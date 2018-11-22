 Войну на Донбассе начал Турчинов. Стрелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"По указанию Турчинова (спикер парламента Украины, и.о. президента Украины весной 2014 года, с декабря 2014 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. - Ред.) сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит . Я видел украинские гаубицы, "Ураганы", стреляли по Славянску", - заявил наместник.
"Депутаты Верховной Рады говорят: "Вы говорите неправду. Это были переодетые русские". Я свою "ложь" скажу и на Страшном Суде... Теперь, когда конфликт дошел уже до такой степени, то идет обстрел с двух сторон. А начался он со Славянска, по воле Турчинова, летом 2014 года ", - уверен митрополит УПЦ МП.
Также митрополит Арсений встал на защиту главы РПЦ Кирилла.
"Каждое его действие, поездку, слово можно отследить. Приведите пример проповеди, направленной на агрессию против Украины... Папа Римский даже говорит, что в Украине идет гражданская война ", - заявил архиерей.
Следует отметить, что таких заявлений Папа Римский никогда не делал. Он предпочитает не вмешиваться в дела православного мира.
УПЦ МПРПЦ в Украине не должно быть вообще. И что эта собака скажет о захвате Славянска бандой Гиркина?
В раисе делай приход тогда такие рассуждения будут в порядке вещей.
Вы ответьте за то что Гиркину-оккупанту помогал ваш Святогорский сатанат
на каждый товар найдется свой купец, даже на подобную религии и этим "святым" аццам гадость.
Да, логику выискивать бесполезно, лучше сразу лживый язык отсекать или за ноги и об пол...
Це сталося неподалік Слов'янська. Російські найманці почали обстрілювати групу бійців з підрозділу "Альфи". Одразу чотири співробітники СБУ отримали поранення, капітан Біліченко загинув. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ato/persha-smert-na-donbasi-chotiri-roki-tomu-u-boyu-z-rosiyskimi-naymancyami-zaginuv-specpriznachenec-sbu-1139829.html
Ну ладно ...а в Молдавии??? Ну это вааще рядом приход. Кто войну то начал?
Не зря сепаров и юледрочеров так рвёт от томоса.
так-так...а потім маленьке звірятко загортає
москаляшоколад у фольгу(с)