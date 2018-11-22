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 Украина может стать газовой державой до 2025 года, - Гройсман

Украина может обеспечить себя газом собственной добычи к 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Украина сегодня играет важную роль в отстаивании демократии в Европе и отражения агрессии, которую развязала Россия практически против всего мира. Россия напала на нас, потому что мы видим свое будущее в Европе", - сказал Гройсман.

Глава Правительства подчеркнул, что сегодня Украина меняется и Правительство Германии активно помогает нашей стране на этом пути. Впрочем, есть и силы, которые тормозят процессы преобразований.

"Когда вы реформируетесь, вы сражаетесь против старой системы, против популизма, против неэффективности", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА

По его словам, кроме этого, ведется борьба с внешними факторами. Среди них - агрессивные попытки России принизить украинские транзитные возможности в пользу российского проекта "Северный поток-2".

"Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд. Система вполне надежная, - сказал  Гройсман. - Мы воспринимаем "Северный поток-2" следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы. Как только Россия начнет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее? .. Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А можно выгодно вложить свои инвестиции в Украине и получать энергетические ресурсы с еще одного источника".

Напомним, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Киев и Вашингтон вместе будут работать против реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3098313
 
   
 Топ комментарии
 
Газовая держава по-гросевски - это монопольно продавать украинцам винницкие трусы по цене гуччи. При этом ткань для трусов брать у украинцев бесплатно.
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месидж такой - вібири меня до 25-го года....
я ще не таке розповим....
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Гросе бы романы писать... Явно на второй срок прымерства метить.
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Совет форумчанПравила форума
 
газ здешевшає? бо на виробництві своїм власний товар продають за ціною виробника,а не за роздрібною!
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месидж такой - вібири меня до 25-го года....
я ще не таке розповим....
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Семён Тимошенко. Ты за прокремлёвских?...Отвали, гнида.
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та трепло оно, ему скиздеть шо в воду перднуть, уже мелет шо попало.
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От мені цікаво: в цьому "цирку" є принаймні бодай ОДИН фахівець без "вінницького Гарварду" ?
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Звичайно. Ще є з "донецьким Оксфордом".
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ввп увеличится и зарплаты.

Норвегия - реально успешная нефтегазовая страна - своим продает втридорога.
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ось коли підвищаться зарплати- тоді і тарифи півищує нехай рівно на той % ,а не навпаки, сране МАУПське лайно!
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в нормальних країнах буває. і не пиши свинособачою! порохтварюкам- смерть!
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в любой стране ты сначала вкладываешь, потом получаешь.

нельзя сначала получить урожай, а потом закупить семена.
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ти би мотлох зі своєї макітри витягнув би і подивився скільки коштує видобування в умовах як у Норвегії і порівняв би з Україною де це простіше разів в 10
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Собівартість видобутку в Норвегії значно нижча за ЄСівські чи норвезькі ціни
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1. В Норвегії вистачає інших енергоресурсів для внутрішніх потреб.
2. Там доходи нафтогазового експору поповнюють національний фонд, а не розпихуються по офшорах злодійкуватими херманичами
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до 2025 то гройсманолайно буде вже хробаками зіжране!
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він петра підсижуе... думає що Лазаренко був тупим... бо МАУП не закінчував....
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Гросе бы романы писать... Явно на второй срок прымерства метить.
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От грандиозности его каждодневных новых планов, я уже поражаюсь...
Эх, его бы с Рогозиным в пару....)))
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Не, Гросе до уровня таксоутопителя ещё учиться и учиться. Да и фантастика у них в разных жанрах, димон по большей части ракетами океаны бороздит, попутно Луну осваивая. А у Гроси жанр фантастики более приземлённый - всего-то стать газовой державой.
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Брехло, газодобыча практически на месте топчется, только тарифы растут постоянно как и сверхприбыля монополиста Нафтогаза.
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а так бы падала.

бурить - процесс долгий.
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Буріння свердловини - це кілька тижнів
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Может лучше не надо? А то у нас с каждой газовой перемогой газ всё дороже становится..
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Газовая держава по-гросевски - это монопольно продавать украинцам винницкие трусы по цене гуччи. При этом ткань для трусов брать у украинцев бесплатно.
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Дети в садике уже обсуждают , что украинского газа очень много добывается , но только его олигархи продают мамам и папам по "европейской" стоимости .
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Уже сегодняшняя ежедневная добыча газа в стране вполне решает все проблемы ! Осталось только ворьё посадить в тюрьму и 25 го года ждать для этого не надо !
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Основным владельцем одного из крупнейших получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО «Аркона Газ-Энергия» стал Олег Ольховой, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
Об этом говорится в Едином госреестре юрлиц, сообщает издание «Наші гроші».Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы, ранее принадлежавшие оффшору «Ashburi Universal» (Белиз).
Олег Ольховой зарегистрирован владельцем ряда юрлиц, в основном специализирующихся на розничной торговле (ООО «Ритейлерс групп» в Харькове, ООО «Ритейл инкорп» в Черновцах, ООО «Ришон ДФ» в Виннице, ООО «Новый стиль для жизни» в Киеве).Вместе с тем, Ольховой ранее был директором ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор», официальным бенефициарами которого является президент Украины Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко. Эта компания прописана по адресу ул. Электриков, 29а, где размещены известный спортивно-развлекательный клуб «5 элемент».
теперь с авяканом поделят газ Украины по честному и заживёмгниды шакаладные Україна може стати газовою державою до 2025 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 851
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украина станет газовой державой- а для вас гройсманов- крематорием
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Говори Емеля...твоя неделя!))))
Так щиро вещае шо аж слезы на глазах...пейсой вытер...и дальше погнал рассказивать о покращеннях в 2025 роци!))))
Дожить бы...увидеть)))))
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Шо уже все газовые месторождения скупили? Начинайте уже двигать газ Европе!
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.....и на Марсе будут яблони цвести…………..
С вами мародерами Украина УЖЕ стала самой нищей страной.
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Ага. Обеспечим себя своим газом, но по цене импортного + гешефт в размере 50-100%.
Всего парочка очередных повышений цены в 2019 году - и получим газ для населения по $500.
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.....что он несет ???? остановите его ЭТО ПОЛНОЕ ФУФЛО !!!
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.....весь БЛИЖНИЙ ВОСТОК и росия начнут ЗАИКАТЬСЯ !!!!)))))
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самой нищей при барыгах уже стали
і наїлись їх обісянок, що вже
кожне слово сриймається як загроа чі погроза.
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А где газ-то взять? Орде газ пока что,до ее развала, будет доставаться бесплатно - она крадет газ в Сибири, у покоренных ей народов Севера. Что-то от Гройсмана я не слышал про разведку и освоение новых месторождений в Украине. Украина может включиться в независимую от Орды систему транспортировки газа издругих стран - это возможно.
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В номинации Пи..н года оскар однозначно уходит Винницкому торгашу трусами!))))
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нельзя такое писать. он щирый украинский реформатор инвесторской национальности.
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у нас ПОЛ ГОРОДА имея газ , топят ДРОВАМИ ((((( может тот газ который не покарману УКРАИНЦУ будут экспортировать в ПРИДНЕСТРОВЬЕ , чтоб те плавили МЕТАЛОЛОМ которое им дает УКРАИНА ???!!!
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Сверхприбыли газпрома не дают спать Гросе, тоже бабла хочется.

Нахрена мне украинский газ по фантастическим ценам?
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газовой ДЕРЖАВЕ -- нужна газовая КОРОЛЕВА !!!)))))) бабка , тебя на царство ЗОВУТ !!!
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Вовчик !
При такой цене на продукты мы на газовую державу не напердим ...
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чергова серія))) бла бла бла закінчу за неділю, , потужні перемоги. і кожному по собачій будці
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"..Мы воспринимаем "Северный поток-2" следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложникиИсточник: https://censor.net.ua/n3098313
Все-таки не понятно - каким образом Россия может взять Европу в заложники через СП-2. Ведь так же само она может сделать это и без СП-2.
А вопрос нужно ставить по-другому. Если ЕС действительно так поддерживает Украину и доверяет ей то почему бы ему не заключить договор на транзит российского газа непосредственн с Украиной и газ покупать на границе с Россией.
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Скорее всего потому , что в их глазах Петя мало чем отличается от Хуйла .
Тот - безумен , этот слишком много ворует . Им нужна диверсификация .
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Полтавская облрада за два года 67 раз отказала "Укргаздобыче" в выдаче лицензий, о каком развитии можно говорить? Они никогда пирог не разделят.
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Украинские власти должны понять - транзит российского газа не вечен! Неужели они думают что через 5,20,100 лет мы будем по прежнему транзитом поставлять газ в Европу ? Конечно нет. Рано или поздно деньги от него начнут уменьшаться , возможно до нуля.
Что надо делать ? В первую очередь развивать свои месторождения , которых много в Украине. Вкладывать в них деньги и в будущем абсолютно перестать покупать газ из других стран. Из Польши , Словакии российский газ и тд. И конечно украинский газ должен быть намного дешевле для украинского потребителя. А предприятия пусть платят нормальную цену , а не им дешевле , людям дороже.
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А что там было со сланцевым?
почему не кто иной но "свобода" блокировала? в то же время... Газпром писал и визжал шо мол сланец это утопия. че, Гройсик, не хошь сказать ничего по этому поводу?
просто получится шо нитка выведет на янтарепахателей и свиней наверху. лес, тоже пишет, тут же - много кому это выгодно и т.д. неплохо устроились, братва... ах да, "суд боший" будет
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Щоразу, як чую про чергове "Україна може", починаю гадати кого потім призначать черговими "казламі, коториє нам помєшалі" - невловимих "папєрєдніків" чи "поганий народ"???
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огєнти путіна на місцях саботують переможну звитягу на газовому фронті
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Отже "поганий народ"
Я так і знав. Добре, що хоч не "папєрєдній поганий народ" - означає, що не усі звідси звалять до 2025 року
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Таке відчуття, що гройсман зранку вже вмазався...
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Красавчик, ну типа ты умри сегодня а я завтра. Украина МОЖЕТ стать до 2025 года, ну так получается что она также МОЖЕТ и НЕ стать газовой державой.
НОРМАЛЬНЫЙ премьер-министр сказал бы, что разработана программа, которая УЖЕ реализуется, в результате чего в 2025 году Украина БУДЕТ обеспечена газом собственной добычи.
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Что-то Гнойсман сроки сдвинул. Полгода назад он бил себя копытом в грудь
и кричал, что Украина будет обеспечена газом собственной добычи до 2021
года, ну и цены, соответственно упадут... )))
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Ну так Петя тоже волосы на жопе рвал, рассказывая как закончит АТО за считанные дни и часы. Правда вот недавно, спустя 4 года, нехотя, вибачився за завищені очікування населення, а не за то что вообще в принципе такое обещал.
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"Украина может стать газовой державой до 2025 года, - Гройсман"
Да, может стать в 2025-м если в 2019-м пересадить всех прикорытных воров, а ими украденное вернуть в казну... Україна може стати газовою державою до 2025 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7673
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина может стать газовой державой до 2025 года, - Гройсман
 
 
 
 
 
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