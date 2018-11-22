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Все про:Порошенко (15792) Таиланд (142) безвизовый режим (1365)

 Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз (обновлено)

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для украинцев сроком до 30 суток с туристической целью.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - заявил он.

Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.

Посольство Украины в Королевстве Таиланд подтверждает, что правительство этой страны приняло решение об отмене визовых требований для граждан Украины, прибывающих в Таиланд с туристической целью на срок до 30 суток. В то же время дипломаты опровергли немедленное вступления этого решения в силу.

"В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь. О конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будем информировать дополнительно - следите за новостями на нашей странице в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении посольства.

Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз (обновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098316
 
   
 Топ комментарии
 
О как раз пенсионерам добавили с декабря, ща как рванут.)
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ось на решту від комуналки і поїду )))
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Пошью костюм с отливом, и в Тайланд....
Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз - Цензор.НЕТ 1231
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Ти же написав, що збираєш валізи (чумудани) 😋
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Ура! 145 Пэтина реформа! Вперед в Таиланд ж....у греть!.............................
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Объявленный Порошенко безвиз с Таиландом не вступил в силу18:05, сегодняПосол Украины в Таиланде Андрей Бешта пояснил, что несмотря на принятие тайским правительством решения об отмене виз для украинцев, для введения этого решения в действие нужны определенные меры. Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Twitter."Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - написал посол...................................
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У меня складывается впечатление, что Гарант всегда об этом говорит так, как буд-то безвиз - это не упрощенное путешествие, а абсолютно бесплатное! Українські туристи відтепер можуть подорожувати до Таїланду без віз - Цензор.НЕТ 1689
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Супер! Пропозиція від якої пенсам важко буде відмовитися. Мінімалка аж цілих 1460 гр. Дякувати парашенку за життя "па-навОму"!
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Шоколад уже пропиарился! Ну как же без этого, бл**ь?
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ну вот, вот и приходит то время когда вы уже в некоторых категориях обгоняите нас Українські туристи відтепер можуть подорожувати до Таїланду без віз - Цензор.НЕТ 2486 , скоро так стану ярым противником пороха, задрал он с своими успехами в внешней политике Українські туристи відтепер можуть подорожувати до Таїланду без віз - Цензор.НЕТ 7341 .
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Очевидно отсутствие ответственности у тех, кто пишет за Гаранта в соцсетях! Причина- Ложь их религия! Лгут-как дышат... Ведь каков хозяин, таково и дело...
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Вранье не вранье, какая разница. Не нужен нам берег таиландский. Украина це Европа.
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Кто туда поедет, сомтрите под ноги. Если наступите не тайскую монету или купбру, где лицом вверх король, то сразу тюряга.
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Примечательно, что в Тайланде сравинтельно низкая преступность, больше всего погибают спящие под пальмой от упашего кокоса.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0#%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Да ладно , какая разница Таиланд , Уругвай. Когда Великобритания и Канада визы отменит тогда и радоваться можно будет .Но только в том случае если на границе с мордовской ордой забор глухой стоять будет и визы
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За який х... фіг туда їздити за з-п простого поацівника?
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Хорошая новость для пенсионеров, особенно для тех у кого минималка.
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От цікаво, тут пишуть, що у людей грошей нема, а статистика говорить, що в Туреччину за 2017 злітало майже 1,5 млн. українців, а в Єгипет - близько мільйона...

Хоча в Тайланд так масово не літатимуть, там головною проблемою є не віза, а довгий і дорогий переліт...
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Дороже Египта на 100 баксов, нет все включено, зато нет бухарей. Долгий перелет того стоит.
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УВАГА, БЕЗВІЗУ З ТАЇЛАНДОМ ПОКИ-ЩО НЕМАЄ.
1)на Facebook-сторінці посольства України у Таїланді уточнили, що конкретна дата початку роботи безвізу для українців, що подорожують в Таїланд, поки невідома.
2)Повідомлення тайської влади: «Протягом найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. Про конкретну дату запровадження безвізового режиму для українських туристів інформуватимемо додатково."
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