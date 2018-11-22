"Украина может стать газовой державой до 2025 года, - Гройсман"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Украина сегодня играет важную роль в отстаивании демократии в Европе и отражения агрессии, которую развязала Россия практически против всего мира. Россия напала на нас, потому что мы видим свое будущее в Европе", - сказал Гройсман.
Глава Правительства подчеркнул, что сегодня Украина меняется и Правительство Германии активно помогает нашей стране на этом пути. Впрочем, есть и силы, которые тормозят процессы преобразований.
"Когда вы реформируетесь, вы сражаетесь против старой системы, против популизма, против неэффективности", - отметил премьер-министр.
По его словам, кроме этого, ведется борьба с внешними факторами. Среди них - агрессивные попытки России принизить украинские транзитные возможности в пользу российского проекта "Северный поток-2".
"Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд. Система вполне надежная, - сказал Гройсман. - Мы воспринимаем "Северный поток-2" следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы. Как только Россия начнет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее? .. Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А можно выгодно вложить свои инвестиции в Украине и получать энергетические ресурсы с еще одного источника".
Напомним, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Киев и Вашингтон вместе будут работать против реализации проекта газопровода "Северный поток-2".
я ще не таке розповим....
Норвегия - реально успешная нефтегазовая страна - своим продает втридорога.
нельзя сначала получить урожай, а потом закупить семена.
2. Там доходи нафтогазового експору поповнюють національний фонд, а не розпихуються по офшорах злодійкуватими херманичами
Эх, его бы с Рогозиным в пару....)))
бурить - процесс долгий.
Об этом говорится в Едином госреестре юрлиц, сообщает издание «Наші гроші».Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы, ранее принадлежавшие оффшору «Ashburi Universal» (Белиз).
Олег Ольховой зарегистрирован владельцем ряда юрлиц, в основном специализирующихся на розничной торговле (ООО «Ритейлерс групп» в Харькове, ООО «Ритейл инкорп» в Черновцах, ООО «Ришон ДФ» в Виннице, ООО «Новый стиль для жизни» в Киеве).Вместе с тем, Ольховой ранее был директором ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор», официальным бенефициарами которого является президент Украины Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко. Эта компания прописана по адресу ул. Электриков, 29а, где размещены известный спортивно-развлекательный клуб «5 элемент».
теперь с авяканом поделят газ Украины по честному и заживёмгниды шакаладные
Так щиро вещае шо аж слезы на глазах...пейсой вытер...и дальше погнал рассказивать о покращеннях в 2025 роци!))))
Дожить бы...увидеть)))))
С вами мародерами Украина УЖЕ стала самой нищей страной.
Всего парочка очередных повышений цены в 2019 году - и получим газ для населения по $500.
і наїлись їх обісянок, що вже
кожне слово сриймається як загроа чі погроза.
Нахрена мне украинский газ по фантастическим ценам?
При такой цене на продукты мы на газовую державу не напердим ...
Все-таки не понятно - каким образом Россия может взять Европу в заложники через СП-2. Ведь так же само она может сделать это и без СП-2.
А вопрос нужно ставить по-другому. Если ЕС действительно так поддерживает Украину и доверяет ей то почему бы ему не заключить договор на транзит российского газа непосредственн с Украиной и газ покупать на границе с Россией.
Тот - безумен , этот слишком много ворует . Им нужна диверсификация .
Что надо делать ? В первую очередь развивать свои месторождения , которых много в Украине. Вкладывать в них деньги и в будущем абсолютно перестать покупать газ из других стран. Из Польши , Словакии российский газ и тд. И конечно украинский газ должен быть намного дешевле для украинского потребителя. А предприятия пусть платят нормальную цену , а не им дешевле , людям дороже.
почему не кто иной но "свобода" блокировала? в то же время... Газпром писал и визжал шо мол сланец это утопия. че, Гройсик, не хошь сказать ничего по этому поводу?
просто получится шо нитка выведет на янтарепахателей и свиней наверху. лес, тоже пишет, тут же - много кому это выгодно и т.д. неплохо устроились, братва... ах да, "суд боший" будет
Я так і знав. Добре, що хоч не "папєрєдній поганий народ" - означає, що не усі звідси звалять до 2025 року
НОРМАЛЬНЫЙ премьер-министр сказал бы, что разработана программа, которая УЖЕ реализуется, в результате чего в 2025 году Украина БУДЕТ обеспечена газом собственной добычи.
и кричал, что Украина будет обеспечена газом собственной добычи до 2021
года, ну и цены, соответственно упадут... )))
Да, может стать в 2025-м если в 2019-м пересадить всех прикорытных воров, а ими украденное вернуть в казну...