 Троих польских студентов задержали на Лычаковском кладбище во Львове при попытке зажечь файеры

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Только что на Лычаковском кладбище сотрудники и охрана задержали троих польских студентов, пытавшихся зажечь файеры возле польских военных захоронений", - рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
По его словам, студентов передали сотрудникам правоохранительных органов, на место вызвали полицию и СБУ.
"Інтєрєсно буде!" (с) Лесь
зажгли три файера...
забрали фаера..
Александр Македонский и Диоген :
Великий царь и политический деятель Александр Македонский, по прибытии в Аттику решил посмотреть на знаменитого мыслителя Диогена, и ждал пока тот сам к нему придет, но Диоген не торопился. Тогда Александр Македонский пришел к нему сам и сказал:
«Я - великий Царь, Александр Македонский»
И тут же услышал в ответ: «А я - собака Диоген.»
Далее последовал диалог:
«И за что тебя зовут собакой?» - спросил царь.
«Кто бросит кусок - тому виляю, кто не бросит - облаиваю, кто злой человек - кусаю» - ответил философ.
«А меня ты боишься?» - задал следующий вопрос Александр Македонский.
«А что ты такое?» - спросил Диоген, - «Зло или добро?»
«Добро» - ответил царь.
«А кто же боится добра?»
Поняв, что Диоген и правда не так прост и весьма умен не смотря на все свои диковинные замашки, Александр сказал:
«Проси у меня чего хочешь»
«Отойди, ты заслоняешь мне солнце», - сказал Диоген
вот же вандалы
они шо не знают, шо в цивилизованных странах нужно просто рушить памятники
идиёты
Эти херои охренели от безнаказанности, ща все херойство слетит, у подкацапленных идиетов.