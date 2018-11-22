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Все про:Порошенко (15781) Таиланд (142) безвизовый режим (1365)

 Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для украинцев сроком до 30 суток с туристической целью.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - заявил он.

Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.

Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098316
 
   
 Топ комментарии
 
О как раз пенсионерам добавили с декабря, ща как рванут.)
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Пошью костюм с отливом, и в Тайланд....
Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз - Цензор.НЕТ 1231
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ось на решту від комуналки і поїду )))
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ось на решту від комуналки і поїду )))
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Не обращайте внимание на ТРОЛЛЕЙ, а тем более не вступайте с ними в полемику! Поскольку их работа-вызвать у вас сомнение, возмутить вас, сделать пассивным и безразличным, это как минимум, а максимум - сбить с толку, или переубедить вас в чем то. Однако подобного рода особи используют методы применявшиеся еще Геббельсом во времена 2МВ, а именно: манипуляции, откровенная ложь, подмена понятий. Воспринимайте их спокойно, как неизбежное зло, как спам. А так же как происки враждебного соседнего государства. Не поддавайтесь на провокации! Осведомлен-значит вооружен! Желательно помечайте таких особей как ТРОЛЛЬ, а судя по их "содержательным" высерам - это кацапский ТРОЛЛЬ!
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Згадалось, ще з часів Майдану. Зараз дуже актуально. Будь, яка новина позитивна, відразу поливається лайном кацапокантропів))) Рекомендовано відразу у спам.
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недавно читал какой-то "вестник", так еще с 2000-ых действовали группы этих людей - прославление клики, российской и т.д. там назвали их - "бригада", т.к. не было слова тролль применимо к ним. еще тогда банда понимала что и как делать. в найстойчивости им не откажешь, это, как вижу, факт.
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О как раз пенсионерам добавили с декабря, ща как рванут.)
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Пенсионерам нельзя, культурный шок)
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Это хорошо, потому что недавно был в Тайланде, стоял в длинной очереди за индусами. Выбежела из дупла тайская тетка и провела меня вперед. Из двух одно, они нас сильно любят, или так не ненавидят индусов.
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У тебя на лбу что ли было написано, что ты украинец? Может тебя за кацапа приняли?
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на лбу пишут у касабоф как ты, у нас для этого есть паспорт.
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Понятно, прям по Маяковскому "Достаю из широких штанин...", а то я грешным делом подумал, что ты в кастрюле был. Українські туристи відтепер можуть подорожувати до Таїланду без віз - Цензор.НЕТ 8261
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помниться, один кацап, из фсб кажись, надел себе кастрюлю на голову и в таком виде давал интервью.. Его примеру последовали многие в рашке
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я касабми у меня был хороший случай в Египте, там их в отеле отсели одельно от остальных. Как прокаженных, потому что много бухают и везде гадят.
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Тайцы любят деньги туристов - а так на вас им плевать.
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без денег будешь после счета за ноябрь за коммуналку, будь спок
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а что там насчет пени за неуплату комуналки?
закон вроде приняли
раньше я за газ весной платил, по окончанию сезона
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У нас сначала брали, потом народ начал возмущаться и в жеке убрали граничную дату оплаты после которой начисляется пеня. Т.е. сделали период оплаты с первого по 31-е и все.
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Не, у нас такого пока не было. Но у народа куча долгов. У меня долгов нет, но плачу раз в два месяца. Вот думаю нафик плачу, если комунальщики постоянно нервы трепят и ничего не делают
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у нас не платить не получится. Два месяца неуплаты и автоматом отключают свет и воду
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Одесса-мама😀
Просто микрорайон новый и с первого дня так заведено и люди привыкли, по началу, конечно возмущались, но сами же договор подписывали
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А, понятно про район. Ну хоть дома новые 😉
И потом, когда все люди платят они всегда могут спросить с коммунальщиков 😉
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Та район вылизаный, чистота и порядок, все уличные фонари поменяли на диодные, в парадных тоже, кстати парадную за 7 лет уже два раза красили. Вчера перегорела лампа-светильни диодная, сегодня уже заменили. ЖЭК любую проблему решает мгновенно. Мамочки пожаловались, что по бардюрам скакать неудобно, пожалуйста-срезали бордюры везде по дорожкам и смостЫрили пандусы. Некоторые неадекваты гоняли по дворам как придурки, пожаловались, ЖЭК настелил лежачих полицейских, теперь не разгонишься. Как то так.
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Бывает же такое ! 😲 так все остальные живут совершенно по другому. И платить не хочется
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Сам шоке！тьфу, тьфу, тьфу, шоб не сглазить！
Сам раньше жил в старой панельной чешке, как вспомню, так вздрогну.
Кстати застройщик тоже красава. Сначала врезался в водоканал трубой небольшого диаметра, район быстро разростался и начались проблемы с давлением в системе. Так застройщик за собственные деньги за три дня тонкую трубу откопал, выкинул и врезался нормальным диаметром. А, чтобы еще уменьшить неудобства жильцов от перебоя с водой по вине горводоканала, так поставил накопитель воды просто огромный. Теперь, когда в городе воды нет, у нас все равно есть. Запасов на сутки полтора хватает. Сейчас что то порядка 4000 квартир на райончике у нас.
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та вы шо? счастье то какое всю жизнь только и мечтал поехать на транспати.
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Так вот чего сегодня так срочно ВР решила проект бюджета утвердить..Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз - Цензор.НЕТ 4519
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Украинские туристо облико морале, они без денег не ездят.
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Ещё хуже: вроде как комариха, а когда уже "откровосисит" - выясняется, что комар... с хоботком...
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Ща всЄ як лАмАнуться бананы сАбірать, мля... Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз - Цензор.НЕТ 7300
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Пошью костюм с отливом, и в Тайланд....

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...ну как же у вас интернетовских рекрутов душа за народ болит)))))))))), ну прям, как у симоненки или бабыйули
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для кацапов эта новость как удар серпом по яйкам =))
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Це пердомога, после фантастычной кавы в Братиславе и венской оперы - сразу же в Тайланд!
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Меня поражают люди, которые пишут что-то типа: Ну надо же, какое достижение, щас прям все рванут в Таиланд!!!
Ребята, отмена виз - это обыденно, во всех странах это происходит, и в бедных, и в богатых. И это никак не связано с уровнем жизни, с его упадком или ростом. Да, от этого не вырастут пенсии, но они и не должны расти от отмены виз. Вам просто сообщили новость, а вы реагируете на нее как дебилы, честное слово.
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Туда украинцы отдыхать ездят, а не работать.
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аааа, так от чому пенсіонерам на 62 грн пенсію підняли....!!!

тепер "зажрані пенси" заполонять собою всі літаки(((
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от барыги. Так и норовят украинцев под цунами подставить. Геноцид.
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Это на постоянку или Педро чего-то не договаривает? Ибо до 30/01/2019 он уже был введён.
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Таиланд не особо интересен , а вот если сделают безвиз с Южной Кореей - будет отличная новость.
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да ладна. Храм Изумрудного Будды в Бангкоке вся юговостнчная азия посещает.
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Я был в Бангкоке. Но второй раз в Таиланд бы не поехал.
А вот в Сеул мечтаю съездить когда нибудь.
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Круто! Интересно,а на кацапетовке тоже им не нужна виза в Таиланд?
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приятная новость .хоть мысленно но можно попасть туда без визы )))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз
 
 
 
 
 
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