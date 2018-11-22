EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  533  9
Материалы по теме:
Все про:боевик (16392) Донбасс (17488) Тымчук (1669) наемники РФ (681)

 Наемники РФ на Донбассе усилили разведку и активно ведут "снайперскую войну", - Тымчук

Наемники российско-оккупационных войск продолжают вести активную и разноплановую разведку боевых порядков передовых подразделений Объединенных сил, их тактического тыла и ситуации в прифронтовой зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил на странице в Facebook.

По его словам, наемники РФ продолжают вести активную и разноплановую разведку боевых порядков передовых подразделений Объединенных сил, их тактического тыла и ситуации в прифронтовой зоне. Для этого, по словам Тымчука, подразделения российских оккупационных войск используют как технические средства, так и агентурную, а также войсковую разведку. Отмечается усиление ведения радиотехнической разведки специализированными подразделениями оккупационных формирований (в основном укомплектованы российскими специалистами), а также применение БПЛА с целью получения информации о позициях ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 11 обстрелов, один украинский воин получил легкое ранение, ликвидирован один террорист, - штаб ОС

"Так, в период с 13 по 19 ноября с.г. было зафиксировано 13 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 6 полетов БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. При этом один из БПЛА противника "Орлан-10" был сбит средствами ПВО Объединенных сил", - сообщил Тымчук.

По данным депутата, особое внимание противник сосредоточил на уточнении оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках Объединенных сил. Кроме того, по его словам, продолжается активная "снайперская война", а также попытки ДРГ противника минировать местность на нейтральной полосе и в ближайших тактических тылах передовых подразделений Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Также на Донбассе отмечается усиление ведения противником инженерной разведки местности, а также попытки развязать так называемую "минную войну". С этой целью террористы активно наблюдают за режимом повседневной деятельности подразделений ОС, устанавливают места и временные промежутки, когда появляется возможность для минирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3098327
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А де преславуті розрекламовані антиснайперські комплекси?
 показать весь комментарий
 
 
Points you raised. It is not a good idea. But with your awesome tips, you can easily identify it. You should also check it out Geek Squad Support for customer service of any Home Appliances or electronic gadgets
 показать весь комментарий
 
По "войне снайперов" - договорняк - не больше 5-10 человек в день, если бы не было этого договорняка , то было бы по 100 человек в сутки с обоих сторон... Наемники РФ на Донбассе усилили разведку и активно ведут "снайперскую войну", - Тымчук - Цензор.НЕТ 2200
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ на Донбассе усилили разведку и активно ведут "снайперскую войну", - Тымчук
 
 
 
 
 
 вверх