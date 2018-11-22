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 Командные должности в оккупационных войсках на Донбассе будут давать только военным РФ, - ГУР

Командование российско-террористических войск на Донбассе будет назначать на офицерские должности только кадровых российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом проинформировал во время брифинга спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск повысило уровень требований к кандидатам на командные должности в составе оккупационных соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. В частности, на офицерские должности от командира роты и выше будут назначаться только кадровые российские военнослужащие и, в качестве исключения лица, призванные из числа местных жителей, которые имеют особые заслуги и прошли подготовку на территории РФ", - заявил представитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На полигоне наемников РФ на Донбассе произошел пожар: сгорела техника, - ГУР

Кроме того, по его словам, приостановлен на неопределенный срок призыв в российские оккупационные войска офицеров, которые были уволены по собственному желанию или по другим причинам, независимо от их бывших должностей и "воинских званий". Таким образом российское командование пытается повысить для кадровых офицеров ВС РФ возможности карьерного роста и привлекательность прохождения военной службы в составе оккупационных войск и не допустить увольнения командного состава, привлеченного из числа местного населения.

По информации разведки, такие шаги связаны с ростом недовольства среди кадровых российских военнослужащих, которые массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и оказывают преимущество официальному статусу командировки в составе оперативной группировки российских войск на территории Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные массово отказываются от прохождения службы на оккупированном Донбассе, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3098352
 
 
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а таким как Голубан доверия больше нет? Командные должности в оккупационных войсках на Донбассе будут давать только военным РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 6265
Варвары - в демократической Украине все по другому...

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Це давно відомо що командний склад - мокші, а розходний матеріал - дамбасюри.
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Чисто с моральной точки зрения будет "местным" легче... Выстрелить в спину "белой кости", во время атаки, закатить гранату в командирский блиндаж... Такое часто случалось во время Первой Мировой, в подразделениях Австро-Венгрии... Там на командные должности ставили, преимущественно, немцев, или "онемеченных" чехов, словаков, русинов... Так сначала солдаты-славяне "разбирались" с ними, а потом, целыми взводами, шли в плен сдаваться...
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