 Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - заявил он.
Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.
закон вроде приняли
раньше я за газ весной платил, по окончанию сезона
Просто микрорайон новый и с первого дня так заведено и люди привыкли, по началу, конечно возмущались, но сами же договор подписывали
И потом, когда все люди платят они всегда могут спросить с коммунальщиков 😉
Сам раньше жил в старой панельной чешке, как вспомню, так вздрогну.
Кстати застройщик тоже красава. Сначала врезался в водоканал трубой небольшого диаметра, район быстро разростался и начались проблемы с давлением в системе. Так застройщик за собственные деньги за три дня тонкую трубу откопал, выкинул и врезался нормальным диаметром. А, чтобы еще уменьшить неудобства жильцов от перебоя с водой по вине горводоканала, так поставил накопитель воды просто огромный. Теперь, когда в городе воды нет, у нас все равно есть. Запасов на сутки полтора хватает. Сейчас что то порядка 4000 квартир на райончике у нас.
Ребята, отмена виз - это обыденно, во всех странах это происходит, и в бедных, и в богатых. И это никак не связано с уровнем жизни, с его упадком или ростом. Да, от этого не вырастут пенсии, но они и не должны расти от отмены виз. Вам просто сообщили новость, а вы реагируете на нее как дебилы, честное слово.
тепер "зажрані пенси" заполонять собою всі літаки(((
А вот в Сеул мечтаю съездить когда нибудь.