 Пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн, - Троян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.
"Верховная Рада приняла закон об уголовных проступках. За - 239 голосов! Почему это важно? Этот закон разгрузит следователей полиции и позволит им сосредоточиться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений", - написал замминистра.
Он отметил, что к уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.
"Уголовный проступок - действие или бездействие, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. Также законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).
Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок в срок до одного месяца.
Если случай неотложный, дознаватель до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований будет иметь право осмотреть место происшествия; отобрать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы. Процессуальные источники доказательств в производстве о проступках, кроме общих, также объяснения лиц, результаты медосвидетельствования, заключение специалиста, показания приборов и технических средств", - написал он.
Также Троян добавил, что подозреваемого в совершении уголовного проступка смогут задержать до 72 часов - если лицо сопротивляется полицейскому, отказывается прекратить совершать нарушения, пытается убежать и на 24 часа - если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.
эффективнее закона?
Колись був такий випадок: бухали ми на пікніку. Наступного ранку наш товариш пройшов 4 км пішки до найближчого поста ДАІ і попросив перевірити його алкотестером - чи може він сісти за кермо? Менти його послали, сказавши що на кожне використання алкотестеру їм треба складати акт. А ти зараз пішохід. Ось побачимо тебе за кермом, тоді буде інша розмова.
к минимальной зарплате.
а почему не лишение прав за повторное преступление (именно преступление, которого можно было избежать) сильно строго? нет! просто есть выбор - пить-пешком ходить или просто поехать на такси... а у нас нет такого выбора - нас просто сбивает-убивает пьянь, которая может откупиться-отмазаться (то мало нассала, то много заплатил)
Всё просто. К примеру человек пьяный за рулём совершил дтп.
Его арестовывают - привозят на главную площадь его города , села и тд. Далее - достаётся плётка. И каждый желающий может подойти и ударить его плетью по спине 1 раз! Думаю после 100 ударов у человека будет просвещение! Когда он вернётся домой , он при слове алкоголь будет трястись. И в следующий раз за руль пьяным он никогда не сядет. Ну если сядет - то мазохист).
И постоянно как рекламу показывать. Смотрите - эти алкашы получили своё.
Хочешь тоже стать знаменитым ? Давай жри водку и вперёд за руль! Завтра ты тоже станешь знаменитым в кавычках.
Поверьте - люди такую антирекламу оценят.
бебебековская шестера предлагает за договориться на месте теперь 10-20 тыс.
пэпсы и прочие дорожные рабочие-в восторге!
Страна известна очень строгой судебной системой. Если китаец попался нетрезвым за рулем, в лучшем случае он получит 15 суток ареста, штраф до 307 долларов в эквиваленте и лишится прав минимум на три месяца (максимум на шесть).
Система ужесточается если пьяный водитель насмерть сбил пешехода или стал виновником аварии с летальным исходом - избежать смертной казни не получится. Хорошая мотивация вызвать такси после выпитого алкоголя, а не садиться за руль авто.
Что интересно, в Китае действует система уголовной ответственности, если выясняется что водитель не смог предотвратить происшествие из-за своего физического состояния. В этом случае (если вред причинен только имуществу) водитель отправится в тюрьму на срок от года.
Содержать заключенных в Китае - выгодно. Почти при каждом лагере действует производство, где заключенные должны работать ... за еду. Не выполнил норму - получил меньше еды. Партнерами таких систем являются крупнейшие международные компании. Например компании IKEA и Walt Disney Company оказались в центре скандала связанного со смертью китайских заключенных (выполнявших заказы этих компаний) от голода (не все смогли выполнить норму).
П.С. Что сейчас мешает полиции отлавливать и штрафовать алкашей за рулём?
Если бы они их не отпускали за деньги, вся алкашня была бы уже давно лишена прав при существующих Законах!
Дело не в сумме штрафа, а в продажных ментах!
Вообще в какой то параллельной реальности живут
как можно было сделать штраф в Украине до 34000 грн. при средней зарплате в 7500?
идиоты
Вопрос: сколько гребут менты и их начальство каждый месяц???