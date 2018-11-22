 Войну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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"По указанию Турчинова (спикер парламента Украины, и.о. президента Украины весной 2014 года, с декабря 2014 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. - Ред.) сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит . Я видел украинские гаубицы, "Ураганы", стреляли по Славянску", - заявил наместник.

"Депутаты Верховной Рады говорят: "Вы говорите неправду. Это были переодетые русские". Я свою "ложь" скажу и на Страшном Суде... Теперь, когда конфликт дошел уже до такой степени, то идет обстрел с двух сторон. А начался он со Славянска, по воле Турчинова, летом 2014 года ", - уверен митрополит УПЦ МП.

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Также митрополит Арсений встал на защиту главы РПЦ Кирилла.

"Каждую его действие, поездку, слово можно отследить. Приведите пример проповеди, направленной на агрессию против Украины... Папа Римский даже говорит, что в Украине идет гражданская война ", - заявил архиерей.

Следует отметить, что таких заявлений Папа Римский никогда не делал. Он предпочитает не вмешиваться в дела православного мира.