 Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - рассказала она.
йобаныйпере...
Возглавлял с мая по декабрь 1998 года парламентскую фракцию СДПУ(о).
житы па-навому!
https://www.youtube.com/watch?v=LXs-GPO0whc&feature=youtu.be
Хотя, если вы смотрите их каналы, то наверное знаете, что утверждаете.
Фамилии тех, кто хвалил, можно узнать?
він краще"тримає стакан"