 Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко

"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - заявил он.

Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.