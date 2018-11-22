 Отделения "Укрпочты" не будут сокращать, и проблем с доставкой пенсий не возникнет, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава государства отметил, что в последнее время происходящее сокращение отделений "Укрпочты" особенно в сельской местности создает огромные проблемы местным жителям, в первую очередь, пожилым людям с доставкой пенсий и тому подобное.



"Вторая позиция - угроза сокращения почтальонов. И мы с этим абсолютно никак не можем согласиться - ни с сокращением отделений, ни с сокращением почтальонов. И мы не можем допустить, чтобы решение этой проблемы произошло за счет простых людей: или перевода на неполную ставку почтальонов - нам надо защитить их; или за счет повышения тарифов сделать дополнительную нагрузку на пенсионеров. Это тоже неправильно, потому что это все будет происходить за счет кармана простого человека", - подчеркнул Президент.



По словам Порошенко, для защиты людей он предложил правительству выделить 500 млн грн из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий. "И эти 500 млн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров, не повышать тарифы на доставку пенсий. Не будет это делаться за счет средств пенсионера, простого человека. Пенсии надо увеличивать, а не забирать оттуда дополнительные средства, и в то же время сохранить отделение", - отметил президент. По его словам, сейчас бюджетный комитет рассматривает это правительственное представление.



"Эти 500 млн - это решает проблему на время. Это время делается для того, чтобы мы нашли совместными усилиями системное решение, которое бы не нуждалось в дальнейшем вмешательстве, но это системное решение должно происходить не за счет почтальонов ... На сегодняшний день мы делаем все возможное, чтобы вас защитить, чтобы не было сокращения, чтобы произошло, в соответствии с решениями, повышение заработных плат и чтобы вы выполняли свою чрезвычайно важную работу", - отметил глава государства.



Президент поблагодарил почтальонов за то, что они в непростых условиях не просто доносят информацию или письма, но для многих являются связью с внешним миром.

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Президент подчеркнул, что руководство "Укрпочты" пообещало не сокращать сельские отделения. "И средства государственного бюджета, эти 500 млн, позволят нам сохранить эти отделения", - сказал он.



В то же время Глава государства отметил, что в случае нарушения этого решения на местах, люди должны обращаться к представителям власти в районной и областной государственной администрации.