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 Политика Украины
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 Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Президент Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, ранее представлявшего страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине предлагают отказаться от Крыма в обмен на Донбасс, - Марчук

Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098314
 
 
 Топ комментарии
 
кравчук,марчук,медведчук,порошенко = сдпу(о) . все ясно хто за кого?
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Марчук? Ну це порівняно з Кучмою прогрес.
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Агент КГБ назначил руководителя из КГБ.
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кравчук,марчук,медведчук,порошенко = сдпу(о) . все ясно хто за кого?
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Похорон Донбасу продовжується. Стара школа: ми усі родом з дитинства ( ну,маму і вашого тату ми знаємо).
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Марчук? Ну це порівняно з Кучмою прогрес.
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одне сдпу(о)шне лайно разом з медведчуком і порошенком
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Евге́ний Кири́ллович Марчу́к (род. 28 января 1941 года, село Долиновка Одесской области (ныне место в Кировоградской области)), УССР, СССР) - сотрудник КГБ СССР, сотрудник СБУ и украинский политик.

Возглавлял с мая по декабрь 1998 года парламентскую фракцию СДПУ(о).
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достойная замена чучме. даже и не поймешь так сразу, какая мразь более мразистая. ну в общем все в духе пэти пораженка.
житы па-навому!
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Никита Исаев: хваля Тимошенко и ругая Порошенко, федеральные каналы, в итоге, поднимают рейтинг Порошенко

https://www.youtube.com/watch?v=LXs-GPO0whc&feature=youtu.be
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А было дело, все росс. федеральные пели дифирамбы Саакашвили, а потом фейковое уголовное дело, деньги Курченко, выдворение из Украины.
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На раша каналах хвалили Саакашвили? Выглядит как-то не очень реалистично.
Хотя, если вы смотрите их каналы, то наверное знаете, что утверждаете.
Фамилии тех, кто хвалил, можно узнать?
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Агент КГБ назначил руководителя из КГБ.
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Давно на часі потрібно було це зробити. Марчук розумний і виважений політик, дипломат, фахівець. Ну, а Кучмі...подякувати за працю і побажати спокійно пожити в сімейному колі..😕
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От якби пана Огризко - то це б був дійсно представник від України
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кучму треба було призначити.
він краще"тримає стакан"

Порошенко призначив Марчука представником України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4430
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Когда Кучма назначил Марчука премьером, и он по-государственному заговорил с Россией, Кучма испугался его растущего авторитета и быстро перевел в РНБО. А на президентских выборах с трудом уговорил его снять свою кандидатуру. Если бы вместо второго срока Кучмы пришел Марчук, страна развилась бы по-другому и мы уже давно были в Европе. Теперь, конечно, он староват для активной политики, но в Минске будет полезен. Хотя там результата никакого не будет, но нельзя дать хуйловцам на голову сесть.
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Це чи не єдине мудре кадрове рішення Президента Порошенка... Лиш би не запізно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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