EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1040  22
Все про:война (3172) Турчинов (3054) УПЦ (769) Донбасс (17488)

 Войну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений

Митрополит Арсений (Яковенко), наместник Святогорской лавры (Донецкая область) и викарий Донецкой епархии, после возвращения с Собора епископов УПЦ МП подверг критике Константинопольскую Церковь и украинскую власть, в частности возложив вину за военный конфликт на Донбассе на руководство Украины.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Почаевский горсовет отказал УПЦ МП в передаче земли. ФОТО

"По указанию Турчинова (спикер парламента Украины, и.о. президента Украины весной 2014 года, с декабря 2014 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. - Ред.) сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит . Я видел украинские гаубицы, "Ураганы", стреляли по Славянску", - заявил наместник.

"Депутаты Верховной Рады говорят: "Вы говорите неправду. Это были переодетые русские". Я свою "ложь" скажу и на Страшном Суде... Теперь, когда конфликт дошел уже до такой степени, то идет обстрел с двух сторон. А начался он со Славянска, по воле Турчинова, летом 2014 года ", - уверен митрополит УПЦ МП.

Читайте также: "Хороший экспромт готовится долго", - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко рассказал о срыве Онуфрием встречи с Порошенко

Также митрополит Арсений встал на защиту главы РПЦ Кирилла.

"Каждую его действие, поездку, слово можно отследить. Приведите пример проповеди, направленной на агрессию против Украины... Папа Римский даже говорит, что в Украине идет гражданская война ", - заявил архиерей.

Следует отметить, что таких заявлений Папа Римский никогда не делал. Он предпочитает не вмешиваться в дела православного мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3098346
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пристрелить этого "митрополита", а лучще на кол - что б другим паскудам не повадно было. Войну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений - Цензор.НЕТ 3919
 показать весь комментарий
 
 
это уже скучно: гундляевский сатанист, вещает, как гундяевский сатанист! Войну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений - Цензор.НЕТ 1584
 показать весь комментарий
 
 
Как скоро эти сатанисты-еретики из МП уберуться навсгда из Украины домой????
 показать весь комментарий
 
 
Это тоже его "личное мнение", не подпадающее под статью?((
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то первыми начали стрелять по команде Гиркина-Стрелкова.
 показать весь комментарий
 
 
Разговаривают поручик Ржевский и корнет Оболенский.
Корнет говорит:
- Поручик, мне Ваше звание напоминает слово лазутчик -
Вы - французкий шпион!
Поручик:
- Корнет, кларнет, тромбон, гондон - да Вы просто мудак,
месье Оболенский!
 показать весь комментарий
 
Этот попишка долбодятел, как можно начать войну на своей земле, как будто её начали на Ростове или Кубани.
 показать весь комментарий
 
 
Есть ещё вопросы почему эту мразь надо ссаными тряпками гнать и почему это так важно для Украины а жюляботы? Именно вы носом крутили от автокефали украинской церкви, бо это ж Порошенко заслуга, а не Бахини, а Бахине так нужен рейтинг..что вашей секте сейчас чем в Украине хуже тем вам лутше, бо у Бахини тогда рейтинг растёт. Именно люляботы во всех темах про автокефалию люто крутили носом недовольно...они и ту щас ныть будут
 показать весь комментарий
 
 

- Подайте-ка мне сюда викария Яковенко...
 показать весь комментарий
 
 
Война началась, когда по приказу Гиркина-Стрелкова в Славянске убили депутата из Дружковки, который потребовал снять российский флаг с городской администрации. А потом российский спецназ захватил крымский парламент и заставил голосовать за отделение.
 показать весь комментарий
 
 
Видно Митрополит Арсений (Яковенко) много еще чего видел и слышал. Только вот никак праведника Стрелкова и набоженного Бородая во внимание не берет. Как не берет во внимание откровения Путина и его команды насчет Крыма и Донбасса. Я не исключаю, что стреляли по команде Турчинова. Но на своей земле по пришлым из-за "поребрика", которые рядились в шахтеров и трактористов. И есть среди них местные. Но спичку кто кинул и пожар кто раздул? Вот вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
турчинов? ну.. он не так храбр был в то время, как придумал себе поп...
да... и главное... вспомни Боинг, мирно летящий на отдых.. тот грех еще не отмолен
 показать весь комментарий
 
 
Ну, а что вы ожидали от политрука "руSSкого мира"?
 показать весь комментарий
 
а эта поповская мразь на "Страшном суде" расскажет, как российские террористы начали прятать оружие в помещениях Святогорской Лавры еще с конца 2013 года?!..
 показать весь комментарий
 
 
я тоже не люблю Турчинова ...,
... НО что этот московский поп себе позволяет на 5ом году войны? они вообще страх потеряли ...

... а эти только и могут, что всяких химкусов щемить ...размахивая глоками ...
 показать весь комментарий
 
Прокацапленому попу Шо збрехати Шо висмаркатись все едино...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВойну на Донбассе начал Турчинов. Стелять с двух сторон стали уже потом, - викарий Донецкой епархии УПЦ МП Арсений
 
 
 
 
 
 вверх