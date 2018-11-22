 Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила в четверг представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
"На Трехсторонней группе, и в гуманитарной подгруппе украинские представители напомнят россиянам, что мы ожидаем от них ответа на предложение отдать им российских наемников, осужденных в Украине - в обмен на политзаключенных Кремля. Мы уже 9 месяцев ждем этого ответа. И мы готовы помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе. Мы готовы провести очередной этап освобождения немедленно и помиловать всех, кто подпадает под действия минских соглашений, для освобождения наших", - написала она.
Также, по словам Геращенко, Украина предлагает 27 ноября забрать осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине.
"Омбудсмен Л. Денисова и представители ее офиса готовы 27 ноября забрать этих осужденных на КПВВ, которое предлагаем сегодня определить на гуманитарной подгруппе", - добавила она.
Тогда помилованных всё равно придётся освободить - так как помилование безусловная процедура...
ВЫ ЭТО УМЕЕТЕ.
СОЯ-СОЯ, И ще раз СОЯ.
Та ще знаю, що вам ригошоколади пора збирать манаткі.
А это значит - не передать их кацапам на обмен, а оставить их жить у себя, шестой, седьмой, восьмой... колонной.
А нахрена они нам нужны, если их даже кацапы себе взад забирать не хочут? Нас хто-то спросил?
Хай эта геращенка поселит у себя дома этих 60 отморозков, кормит их и поит.
А стране Украина такие граждане и на...Й не нужны.