 Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила в четверг представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"На Трехсторонней группе, и в гуманитарной подгруппе украинские представители напомнят россиянам, что мы ожидаем от них ответа на предложение отдать им российских наемников, осужденных в Украине - в обмен на политзаключенных Кремля. Мы уже 9 месяцев ждем этого ответа. И мы готовы помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе. Мы готовы провести очередной этап освобождения немедленно и помиловать всех, кто подпадает под действия минских соглашений, для освобождения наших", - написала она.

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Также, по словам Геращенко, Украина предлагает 27 ноября забрать осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине.

"Омбудсмен Л. Денисова и представители ее офиса готовы 27 ноября забрать этих осужденных на КПВВ, которое предлагаем сегодня определить на гуманитарной подгруппе", - добавила она.



