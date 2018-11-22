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 Отделения "Укрпочты" не будут сокращать, и проблем с доставкой пенсий не возникнет, - Порошенко

Президент Петр Порошенко во время посещения ОАО "Укрпочта" на Житомирщине отметил необходимость выработки системного решения, которое бы сделало невозможным сокращение почтовых отделений и не создавало бы проблемы с доставкой пенсий в сельской местности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава государства отметил, что в последнее время происходящее сокращение отделений "Укрпочты" особенно в сельской местности создает огромные проблемы местным жителям, в первую очередь, пожилым людям с доставкой пенсий и тому подобное.

"Вторая позиция - угроза сокращения почтальонов. И мы с этим абсолютно никак не можем согласиться - ни с сокращением отделений, ни с сокращением почтальонов. И мы не можем допустить, чтобы решение этой проблемы произошло за счет простых людей: или перевода на неполную ставку почтальонов - нам надо защитить их; или за счет повышения тарифов сделать дополнительную нагрузку на пенсионеров. Это тоже неправильно, потому что это все будет происходить за счет кармана простого человека", - подчеркнул Президент.

По словам Порошенко, для защиты людей он предложил правительству выделить 500 млн грн из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий. "И эти 500 млн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров, не повышать тарифы на доставку пенсий. Не будет это делаться за счет средств пенсионера, простого человека. Пенсии надо увеличивать, а не забирать оттуда дополнительные средства, и в то же время сохранить отделение", - отметил президент. По его словам, сейчас бюджетный комитет рассматривает это правительственное представление.

"Эти 500 млн - это решает проблему на время. Это время делается для того, чтобы мы нашли совместными усилиями системное решение, которое бы не нуждалось в дальнейшем вмешательстве, но это системное решение должно происходить не за счет почтальонов ... На сегодняшний день мы делаем все возможное, чтобы вас защитить, чтобы не было сокращения, чтобы произошло, в соответствии с решениями, повышение заработных плат и чтобы вы выполняли свою чрезвычайно важную работу", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил почтальонов за то, что они в непростых условиях не просто доносят информацию или письма, но для многих являются связью с внешним миром.

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Президент подчеркнул, что руководство "Укрпочты" пообещало не сокращать сельские отделения. "И средства государственного бюджета, эти 500 млн, позволят нам сохранить эти отделения", - сказал он.

В то же время Глава государства отметил, что в случае нарушения этого решения на местах, люди должны обращаться к представителям власти в районной и областной государственной администрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3098320
 
 
 Топ комментарии
 
Ленточки перерезать стало негде, теперь новый тренд, создается проблема и потом героическими усилиями президента решается, лохторат рукоплещет.))
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кобелев гросю послал нах, когда тот премию заставлял назад вернуть, грося утерся и сел на жопу ровно, теперь главпоштарь пэтю пошлет
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кобелев гросю послал нах, когда тот премию заставлял назад вернуть, грося утерся и сел на жопу ровно, теперь главпоштарь пэтю пошлет
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вы так много пишите против пети, что хочется спросить-а кого главный почтарь не пошлет?
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зараз всі пишуть проти педри. за нього пишуть тільки за гроші.. як ото ті що біля траси
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Если бы не Пётр Алексеевич,то вы все ,уже в Магадане асфальт дожили бы.
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лано порохоботьске для лохів. та то що ви тут висираєте- вже давно ніхто не купується. проплаченим паскудам вже не вірять
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дело в том, что в стране бардельеро полное, нет системы, нет ответственности, та ничего нет, не работает вертикаль власти, не работает не одна ветка власти, так что послать он может любого
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точно? Вопрос-так почему же все помогают этой стране-бардельеро? Инструктора, НАТО-учения, инвестиции, новые летные рейсы, безвиз, договор о признании трудового стажа за границей...мне же это не приснилось?
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Инструктора и учения, это чтоб придурка хуйла сдерживали и не подпустили к границам ЕС. Инвестиции？какие инвестиции？летные рейсы, так сначала же сбежали, а сейчас только вернулись, хоть что поиметь, как говорится-на безрыбье и рак рыба. Безвиз, это просто был такой кредит доверия. Трудовой стаж, так это же для заманивания рабочей силы с которой за границей плохо.
А так да, не приснилось.
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Президент Петр Порошенко пришел на заседании комиссии, которая рассматривает ситуацию с отоплением в Смеле. Глава государства раскритиковал местных чиновников и потребовал дать людям тепло. ага, включили три раза! Но брехло и тут попиЯрился
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Ленточки перерезать стало негде, теперь новый тренд, создается проблема и потом героическими усилиями президента решается, лохторат рукоплещет.))
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Меньше воруйте, точнее совсем не воруйте! И тогда таких проблем не будет...
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Перемоги нынче обмельчали. Теперь, если не стало хуже - уже перемога и достижение.
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"Эти 500 млн - это решает проблему на время.Источник:https://censor.net.ua/n3098320

до 31 марта?
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Только в Украине из любого предприятия могут сделать убыточное 🤨
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Давайте каждой госкорпорации дадим дотацию, чтобы, не дай Бог, не перешли на современные технологии
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Ну спасибо отец родной! Дарю идею как вообще с результатом 100% выиграть выборы. Вот начальники Нафтогаза могут потребовать всех, кто не заплатил за отплении, на органы разбирать для возмещения их недополученной прибыли. Месячишко пообсуждать, назначить дедлайн, а потом Петя выступит и разрешит просто расстреливать.Рейтинг зашкалит за Небеса.
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Заботливый . Всё о людях думает .
Вот казалось бы - на Мальдивах отделений "Укрпочты" нет , вот какое ему до этого дело ?
Ан нет , заботится ...
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Вроде ерунда? Но в селах есть такие деды и бабки, (которые ждут эту почтальеншу с пенсией как ... слов нет). А этой бедной почтальенще платят вы даже не догадываесь сколько.... Пару тысяч в месяц это предел.
НО ЗА ТО РУКОВОДИТЕЛИ ЭТОГО БОГОУГОДНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ КАК КУРВА КОБОЛЕВ.
)
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БРЕХЛО ШОКОЛАДНОЕ!
У нас в Херсоне за год уже 3 отделения закрыли!
Еще пара работает по 3 часа в день!
Красиво только в центральном!
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петя хороший , подкинул проблему - решил проблему , выбери ещё рас петю !
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если парашенки отрубать голову, голова еде 20 минут будет брехать
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в первую очередь это нужно передать Петру Лексеевичу....
Ну и привет 54% голосовавшим за потомственного вора ...
Відділення "Укрпошти" не скорочуватимуть, і проблем з доставкою пенсій не виникне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1422
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Будут сокращать пенсионеров опережающими темпами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтделения "Укрпочты" не будут сокращать, и проблем с доставкой пенсий не возникнет, - Порошенко
 
 
 
 
 
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