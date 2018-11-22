 Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз (обновлено)

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - заявил он.

Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.

Посольство Украины в Королевстве Таиланд подтверждает, что правительство этой страны приняло решение об отмене визовых требований для граждан Украины, прибывающих в Таиланд с туристической целью на срок до 30 суток. В то же время дипломаты опровергли немедленное вступления этого решения в силу.

"В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь. О конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будем информировать дополнительно - следите за новостями на нашей странице в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении посольства.