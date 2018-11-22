 В проекте бюджета сектор безопасности недофинансирован на 17 млрд грн: часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций, - Военный кабинет Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении Военного кабинета Юлии Тимошенко.
"Армия снова по остаточному принципу! В проекте бюджета Украины, который сегодня собираются поддержать провластные депутаты, грубо нарушается Закон Украины "О национальной безопасности". Согласно этому Закону, финансирование сектора безопасности должно составлять не менее 3% ВВП. На оборону страны депутаты планируют направить 102,5 млрд грн вместо 119,5 млрд грн. Разница в 17 млрд пойдет на улучшение условий жизни власти и охрану "лидеров" страны от гнева народа", - говорится в заявлении.
"Часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций. Из средств, которые недополучит армия, 1 млрд направляется на "функционирование Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи", еще 708 млн - в Украинский культурный фонд, который возглавляет Марина Порошенко. В действительности это незаконное финансирование предвыборной пиар-кампании Петра Порошенко. Образовательные и научные программы должно финансировать Министерство образования и науки, а культурные проекты - Министерство культуры", - пояснили в Военном кабинете.
вывод: острый психоз и богатое воображение
Ну, намалевали бы просто больше - но вот так ВДВОЕ.
Зачем? Все очень просто. Они хотят, чтобы те, кто за Пороха отчаялись и не пришли на выборы. Такой план.
Потому - Президентом останется Порошенко
На Полтавщине, в городе Кременчуг, бигборд с "новым курсом" Юлии Тимошенко разместили рядом с рекламой скоростного интернета, которую проиллюстрировали пикантными фото, передает Хроника.инфо .
.
как-то так.
Виторг тут не потрібен.
Більш того Україна повинна утворити кібервійська, якіб займались кібербезпекою, і оснастити їх найпередовішою технікою, озброєнням.
Необхідно мати власні супутники на орбіті для захисту від можливого ракетного нападу з боку московії.
Совсем молодящаяся старушка рехнулась....
Зря ее выпустили из колонии, там ей место, путинской соске.
На прошлых выборах голосовал за Гриценко , но он оказался ничуть не лучше Яроша .
Тот всё оружие чистит , а этот не понятно что . Примус , наверное начищает .
Не думаю , что жить станет лучше , но веселее - точно .
У меня большая надежда , что эта хоть пересажает всех нынешних сволочей .
А военный кабинет Лолиты вас не смешит ???
Правильно - он печалит .
Да будь у этого барыги все атомные ракеты США , неужели вы думаете , что положение было бы лучше ???
Фабрика в Липецке перевешивает всё .
1. Що це за кабінет і хто туди входить
2. Це озброєне незаконне формування? (бандити)
3. Звідки фінансується цей кабінет
4. Кому підчиняється цей кабінет? Народу?
и хуже - гарантия!, не станет.
При одном раскладе (где противником во втором туре окажутся Бойко или Порох) вероятность победы составит 75%
При втором раскладе, где противником окажутся кто либо из более популярных кандидатов (Зеленский, Гриценко, Вакарчук) вероятность победы составит 55%
«...или я шо-то перестал разбираться в людях» - прокомментировал Беня. Отаке
НЕ виконання Конституції України - а саме НЕДОФІНАНСУВАННЯ ЗСУ призводить до ЗБІЛЬШЕННЯ втрат Особового складу - Наших Дітей і Онуків ... і НІЯК НЕможемо обрати ВЛАДУ .. кроме спроби в 2005 ..і.. то юЩенок її розвалив уже в вересні т.р. а так ТІЛЬКИ КЛОНИ кремля .. і ГАНЬБА галичанам , Патріотичним Людям що їх так ЛЕГКО =могилевич-путін-фірташ братпетро юЩенко .. згодом порошенко РОЗВЕЛИ .. ОБДУРЕНІ ПОГРАБОВАНІ введені в ОМАНУ . .. Вічна ПАМ"ЯТЬ Героям Патріотам України .. П"ЯТЬ років після Майдану . а звітувати НЕМА ЩО .. ..Боже за що ця Кара .. може схаменуться .. ? .. будемо сподіватися....