вопрос Александр Македонский.
«А что ты такое?» - спросил Диоген, - «Зло или добро?»
«Добро» - ответил царь.
«А кто же боится добра?»
Поняв, что Диоген и правда не так прост и весьма умен не смотря на все свои диковинные замашки, Александр сказал:
«Проси у меня чего хочешь»
«Отойди, ты заслоняешь мне солнце», - сказал Диоген
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Та тре було відразу тим штудентам запхати ті файєри їм в дупу і пустити скакати по деревах, як різдвяних білочок з вогниками..😕😕😕
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Только что на Лычаковском кладбище сотрудники и охрана задержали троих польских студентов, пытавшихся зажечь файеры возле польских военных захоронений

вот же вандалы

они шо не знают, шо в цивилизованных странах нужно просто рушить памятники
идиёты
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та де, в "супер цивілізованих" ще й трупак ідола в центрі міста тримають..
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А я думаю почему в кацапии сначала порушили все памятники сралину и берии,потом замуровали останки своих вождей в кремлевкую стену и цвяточки носють,цивилизация ,хули...
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а чому СБУ не було на місці до того? Чим вони зайняті?
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Шо СБУ должны спать на кладбище и ждать когда ебнутым захочется по могилам гасать?
Эти херои охренели от безнаказанности, ща все херойство слетит, у подкацапленных идиетов.
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ні СБУ має знати місця ризику та моніторити їх.
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ага, на кладбище, на это есть полиция,охрана .
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розпалювання між державами ворожнечі, а саме на це можуть бути спрямовані їх дії, це не питання поліції та охорони цвинтаря. Це свідчить що наша СБУ, не відслідковує процесів в радикальних колах сусідньої держави.
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Гуцул, не фантазуй вже так глибоко і мокро. Радикальна молодь хотіла зробити селфі на цвинтарі з фаєрами, щоб похвалитися в соцмережах. Нічого більше.
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СБУ на 50 процентов прокацаплено,не знаю как у вас,у нас на Бессарабии точно,а может и больший процент,но факт остается фактом ,сработала охрана,полиция повязала и отправила в СБУ,там им все обьяснят в поробностях,и жопу намылят,вданном случае все сработано правильно,думаю это те же самые ляхи, что зажигали на кладбище накануне и ,возможно их уже ждали.
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Цікаво скільки людей могли побачити ті фаєра, цвинтар як не як. Ну 10, чи 15. Вони б розповіли ще 10 , чи 15, всього чоловік 30. Який вони вплив мали б на суспільну думку? Та ніякий скорше за все.
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Це вже пройдено. Знімають на відео, а потім виставляють на радикальних польських сайтах і можливо по ним отримують оплату від вербувальників із Москви.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТроих польских студентов задержали на Лычаковском кладбище во Львове при попытке зажечь файеры
 
 
 
 
 
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