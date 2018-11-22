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 НАБУ используют для решения хозяйственных вопросов, - нардеп Березкин

Национальное антикоррупционное бюро Украины могут использовать для решения хозяйственных вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом народный депутат Станислав Березкин в интервью газете "Факты".

"Национальное антикоррупционное бюро Украины просто использовали для решения хозяйственных вопросов", - сказал он.

Парламентарий отмечает также, что НАБУ вместо того, чтобы заняться следственными действиями лишь давит на членов его семьи и бывших сотрудников "Креатива".

Нардеп отметил, что группа компаний "Креатив" до 2015 года принадлежавшая его семье была одним из лидеров на украинском рынке подсолнечного масла и доминировала в выпуске маргаринов. Высокие темпы роста позволили "Креативу" стать бюджетообразующим для Кировоградской области. Однако в связи с девальвацией гривни в 2013-2014 гг. компания была поставлена на грань выживания, и в 2015 году была продана новым собственникам вместе с долгами.

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Березкин сообщал, что новые собственники не смогли реструктуризировать кредиты "Креатива" в государственных банках и в 2016 году Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело против должностных лиц "Ощадбанка" по факту бездействия по взысканию долгов с компании. На сегодняшний день расследование ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности со Станислава Березкина, сочтя доказательства ГПУ неубедительными.

"Представление не содержит достаточных доказательств, которые бы подтверждали совершение народным депутатом Украины Березкиным С.С. особо тяжких коррупционных преступлений", - сказано в решении регламентного комитета.

Источник: https://censor.net.ua/n3098332
 
 
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https://www.youtube.com/watch?v=lvo4uFzbs1s Ещё когда подмечено.Что у нас ,что там остается актуальным.
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Если Березкин считает, что у него все чисто и элегантно, то пусть напишет заявление о снятии с себя депутатской неприкосновенности на время следствия. А прячась за "корочкой" можно рассуждать о чем угодно.
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