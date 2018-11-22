 Троих польских студентов задержали на Лычаковском кладбище во Львове при попытке зажечь файеры

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на Лычаковском кладбище сотрудники и охрана задержали троих польских студентов, пытавшихся зажечь файеры возле польских военных захоронений", - рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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По его словам, студентов передали сотрудникам правоохранительных органов, на место вызвали полицию и СБУ.