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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3172) Турчинов (3054) УПЦ (769) Донбасс (17488)

 Войну на Донбассе начал Турчинов. Стрелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений

Митрополит Арсений (Яковенко), наместник Святогорской лавры (Донецкая область) и викарий Донецкой епархии, после возвращения с Собора епископов УПЦ МП подверг критике Константинопольскую Церковь и украинскую власть, в частности возложив вину за военный конфликт на Донбассе на руководство Украины.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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"По указанию Турчинова (спикер парламента Украины, и.о. президента Украины весной 2014 года, с декабря 2014 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. - Ред.) сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит . Я видел украинские гаубицы, "Ураганы", стреляли по Славянску", - заявил наместник.

"Депутаты Верховной Рады говорят: "Вы говорите неправду. Это были переодетые русские". Я свою "ложь" скажу и на Страшном Суде... Теперь, когда конфликт дошел уже до такой степени, то идет обстрел с двух сторон. А начался он со Славянска, по воле Турчинова, летом 2014 года ", - уверен митрополит УПЦ МП.

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Также митрополит Арсений встал на защиту главы РПЦ Кирилла.

"Каждое его действие, поездку, слово можно отследить. Приведите пример проповеди, направленной на агрессию против Украины... Папа Римский даже говорит, что в Украине идет гражданская война ", - заявил архиерей.

Следует отметить, что таких заявлений Папа Римский никогда не делал. Он предпочитает не вмешиваться в дела православного мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3098346
 
 
 Топ комментарии
 
это уже скучно: гундляевский сатанист, вещает, как гундяевский сатанист! Войну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений - Цензор.НЕТ 1584
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Пристрелить этого "митрополита", а лучще на кол - что б другим паскудам не повадно было. Войну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений - Цензор.НЕТ 3919
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Как скоро эти сатанисты-еретики из МП уберуться навсгда из Украины домой????
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Капец Арсению, капец Свято-горской лавре...
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Кацапи самі дали їй назву "лавра". Ніяка вона не лавра. Лаври дві: Київська і Почаївська.
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Этих лживых антиукраинских сук из УПЦ МП РПЦ в Украине не должно быть вообще. И что эта собака скажет о захвате Славянска бандой Гиркина?
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А что мозги не включаются что в чужую страну влазит группа ГРУ Гиркина и захватывает госучреждения Украины то это ничего?? Это его устраивает ((((

В раисе делай приход тогда такие рассуждения будут в порядке вещей.

Вы ответьте за то что Гиркину-оккупанту помогал ваш Святогорский сатанат
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Это не с этого ли крыльца они (спецназ раиси) ПОРЕБРИК искали?
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сектант гундяевской секты за которым плачет обыкновенное СИЗО
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Т.е.по словам этой бородатой обезьяны войну начал не карлик со своей бандой,а украинская власть-смешно
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Це біля Святогорської лаври стоїть пам'ятник Федіру Сергеєву (товаришу Артему) там починалася донецька кріворізьска респрубліка у 1918 році і ось минуло 100 років і вуаля там поруч лугандон ті ж самі граблі кацапські.
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викарий супротив пастора - все равно что не вчёный чеоловек супротив вчёного...
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Прошиб Турчинова шо не оголосив мобілізацію і не почав стріляти в т.ч. і в цих лжепопів з лубянки ще в Криму.
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Ким воювати було? 90% СБУ Криму перейшло на бік ворога. Те ж з армією. Заступник командувача флотом агітував переходити на бік парашки. Повна дезорієнтація наших силовиків і не тільки в Криму. Що і використав наш стратегічний "брат".
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Ну не хрена себе , Стрелков-Гиркин оказывается в подчинении у Кровавого был , вот оно как .Вот интересно раша попы реально всех дебилами без памяти считают или они думают что у всех на планете кацапский мозг , у которого своей памяти просто нет ее Раша ТВ заменяет.
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Цікаво кремль напав на Україну, а Україна ще й винна. Турчинов і Ко лише винні в тому що шмарклі жували замість щоб знищити заколот у зародку
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Це так Лео пишуть на рашистських сайтах?.. Не варто так вірити брехливим свинособакам, а тим паче повторювати ту брехню...😕
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зачем? пока есть потребитель у "святых" аццов (у этого "святого", кстати, тоже паства есть) репресси не помогут.
на каждый товар найдется свой купец, даже на подобную религии и этим "святым" аццам гадость.
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Вікарій це своїми очима бачив !!! Війну на Донбасі розпочав Турчинов. Стріляти з двох сторін стали вже потім, - вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній - Цензор.НЕТ 7895 Війну на Донбасі розпочав Турчинов. Стріляти з двох сторін стали вже потім, - вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній - Цензор.НЕТ 3986 От же ж Пастор...
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За шо ж Турчин Славянск то банбил??? Бо Славянск не скакал, чи приютил беременный "беркут", чи как?...
Да, логику выискивать бесполезно, лучше сразу лживый язык отсекать или за ноги и об пол...
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Забув московитський поп про 9 заповідь Божу " Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего"... Хоча, який він нам ближній цей свідок сатанинської секти РПЦ?. І слова його від Лукавого.. 😕😕😕
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Як там церква - департамент КГБ і звання у них є.
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Подпишем Римский статус, и Европейский суд покажет, кто начал.
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Медведчук,каламойскій,косата,турчинов і К не зацікавлені від слова зовсім(бояться),тому ніякого підпису Римськог статуту не буде.Турчинов і Яценюк його не підписали щодо убивств на майдані.
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Конечно никто его не подпишет, в ближайшее время!
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Пора уже єтих клоунов- педриархов,наряжающихся в женские одежды ,сажать на реальные сроки ,открыто топящих за оккупанта и сралинскую кгбэшную церковь- секту раскольников
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фон Рибентропп возложил ответственность за начало войны на польские войска которые начали стрелять по мирно пересекающим границу Польши дивизиям вермахта.
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Дуже цікаво, а яке звання має цей піп в фсб? Його слова і поведінка говорить про те, що велика частина Донбаса під кличкою "кацап" --живе в далекому совку і тільки їх виселення, як ворогів України. може спасти цей край. В цьому я впевнився давно, маючи масу особистих зустрічей з людьми на Донбасі.
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13 квітня 2014 року на Донбасі почалася війна - спецпризначенці СБУ прийняли перший бій.
Це сталося неподалік Слов'янська. Російські найманці почали обстрілювати групу бійців з підрозділу "Альфи". Одразу чотири співробітники СБУ отримали поранення, капітан Біліченко загинув. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ato/persha-smert-na-donbasi-chotiri-roki-tomu-u-boyu-z-rosiyskimi-naymancyami-zaginuv-specpriznachenec-sbu-1139829.html
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Да?? Надо же! А в Сирии кто начал войну? А в Грузии? А в Чечне? А в Афганистане?
Ну ладно ...а в Молдавии??? Ну это вааще рядом приход. Кто войну то начал?
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Виктор Новиков,войну начала кацапская срань!Кацапездолочь ведь не может производить автомобили уровня "Даймлер Бенц"?Не может лечить как Израиль?Не может прописывать операционные системы как "Силиконовая долина "?Не может строить космические корабли как NASA?Зато прекрасно может убивать людей и ГАДИТЬ мировой цивилизации!Кацапы -плесень!!!
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Автомобили не может, а космические корабли может. СССР был в космосе первым. А про Сирию ответ не полный. Когда?
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Космические корабли смогла кацапездолочь произвести только по украденым проектам.Начиная с ракеты-носителя.Ракеты изначально чьи? Венера фон Брауна!Да, на основании захваченных в Рейхе чертежей украинец С.П.Королев воссоздал ГИРД-копию ФАУ-2.Путем воровства технических идей и проектов, жертв социального уровня советских людей и подлога совдепия запустила Гагарина. А польза?Ну повыхвалялись первым космонавтом,дальше что?!Легендарная колбаса по 2.20 что, стала по 2.10?!Или может её стало больше?
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Мы уходим в дебри от основного вопроса - когда? Украли - не украли, а факт есть факт.
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Это с той лавры где был склад сепарских боеприпасов и где катували наших пленных, под руководством ФСБ ? А, ну ему там видней конечно!
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Украина - страна для украинофобов!
Не зря сепаров и юледрочеров так рвёт от томоса.
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гэбнявый поп думает что его мнение интересует кого-то..... поезд ушел в закат, теперь твой приход за уралом будет......
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Эх, пора, наверно, этим МП познакомится с творчеством Варга Викернеса...
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По-моему, он уже попадает под юрисдикцию не Страшного суда, а вполне земного
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Формально Крым оставил СовБез в который входили и Тюлька и Порох и др. Турчинов единственный был за вооруженное сопротивление. И это не вызывает никаких сомнений и не обсуждается😄
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ЭТО НАШ КРОВАВЫЙ ПАСТОР И КАРАТЕльный отряд!!!!
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Я бачив українські гаубиці, "Урагани", які стріляли по Слов'янську", - заявив намісник.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3098346

так-так...а потім маленьке звірятко загортає москаля шоколад у фольгу(с)
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Добре було б Арсенію в Сибір паломником вирушити
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Пора закінчувати панькатися із ворожим пархатом, який прикидається церквою.
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Вот поэтому таких попов, не должно быть в Украине! Томос это спасение Украины от орды!
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Томос - це лише юридичний документ. Якщо кожен із кацапських попів буде щодня отримувати порцію підсрачників та помідорів у мармизу - лише тоді до них почне доходити чия тут канонічна територія.
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Якже ОСТОГИДЛИ ці скрепні , розцяцьковані матрьошки......
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Все правильно говорит. Все, как в 41-м. Немецкие туристы тихо-мирно заходили на территорию СССР, а советские солдаты вздумали по ним стрелять. Войну начали Сталин и Жуков.
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Подонок и лгун в рясе! Стрелять начала банда руского Гиркина когда устроила засаду альфовцам под Словянском Війну на Донбасі розпочав Турчинов. Стріляти з двох сторін стали вже потім, - вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній - Цензор.НЕТ 7763
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місцеві зрадофіли волають що Турчинов "не стріляв та здав", кацапські найманці кричать що "стріляв та вбивав")).. Істина десь посередині. Молодець Турчінов !
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Когда кремле-юле-боты, начнут в очередной раз гнать на Пастора, не забывайте его заслуги, которые чётко видны по высказываниям откровенной гебни да и остальной пропаганды.
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а взагалі о, це все, що нам потрібно знати про московський патріархат та рюзьге мір.
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гундяєвський полк московських брехливих попів ніяк не заспокоїться! замість молитися за невинно убієнних українців на українській землі ця попівська мерзота поширює брехні москви в україні. ГЕТЬ З УКРАЇНИ!
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гундяєвський полк московських брехливих попів ніяк не заспокоїться! замість молитися за невинно убієнних українців на українській землі ця попівська мерзота поширює брехні москви в україні. ГЕТЬ З УКРАЇНИ!
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Я бы его за нацизм посадил на лет так 25-20.
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У пацаков завжди так.Самооборона жертвы их агрессии,по их мнению значит,що жертва первой начала войну.Хотя Турча лише захищав территориальну целостность своей страны.Але то для пацаков тёмный лес.Даже то,що весь мир признал различными голосованиями став на бок Украины,то для пацаков не аргумент Війну на Донбасі розпочав Турчинов. Стріляти з двох сторін стали вже потім, - вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній - Цензор.НЕТ 5451
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Скоро выборы. Это только начало провокаций сатаната РПЦ. Дальше - больше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВойну на Донбассе начал Турчинов. Стрелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений
 
 
 
 
 
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