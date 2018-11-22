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 В проекте бюджета сектор безопасности недофинансирован на 17 млрд грн: часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций, - Военный кабинет Тимошенко

В проекте Госбюджета-2019 на оборону страны предусмотрены 102,5 млрд грн вместо 119,5 млрд грн, которые должны быть выделены согласно закону "О национальной безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении Военного кабинета Юлии Тимошенко.

"Армия снова по остаточному принципу! В проекте бюджета Украины, который сегодня собираются поддержать провластные депутаты, грубо нарушается Закон Украины "О национальной безопасности". Согласно этому Закону, финансирование сектора безопасности должно составлять не менее 3% ВВП. На оборону страны депутаты планируют направить 102,5 млрд грн вместо 119,5 млрд грн. Разница в 17 млрд пойдет на улучшение условий жизни власти и охрану "лидеров" страны от гнева народа", - говорится в заявлении.

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"Часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций. Из средств, которые недополучит армия, 1 млрд направляется на "функционирование Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи", еще 708 млн - в Украинский культурный фонд, который возглавляет Марина Порошенко. В действительности это незаконное финансирование предвыборной пиар-кампании Петра Порошенко. Образовательные и научные программы должно финансировать Министерство образования и науки, а культурные проекты - Министерство культуры", - пояснили в Военном кабинете.

В проекте бюджета сектор безопасности недофинансирован на 17 млрд грн: часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций, - Военный кабинет Тимошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098311
 
 
 Топ комментарии
 
А що Наполеон з Юлієм Цезарем кажуть?
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а что это за такой карманный кабинет? сколько в нем работает человек и кто его финансирует? не сама же бедная престарелая дама в коляске.
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РБК (РосБизнесКонсалтинг) малюет Йуле рейтинг "ВДВОЕ выше, чем у конкурентов".
Ну, намалевали бы просто больше - но вот так ВДВОЕ.
Зачем? Все очень просто. Они хотят, чтобы те, кто за Пороха отчаялись и не пришли на выборы. Такой план.
Потому - Президентом останется Порошенко
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А що Наполеон з Юлієм Цезарем кажуть?
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Так спроси, они же рядом с тобой лежат
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Поки що радяться з Александром Великим.
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Если реализовать лозунг Жюлии - Цены на газ снизить минимум в 2 раза (при нынешних 55 лярда на субсидии), сколько уйдет денег с Бюджета и сколько останется армии? Что мешало Жюлии выделять деньги на армию при ее каденциях? Только чушь про Вона не отвечала, не стоит, ибо выделить деньги кабмин мог, без проблем, на целевые програмы обустройства арсеналов, постройки бункеров (ведь взрывы в Новобогдановке уже были), обустройства границы с Засрашкой. Да и взять за ухо Онатолия и сказать, слыш Толя, давай я денег выделю не на тупой рефин банков, а на военную реформу... Ведь взяв 20+ лярдов кредитов Вона то особенно ни чего то и не сделала...
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Жулька - мастер по разбазариванию военного имущества То же и с газом будет - опять замутит с ПУйлом контракт, с которого будет иметь лярды зелени откатов, как с предыдущего. Вы думаете чего она тогда на Сеню взъерепенилась, когда он отказался от прямых поставок газа по жулькиному контракту?
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а что это за такой карманный кабинет? сколько в нем работает человек и кто его финансирует? не сама же бедная престарелая дама в коляске.
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С этой дамой можно посоревноваться в забеге на сто метров .
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надоели эти кабинеты без министров, первые депутаты-герои без геройства, ложные надежды на бесплатную жизнь и забеги на колясках. Ей бы сто дней и на пенсию.
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оппозиционное правительсво тебя не напрягает, нет？
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"Военный кабинет Тимошенко" ????? Сколько военных кабинетов в Украине ?
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раньше был "Альтернативный ГенШтаб вомбата Семенчеко", сейчас появился "Военный Кабинет бабы Йули"... скоро появится "паралельная Администрация Президента Аталотия Гриценко" и "Инклюзивная Верховная Рада Егорки Соболева"..
вывод: острый психоз и богатое воображение
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РБК (РосБизнесКонсалтинг) малюет Йуле рейтинг "ВДВОЕ выше, чем у конкурентов".
Ну, намалевали бы просто больше - но вот так ВДВОЕ.
Зачем? Все очень просто. Они хотят, чтобы те, кто за Пороха отчаялись и не пришли на выборы. Такой план.
Потому - Президентом останется Порошенко
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те пол процента, которые поддерживают пораженка, вряд-ли что-то решают на "выборах"
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50% избирателей не определились. К выборам определятся и чертыхаясь проголосуют за Петю.
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Может он мужик и не плохой, но как-то мелковат..... Главной инициативой его гражданской позиции при создании было......отменить техосмотр частников!
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ага,а мои первые слова были Мама и Папа
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Може, Гриценко й мєлковат. А що ж тоді казати про пєдру, московського шпигуна?
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скорее после зимы и платежек па-навому от пол процента останется половина. как раз к "выборам". а там вон немного ниже я плакатик ВОНы запостил, вот туда и пойдут те 50%.
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где то на фейсе прочла призыв к косатой-купить 1 снайперку вместо билборда . Стоимость одинаковая.
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Неоднозначный "новый курс".

На Полтавщине, в городе Кременчуг, бигборд с "новым курсом" Юлии Тимошенко разместили рядом с рекламой скоростного интернета, которую проиллюстрировали пикантными фото, передает Хроника.инфо .

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Реальный факт - один французский историк заинтересовался происхождением "валентинки". Начал "копать"... Выяснилось, что изображение "сердечка" впервые появилось в эпоху Возрождения, во Флоренции, в среде "золотой молодёжи"... Этот знак символизировал пышный женский зад... (Теперь понятно, ЧТО именно обещает БЮТ народу Украины...).
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Жулька еще в 14-ом году кричала, что лучше бы вместо использования денег на билборды купили для армии танки и броне транспортеры. Сама, бедняга, уже потратила сотни миллионов. Это все, что нужно знать про эту пуйловскую гниду. У проекті бюджету сектор безпеки недофінансовано на 17 млрд грн: частину цих грошей збираються використовувати для передвиборчих маніпуляцій, - Воєнний кабінет Тимошенко - Цензор.НЕТ 9593
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Военный кабинет)))))))))))))) вещает из 6 палаты..шо тока не выдумают абы как то пролезть..
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......вот эта БАБКА все неугомотиться , сс.......а СТАРАЯ (((((
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Слух,порохосос,скажи это Меркель,которой вообще 64 года.
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сборище импотентов косатой озвучило требования к виагре
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бабка , ты СЧИТАЕШЬ , что 4грн. и 27 копийок за КУБ это ДЭШЭВО ???? ТЫ недописала на бигборде , что СУБСИДИЙ ваще НЕ БУДЕТ !!!! так лучше уж ГАЗ будет по 12 грн. но с СУБСИДИЯМИ !!!!
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а что ещё скажет "военный туалет" Тимошенко? Там есть хоть один военный реально?)
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Пускай аферистка огласит весь список своих кабинетов
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Дамский , косметический , массажный и т.д . У проекті бюджету сектор безпеки недофінансовано на 17 млрд грн: частину цих грошей збираються використовувати для передвиборчих маніпуляцій, - Воєнний кабінет Тимошенко - Цензор.НЕТ 102 .
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Лучше туалетов - она там привыкла терки свои проводить.
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В умовах війни та кібернападів москалів- не те що необхідно - а край важливо приділити увагу безпеки виборів.
Виторг тут не потрібен.
Більш того Україна повинна утворити кібервійська, якіб займались кібербезпекою, і оснастити їх найпередовішою технікою, озброєнням.
Необхідно мати власні супутники на орбіті для захисту від можливого ракетного нападу з боку московії.
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так позаботилися уже о выборах и транзитный сервер из Укртелекома переместили прямо в АП. К тому же, отменили камеры на выборных участках.
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военный кабинет Тимошенко????

Совсем молодящаяся старушка рехнулась....
Зря ее выпустили из колонии, там ей место, путинской соске.
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за путина не знаю но рыги говорят шо шуфричу точно
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А в военный кабинет кто входит .кроме ковокурсницы? Первым номером я думаю х-ло,потом ,жопоблок вместе с жизнелюбом рабиковичем и другом юльки по газу бойкой и другой кацапской швалью!
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А в военный кабинет кто входит .кроме ковокурсницы? Первым номером я думаю х-ло,потом ,жопоблок вместе с жизнелюбом рабиковичем и другом юльки по газу бойкой и другой кацапской швалью!
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Судя по тому , как порохоботы мажут её говном , нужно за неё голосовать .
На прошлых выборах голосовал за Гриценко , но он оказался ничуть не лучше Яроша .
Тот всё оружие чистит , а этот не понятно что . Примус , наверное начищает .
Не думаю , что жить станет лучше , но веселее - точно .
У меня большая надежда , что эта хоть пересажает всех нынешних сволочей .
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Болт вам с левой резьбой, а не путинскую шлюху президентом Украины.
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та заберіть вже ї до себе на рашку, дайте їй Біробіджан в підпорядкування і нехай буде ттам канцлершою, сцарицею, президентшою та ким хоче, а ви будете в чебурнеті розказувати як вам добре.
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Угу, всі порохосраколизоботи збіглися на цю новину.
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Вас смешит военный кабинет Тимошенко ?
А военный кабинет Лолиты вас не смешит ???
Правильно - он печалит .
Да будь у этого барыги все атомные ракеты США , неужели вы думаете , что положение было бы лучше ???
Фабрика в Липецке перевешивает всё .
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Ватан, Военный кабинет действующего Президента предусмотрен законодательно. А Жулька может его в кустах создавать разве что
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военный кабинет капительменко,ипать страшно, все под шконку.Интересно а когда эта шизоидная консерва путинская у минобороны рф 3 лярда украла то налог на прибыль Украине заплатила или нет,или все на кокс министерский спустила уже
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Хочу увидеть как партия Маскальской кукушки голосуем за увеличение военных расходов!!! Вот что предвыборная компания с ХуЮлей делает!!!
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капительманоботы. разъясните пожалуйста. "сектор безопасности" это новые рюкзачные мусора -очьень важьно?
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"Военный кабинет Тимошенко" - это круто! А гинекологического у неё нет? У проекті бюджету сектор безпеки недофінансовано на 17 млрд грн: частину цих грошей збираються використовувати для передвиборчих маніпуляцій, - Воєнний кабінет Тимошенко - Цензор.НЕТ 6208
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"Военный кабинет колясочницы"... дальше можно не читать
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Так, давайте по порядку.
1. Що це за кабінет і хто туди входить
2. Це озброєне незаконне формування? (бандити)
3. Звідки фінансується цей кабінет
4. Кому підчиняється цей кабінет? Народу?
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если "народ заслуживает своей власти", то уже лучше обратиться к Гвинее(любой) чтобы прислали полмлн. чиновников. а всех наших - отдать туда же, пусть будут съедены)))
и хуже - гарантия!, не станет.
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Беня оценивает её шансы так:
При одном раскладе (где противником во втором туре окажутся Бойко или Порох) вероятность победы составит 75%
При втором раскладе, где противником окажутся кто либо из более популярных кандидатов (Зеленский, Гриценко, Вакарчук) вероятность победы составит 55%
«...или я шо-то перестал разбираться в людях» - прокомментировал Беня. Отаке
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.. НЕможливо уже розрізнити де троль фсб раші .. а де мінсрець - но ГАВКАЮТЬ в унісон .. такий собі собачий хор ... у Цивілізованих країнах Опозиція створює ТІНЬОВИЙ кабінет що КОНТРОЛЮЄ владу .. дикунам і варварам раші і тролям МІНСРЕЦЬ це невідомо ..

НЕ виконання Конституції України - а саме НЕДОФІНАНСУВАННЯ ЗСУ призводить до ЗБІЛЬШЕННЯ втрат Особового складу - Наших Дітей і Онуків ... і НІЯК НЕможемо обрати ВЛАДУ .. кроме спроби в 2005 ..і.. то юЩенок її розвалив уже в вересні т.р. а так ТІЛЬКИ КЛОНИ кремля .. і ГАНЬБА галичанам , Патріотичним Людям що їх так ЛЕГКО =могилевич-путін-фірташ братпетро юЩенко .. згодом порошенко РОЗВЕЛИ .. ОБДУРЕНІ ПОГРАБОВАНІ введені в ОМАНУ . .. Вічна ПАМ"ЯТЬ Героям Патріотам України .. П"ЯТЬ років після Майдану . а звітувати НЕМА ЩО .. ..Боже за що ця Кара .. може схаменуться .. ? .. будемо сподіватися....
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это шо за " военный " кабинет такой ??
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Со своим реальным Кабинетом Министров эта "пустолайка-мандалайка" заявляла, что ей нужна такая армия, которая уместится на стадионе "Динамо"... Теперь она с её "военным кабинетом" начинает "колупаться в заднице" оппонентов, чтобы показать, как она заботится о военном бюджете...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ проекте бюджета сектор безопасности недофинансирован на 17 млрд грн: часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций, - Военный кабинет Тимошенко
 
 
 
 
 
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