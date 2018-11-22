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 Политика Украины
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Все про:выборы (20705) Геращенко Ирина (1259) Минск (1202) минские соглашения (2500)

 Сегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам "выборов" на Донбассе, - Ирина Геращенко

На заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона намерена потребовать от РФ роспуска всех структур, созданных по результатам проведения 11 ноября нелегитимных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сегодня - первая, после проведения Россией псевдовыборов на оккупированном ею Донбассе, встреча в формате минских групп. Украина и весь цивилизованный мир не признают этого фарса, весь мир осудил эту провокацию и заявил, что не признает ни "выборов", ни их "результатов", ни нелегитимных структур и "руководителей", назначенных Кремлем. Эти "выборы" не соответствуют ни украинскому законодательству, ни букве и духу минских соглашений", - сказано в сообщении.

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Геращенко подчеркнула, что сегодня украинская сторона на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения минских соглашений и будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти "парламенты" и "правительства", которые официально не признала даже сама РФ.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Сегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам выборов на Донбассе, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098323
 
 
 Топ комментарии
 
слышали файну новину?)
петр алексеич нарисовал в бюджет 1 миллиард в благодийный фонд имени себя))
от жешь ссука экономный) свои на выборы бережет))
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вам бы как она поработать, а то ваши требования здесь и заканчиваются, а стукнуть по столу там-увы
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слышали файну новину?)
петр алексеич нарисовал в бюджет 1 миллиард в благодийный фонд имени себя))
от жешь ссука экономный) свои на выборы бережет))
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Порошенко отдал свои $700 тыс. на ВСУ.
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а где он их взял?)
заработал на ленинской кузне?))
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- если бы не Майдан, доллар был бы по 8 гривен! - нет, доллар был бы по 65 рублей
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ты под клеем Хулио?
каким боком твоя печатная продукция к Ирке?
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А тебя что, задевает? Ты - житель Лугандона?Здесь не Орда и ЦЕНЗУРЫ.НЕТ.
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Прям "потребует"? А если "нет", то озаботится? Или выразит сожаление?
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Это после того, как раша подотрется требованиями. Потом по новому кругу.
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К сожалению, это так же невыполнимо, как требовать с рассеян стать людьми.
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як Україні ще можга зреагувати на ці "вибори"? Сьогодні Україна на засіданні ТКГ зажадає від РФ розпустити всі нелегітимні структури, створені за підсумками "виборів" на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7426
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Автоматчики на Майдане - Режим Прошенко отмечает Революцию Достоинства.
Сьогодні Україна на засіданні ТКГ зажадає від РФ розпустити всі нелегітимні структури, створені за підсумками "виборів" на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2576
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заюлькам

у нас війна,забули?
хоча.
заюльки разом з їх богинькою-пацифісти ,вірять у гуманізм Пуйла...
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Все больше убеждаюсь в правоте и мудрости одного очень древнего изречения.
"Если бы выборы что то решали, то людей бы на них не допускали"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам "выборов" на Донбассе, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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