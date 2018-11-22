 Войну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"По указанию Турчинова (спикер парламента Украины, и.о. президента Украины весной 2014 года, с декабря 2014 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. - Ред.) сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит . Я видел украинские гаубицы, "Ураганы", стреляли по Славянску", - заявил наместник.
"Депутаты Верховной Рады говорят: "Вы говорите неправду. Это были переодетые русские". Я свою "ложь" скажу и на Страшном Суде... Теперь, когда конфликт дошел уже до такой степени, то идет обстрел с двух сторон. А начался он со Славянска, по воле Турчинова, летом 2014 года ", - уверен митрополит УПЦ МП.
Также митрополит Арсений встал на защиту главы РПЦ Кирилла.
"Каждую его действие, поездку, слово можно отследить. Приведите пример проповеди, направленной на агрессию против Украины... Папа Римский даже говорит, что в Украине идет гражданская война ", - заявил архиерей.
Следует отметить, что таких заявлений Папа Римский никогда не делал. Он предпочитает не вмешиваться в дела православного мира.
Корнет говорит:
- Поручик, мне Ваше звание напоминает слово лазутчик -
Вы - французкий шпион!
Поручик:
- Корнет, кларнет, тромбон, гондон - да Вы просто мудак,
месье Оболенский!
- Подайте-ка мне сюда викария Яковенко...
да... и главное... вспомни Боинг, мирно летящий на отдых.. тот грех еще не отмолен
... НО что этот московский поп себе позволяет на 5ом году войны? они вообще страх потеряли ...
... а эти только и могут, что всяких химкусов щемить ...размахивая глоками ...