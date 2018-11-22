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 Повышение экологического налога дестабилизирует работу бизнеса, - нардеп Колесников

Инициатива 25-кратного повышения экологического налога дестабилизирует работу компаний и негативно повлияет на бизнес-климат в Украине. К концу года большинство предприятий уже утвердили бизнес-планы на 2019 год, а очередные законодательные изменения заставят их полностью пересмотреть свой финансовый баланс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Uaprom.info, такое мнение высказал народный депутат, член Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Дмитрий Колесников во время круглого стола 21 ноября на форуме Innovation market.

"Бизнесу нужны четкие правила игры. Если завтра в Верховной Раде будет рассматриваться бюджет следующего года, перед ним должны быть рассмотрены изменения в налоговый и бюджетный кодекс. Если спросить представителей предприятий, они могут сказать, что бизнес-план на 2019 год у них был сверстан еще летом. А сейчас, после повышения до неимоверных размеров налоговой нагрузки для предприятий, можно этот бизнес-план бросить в урну", - сказал Колесников.

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По его мнению, существующая система распределения экологического налога неэффективна и должна быть пересмотрена. "Если говорить о том, правильно ли расходуется экологический налог, который поступает в государственный бюджет, то я вам скажу – нет, неэффективно, нецелево. Вот эти 45% (доля от общей суммы уплаченного предприятиями налога, которая поступает в госбюджет. – Ред.), они были увеличены только в этом году. В прошлом году было 20% в госбюджет, 55% - в областной и 25% оставалось муниципальным бюджетам. Сейчас 45% идет напрямую в общий фонд. Я настаивал при принятии бюджета, чтобы мы сформировали спецфонд, тогда мы можем это все проконтролировать. А общий фонд – это как мясорубка. Что там на выходе?", - отметил Колесников.

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Он также напомнил, что экологический комитет разработал законопроект, предполагающий увеличение поступлений в местные бюджеты за счет перераспределения поступлений от экологического налога. В этот проект также включена рентная плата.

Источник: https://censor.net.ua/n3098310
 
 
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Ну а чё? Со снятием неприкосновенности пронесло, может и здесь проконает.
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Вот только повышение тарифов ЖКХ ничего ни у кого не дестабилизирует.... Скорее всего потому, что большинство мешканцев терпилы по жизни...(
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видимо правлящая элита таким способом хочет задавить весь бизнес кроме своего они то, точно налогов платить не будут им законы не писаны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение экологического налога дестабилизирует работу бизнеса, - нардеп Колесников
 
 
 
 
 
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