EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  382  18
Материалы по теме:
Все про:Геращенко Ирина (1259) заложник (1340) политзаключенные (1062) минские соглашения (2500)

 Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко

Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила в четверг представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"На Трехсторонней группе, и в гуманитарной подгруппе украинские представители напомнят россиянам, что мы ожидаем от них ответа на предложение отдать им российских наемников, осужденных в Украине - в обмен на политзаключенных Кремля. Мы уже 9 месяцев ждем этого ответа. И мы готовы помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе. Мы готовы провести очередной этап освобождения немедленно и помиловать всех, кто подпадает под действия минских соглашений, для освобождения наших", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам "выборов" на Донбассе, - Ирина Геращенко

Также, по словам Геращенко, Украина предлагает 27 ноября забрать осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине.

"Омбудсмен Л. Денисова и представители ее офиса готовы 27 ноября забрать этих осужденных на КПВВ, которое предлагаем сегодня определить на гуманитарной подгруппе", - добавила она.

Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко 01
Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3098349
 
 
 Топ комментарии
 
Это ты, Дирка, решила за всю Украину? Заруби на носу своей тески, вы- временщики грабители-гиены-шакалье...
 показать весь комментарий
 
У нее мозжечок в другом месте. От трения раздувается.
 показать весь комментарий
 
Странные обмены у странной бабы. Человека на человека.А не пачки за одного нашего.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Она она не подумала напрячь мозжечок насчёт такой ситуации - их помилуют, а кацапстан наших заложников не отпустит?
Тогда помилованных всё равно придётся освободить - так как помилование безусловная процедура...
 показать весь комментарий
 
У нее мозжечок в другом месте. От трения раздувается.
 показать весь комментарий
 
 
Странные обмены у странной бабы. Человека на человека.А не пачки за одного нашего.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты, Дирка, решила за всю Украину? Заруби на носу своей тески, вы- временщики грабители-гиены-шакалье...
 показать весь комментарий
 
 
Напишите срочно про Юльку! Рейтинги катострофично падают.
ВЫ ЭТО УМЕЕТЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Орай землю . Тілько кошерную страву. І не вирощуй свиней.
СОЯ-СОЯ, И ще раз СОЯ.
 показать весь комментарий
 
Тримай контрофшорник :Вана під час війни ховалась на Мальдівах і пакувала офшори краденими грошима ,торгує із окупантом,зозуля якась там .
 показать весь комментарий
 
Ось стане вона президентом, тоді і побачимо. Я ЗА НЕЇ ГОЛОСОВАТЬ БУДУ!!
Та ще знаю, що вам ригошоколади пора збирать манаткі.
 показать весь комментарий
 
жаль, что эти преступники там тоже не нужны..., для мокшан люди - мусор...или сырье для обмена...
 показать весь комментарий
 
не Україна готова ,-пан Інкогніто Мальдівсько-Офшорний готовий.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю, что преступников и бандитов никто помиловать и отпускать не будет, тем более в обмен на военнопленных.
 показать весь комментарий
 
Шо значит помиловать преступников?
А это значит - не передать их кацапам на обмен, а оставить их жить у себя, шестой, седьмой, восьмой... колонной.
А нахрена они нам нужны, если их даже кацапы себе взад забирать не хочут? Нас хто-то спросил?
Хай эта геращенка поселит у себя дома этих 60 отморозков, кормит их и поит.
А стране Украина такие граждане и на...Й не нужны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх