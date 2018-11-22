 Наемники РФ на Донбассе усилили разведку и активно ведут "снайперскую войну", - Тымчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил на странице в Facebook.

По его словам, наемники РФ продолжают вести активную и разноплановую разведку боевых порядков передовых подразделений Объединенных сил, их тактического тыла и ситуации в прифронтовой зоне. Для этого, по словам Тымчука, подразделения российских оккупационных войск используют как технические средства, так и агентурную, а также войсковую разведку. Отмечается усиление ведения радиотехнической разведки специализированными подразделениями оккупационных формирований (в основном укомплектованы российскими специалистами), а также применение БПЛА с целью получения информации о позициях ОС.

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"Так, в период с 13 по 19 ноября с.г. было зафиксировано 13 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 6 полетов БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. При этом один из БПЛА противника "Орлан-10" был сбит средствами ПВО Объединенных сил", - сообщил Тымчук.

По данным депутата, особое внимание противник сосредоточил на уточнении оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках Объединенных сил. Кроме того, по его словам, продолжается активная "снайперская война", а также попытки ДРГ противника минировать местность на нейтральной полосе и в ближайших тактических тылах передовых подразделений Вооруженных Сил Украины.

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Также на Донбассе отмечается усиление ведения противником инженерной разведки местности, а также попытки развязать так называемую "минную войну". С этой целью террористы активно наблюдают за режимом повседневной деятельности подразделений ОС, устанавливают места и временные промежутки, когда появляется возможность для минирования.



