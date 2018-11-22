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 Марчук будет исполнять обязанности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу на общественных началах, - АП

Распоряжение президента Украины Петра Порошенко №210/2018-рп о назначении Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) опубликовано на сайте главы Украинского государства.

Об этом сообщает пресс-служба АП, передает Цензор.НЕТ.

Распоряжением увольняется от исполнения данной обязанности второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

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"Освободить Кучму Леонида Даниловича от исполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях… Признать утратившим силу распоряжение президента Украины от 8 июля 2014 №953 "О предоставлении полномочий Л.Кучмы на участие в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

"Уполномочить Марчука Евгения Кирилловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Марчук осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - отмечается в указе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098335
 
 
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Черговий "масовік-затєйнік", твою дивізію...
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Марчук - це однозначная чергова потужна перемога.
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всіх паскуд старших за 40 років- нафіг з влади! і не допускати до виборів виборців старших за 50 !!!
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Скажу інакше. Всіх хто пам"ятає совдепію - нафіг.
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а ще обов'якове незалежне автоматичне комп'ютерне тестування на IQ всіх кандидатів на посади. з меншим ніж 125 -не брати !!!
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Колись казали що коли потрібно щось розвалити, призначте туди Марчука.
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Не треба. Це говорили про Р.Безсмертного: і як про керівника партій "Наша Україна", і як про урядовця, що мав організувати і здійснити в Україні адмін-територіальну реформу. Ромчик просрав і розвалив і партію і реформу...
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Марчук за свій рахунок буде все робити? І до Мінська пішки?
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Чи не єдине вірне кадрове державне рішення Президента Порошенка. Після "вершителей судеб Донбасса" (тупих бездарів) Л.Кучми, І.Геращенко і П.Клімкіна - прийшов мудрий і досвічений політик і патріот Євген Кирилович Марчук. Дай, Боже, йому здоров"я. І щоб було не запізно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарчук будет исполнять обязанности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу на общественных началах, - АП
 
 
 
 
 
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