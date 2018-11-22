EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  3218  72
Все про:ВР (22464) Нацполиция (8507) пьянство (676) уголовная ответственность (357) Троян (160)

 Пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн, - Троян

Сегодня, 22 ноября, Верховная Рада Украины приняла Закон об отнесении вождения в состоянии алкогольного опьянения к категории уголовных проступков, что влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

"Верховная Рада приняла закон об уголовных проступках. За - 239 голосов! Почему это важно? Этот закон разгрузит следователей полиции и позволит им сосредоточиться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений", - написал замминистра.

Он отметил, что к уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

"Уголовный проступок - действие или бездействие, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. Также законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня планирует рассмотреть Госбюджет-2019, законопроекты об уголовных проступках и совершенствовании деятельности ГБР

Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок в срок до одного месяца.

Если случай неотложный, дознаватель до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований будет иметь право осмотреть место происшествия; отобрать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы. Процессуальные источники доказательств в производстве о проступках, кроме общих, также объяснения лиц, результаты медосвидетельствования, заключение специалиста, показания приборов и технических средств", - написал он.

Также Троян добавил, что подозреваемого в совершении уголовного проступка смогут задержать до 72 часов - если лицо сопротивляется полицейскому, отказывается прекратить совершать нарушения, пытается убежать и на 24 часа - если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.

Пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн, - Троян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098326
 
 
 Топ комментарии
 
нет. кроме депутатов судей прокуроров и мусорвы. онижыдети.
 показать весь комментарий
 
Пьяное вождение должно приравниваться к покушению на убийство.
 показать весь комментарий
 
для простых смертных да, так и будет. но и это уже не плохо. всяких толстошеевых не так уж и много в общей массе водителей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
для простых смертных да, так и будет. но и это уже не плохо. всяких толстошеевых не так уж и много в общей массе водителей.
 показать весь комментарий
 
 
У нас все равны, но некоторые чуть чуть ровнее.
 показать весь комментарий
 
 
Мусора уже в церкви потянулись свечки ставить: всё будет решаться на месте, но каков прикур!
 показать весь комментарий
 
буде так. зупиняють- "або нам платиш 500 грн,або випишемо 17тис"
 показать весь комментарий
 
 
видеорегистраторы есть почти у всех, телефоны есть у всех. так не будет.
 показать весь комментарий
 
 
я купив SQ8 тьолам під спідниці підсовувати))
 показать весь комментарий
 
А вообще то треба сразу 100 мільйонів штрафу присуждать! Вооще ніхто пити не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Повышение штрафов это неплохо, но вместе с этим стоило бы конфисковывать права хотя бы на год на первый раз, а на второй забирать совсем и права и автомобиль. Слишком много у нас пьяных за рулем, которые убивают людей на дорогах и это огромная проблема.
 показать весь комментарий
 
 
Перший раз буде до 3х років, другий від 2 до 3х. Вас почули.
 показать весь комментарий
 
нет. кроме депутатов судей прокуроров и мусорвы. онижыдети.
 показать весь комментарий
 
 
Пьяное вождение должно приравниваться к покушению на убийство.
 показать весь комментарий
 
 
Должны быть система, которая за это карает, а не как у нас, что дети чиновников (мажоры) всегда выходят сухими из воды!
 показать весь комментарий
 
 
а у нас только мажоры ездят пьяными за рулем?
 показать весь комментарий
 
 
Суровость наших законов нивелируется необязательностью их исполнения. Не штрафы надо повышать, а делать неотвратимость наказания.
 показать весь комментарий
 
 
Законность теперь выглядит так: подбросили менты пакетик - без всякого суда штраф 50 000грн, украл 1 000 000 000 грн - адвокаты и личное обязательство и никаких штрафов.Просто прекрасное будущее.
 показать весь комментарий
 
 
Пьяных пешеходов забыли . В правилах дорожного движения упоминается , что они тоже участники движения на дороге .
 показать весь комментарий
 
 
пьяный пешеход не собьет насмерть 6 человек. максимум сам сдохнет под колесами.
 показать весь комментарий
 
 
собьет еще как. Будет перебегать дорогу, в него ударяется машина, вылетает на встречку и бац - куча трупов. Поэтому на Западе пешеход если виноват - то отвечает по полной, в т.ч. возмещает ущерб.
 показать весь комментарий
 
 
Пьяный пешеход может спровоцировать аварию в результате которой могут погибнуть десятки людей. П'яне водіння каратиметься штрафом у розмірі 17-34 тис. грн, - Троян - Цензор.НЕТ 6003
 показать весь комментарий
 
 
может. хотя я такого не слышал. но в таком случае он будет отвечать точно так же, как и любой виновник аварии.
 показать весь комментарий
 
Потому что пол парламента нарики,а кто против себя проголосует?
 показать весь комментарий
 
 
Когда начнут платить штрафы и привлекаться к уголовной ответственности судьи, прокуроры, мусора, депутаты, чиновники верхних эшелонов власти и все остальные неприкасаемые козлы?
 показать весь комментарий
 
 
Может и у Зайчихи наконец-то опиаты в ссанине найдут по второму или третьему кругу.
 показать весь комментарий
 
 
нормальный или ненормальный ЗАКОН покажет статистика --- это факт , а факт вещь УПРЯМАЯ (((((
 показать весь комментарий
 
 
ну и хорошо, главное чтобы пьяная езда стала дорогим удовольствием, а куда пойдут деньги - уже 2-й вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
Вы хотите сказать,что коррупция
эффективнее закона?
 показать весь комментарий
 
я хочу сказать что езда в пьяном виде должна быть дорогим удовольствием, недоступным большинству населения.
 показать весь комментарий
 
ага.. попробуй дать на лапу под видео камеру у каждого патрульного. и получиш ешё 3 года приключений
 показать весь комментарий
 
 
Сколько ни пробовали, всегда получается П'яне водіння каратиметься штрафом у розмірі 17-34 тис. грн, - Троян - Цензор.НЕТ 6234
 показать весь комментарий
 
И по хуй. Просто менты станут жить богаче,будут брать налом 2/3.
 показать весь комментарий
 
 
и много найдется пьяных готовых отвалить 12 тыс.грн.? У нас зубожиння или как?
 показать весь комментарий
 
 
здесь на цензоре периодически всплывают новости о том, что прокурора, судью, или мажора повторно ловят за пьяное вождение, и это при реформиованной полиции и честных судах.
 показать весь комментарий
 
Треба чітко прописати ознаки "нетверезого стану". Не лише промілле, а й іншу симптоматику.
Колись був такий випадок: бухали ми на пікніку. Наступного ранку наш товариш пройшов 4 км пішки до найближчого поста ДАІ і попросив перевірити його алкотестером - чи може він сісти за кермо? Менти його послали, сказавши що на кожне використання алкотестеру їм треба складати акт. А ти зараз пішохід. Ось побачимо тебе за кермом, тоді буде інша розмова.
 показать весь комментарий
 
 
У нас зубожіння! Штрафи для п'яниць мають бути адекватними з урахуванням зубожіння і бути доступними простим людям а не тільки соєвим баригам!
 показать весь комментарий
 
Не глумися над бідними зубожілими ватниками, яким нічим платити за тепло.
 показать весь комментарий
 
 
пора перекрывать дороги, и требовать уменьшить штраф за пьяное вождение до одного необлагаемого минимума. у бляхеров же проканывает. П'яне водіння каратиметься штрафом у розмірі 17-34 тис. грн, - Троян - Цензор.НЕТ 2311
 показать весь комментарий
 
 
Вы еще цену жизни приравняйте
к минимальной зарплате.
 показать весь комментарий
 
опять деньги... у кого их много - тот может бухать каждый день, только имей купюры в пачках..
а почему не лишение прав за повторное преступление (именно преступление, которого можно было избежать) сильно строго? нет! просто есть выбор - пить-пешком ходить или просто поехать на такси... а у нас нет такого выбора - нас просто сбивает-убивает пьянь, которая может откупиться-отмазаться (то мало нассала, то много заплатил)
 показать весь комментарий
 
Треба дати визначення що таке "п'яне водіння". Пляшка пива - п'яне водіння чи ще ні? поліції є простір для фантазій, особливо коли із фельдшером домовитися.
 показать весь комментарий
 
штафи слабенькі, треба у двічи більше без права залога, а поліцаям премію за відлов таких, ось може трошке і хабарів меньше буде!!!
 показать весь комментарий
 
Неотвратимость наказания за пьяное вождение и суровость этого наказания-очень правильно.Но что-то мне подсказывает, что сделали очередной предновогодний подарок для мусорни, теперь поборы будут дороже.И я в этом ни капли не сомневаюсь.Ничего не изменилось, испытал на себе(нет, я вообще не употребляю).Просто был случай, переезжали тремя комбайнами с одного поля на другое, нужно было пересечь проезжую часть автотрассы.Комбайны новые, все огни и мигалки работали, но не было разрешения от автодора на проезд негабаритом.Тормознули мусора.Просил их оформить нарушение по закону(всё равно штраф платил бы хозяин и пошевелился бы сделать такое разрешение).Мурыжили часа два, вызвали целого подполковника из района, вызвали нашего инженера.В итоге этот подпол(мусорюга) сдёр с инженера по тысяче за комбайн и дал зелёный свет на проезд без разрешения по всем дорогам района.Вот вам и новая полиция.В итоге этот подполковник сказал инженеру, что если б я не требовал законности, то обошлось бы на тысячу дешевле.
 показать весь комментарий
 
Зачем штрафы ?
Всё просто. К примеру человек пьяный за рулём совершил дтп.
Его арестовывают - привозят на главную площадь его города , села и тд. Далее - достаётся плётка. И каждый желающий может подойти и ударить его плетью по спине 1 раз! Думаю после 100 ударов у человека будет просвещение! Когда он вернётся домой , он при слове алкоголь будет трястись. И в следующий раз за руль пьяным он никогда не сядет. Ну если сядет - то мазохист).
 показать весь комментарий
 
И это крутить обязательно в новостях! Можно в прямых эфирах. К примеру - сегодня в Харькове 20 пьяных водителей получат свои наказания. В Киеве 30 и тд.
И постоянно как рекламу показывать. Смотрите - эти алкашы получили своё.

Хочешь тоже стать знаменитым ? Давай жри водку и вперёд за руль! Завтра ты тоже станешь знаменитым в кавычках.
Поверьте - люди такую антирекламу оценят.
 показать весь комментарий
 
сколько нужно было смертей, чтобы наконец-то...а сколько еще будет дано "на лапу", чтоб не замечали и не фиксировали, что водила пьяный в 1-ый раз, а потом во 2-ой, и так далее...
 показать весь комментарий
 
расшифровую:
бебебековская шестера предлагает за договориться на месте теперь 10-20 тыс.
пэпсы и прочие дорожные рабочие-в восторге!
 показать весь комментарий
 
 
Шттрафы расчитаны на депутутскмх дитёв-мажоров. Они ведь любители эктремальной езды. Теперь у них будет ещё один повод друг перед другом блеснуть - кто больше штрафов заплатил.
 показать весь комментарий
 
зато обыкновенной биомассе будет теперь не по карману, даже "на лапу" дорого будет. И то хорошо.
 показать весь комментарий
 
Я вижу в этом только оин плюс - что не биомасса, а быдломасса, которая под шафе попонтоваться любит, будет не так лихо рассекать по дорогам. Хотя когда они нажрутся, им всё по барабану.
 показать весь комментарий
 
Китай

Страна известна очень строгой судебной системой. Если китаец попался нетрезвым за рулем, в лучшем случае он получит 15 суток ареста, штраф до 307 долларов в эквиваленте и лишится прав минимум на три месяца (максимум на шесть).
Система ужесточается если пьяный водитель насмерть сбил пешехода или стал виновником аварии с летальным исходом - избежать смертной казни не получится. Хорошая мотивация вызвать такси после выпитого алкоголя, а не садиться за руль авто.
Что интересно, в Китае действует система уголовной ответственности, если выясняется что водитель не смог предотвратить происшествие из-за своего физического состояния. В этом случае (если вред причинен только имуществу) водитель отправится в тюрьму на срок от года.
Содержать заключенных в Китае - выгодно. Почти при каждом лагере действует производство, где заключенные должны работать ... за еду. Не выполнил норму - получил меньше еды. Партнерами таких систем являются крупнейшие международные компании. Например компании IKEA и Walt Disney Company оказались в центре скандала связанного со смертью китайских заключенных (выполнявших заказы этих компаний) от голода (не все смогли выполнить норму).
 показать весь комментарий
 
Менты аплодируют! Двоих поймал/отпустил и на Канары !
П.С. Что сейчас мешает полиции отлавливать и штрафовать алкашей за рулём?
Если бы они их не отпускали за деньги, вся алкашня была бы уже давно лишена прав при существующих Законах!
Дело не в сумме штрафа, а в продажных ментах!
 показать весь комментарий
 
 
Це позитивно але не зрозуміло для чого потрібна вилка в розбіжності між 17 і 34 тисячами. Швидше для корупції наскільки я розумію.
 показать весь комментарий
 
 
А че тысяч? Давайте миллионов...
Вообще в какой то параллельной реальности живут
 показать весь комментарий
 
Мера наказания правильная, да вот все тот же проклятый вопрос - а судьи кто? Посмотрим, после таких штрафов, будут ли расти ментовские маетки, как грибы. Мой жизненный опыт подсказывает, что будут.
 показать весь комментарий
 
Якби ви не пили за кермом, то не росли б!
 показать весь комментарий
 
средняя зарплата в Германии 3700 евро, штраф за вождение в пьяном виде от 500 до 3000 евро, в зависимости от промилле и как часто попадается.
как можно было сделать штраф в Украине до 34000 грн. при средней зарплате в 7500?
идиоты
 показать весь комментарий
 
 
Це означає, що в нас закон більш жорсткий як в Німеччині.
 показать весь комментарий
 
а если за рулем полЫцЫянт, дЭпутУт, суТТя, ... и подобная шваль, на них эти штрафы распространяются?
 показать весь комментарий
 
а почему сразу на 2 -3 года не лишать со старта ? да потому что сами бухие ездят
 показать весь комментарий
 
Тут стаття дебільна. Будуть позбавляти до 3х років.
 показать весь комментарий
 
только вот, кто не такой, как все, будет просто отказываться от прохождения экспертизы и ему по хер, что по закону это приравнивается в вождению в состоянии опьянения. Уже проходили такое несколько раз.
 показать весь комментарий
 
Друг рассказал: в провинциальном городе за квартал составили ОДИН протокол за пьянство! Как-то (после Майдана) наехала полиция и за сутки составили ШЕСТЬ протоколов за пьянство!
Вопрос: сколько гребут менты и их начальство каждый месяц???
 показать весь комментарий
 
Лучше бы было 2 года тюрьмы,с конфискацией авто и лишением прав вождения лет на 10 хотя бы....три в одном , ёпт...а если есть сопутствующие нарушения, это "джек пот"...и тогда может меньше пидаров бухих бы ездило за ралём...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн, - Троян
 
 
 
 
 
 вверх