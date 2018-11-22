 Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

В истории законопроекта №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств на сайте Верховной Рады указано, что 22 ноября документ с подписью спикера парламента направлен на подпись президенту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Аналогичная информация размещена и в истории законопроекта №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.
Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.
Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.
"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.
При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.
Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.
"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.
Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.
Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.
Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.
налоги надо платить, а дороги и старые авто ремонтировать
В формуле расчета платежей присутствует 10% ввозной пошлины, 20% НДС и акциз, зависящий от типа, объема двигателя и возраста автомобиля.
Даже если вы подгоните брату абсолютно новый бензиновый автомобиль 2 л, заплатив по-новому с учетом 50% скидки, 50 евро акциза, то в целом цена такого автомобиля должна быть не более 2700 евро (это еще без учета пенсионного сбора 4% и военного сбора 1,5%).
Ой врете вы все.
таки соя не откажется от хапка бабок на дорожку.
__________
Але Лола зрештою бляхерів пошиє в дурні. Він, звісно, закон не підпише, відправить на доопрацювання, бо вибори. Але на бляхерів на дорогах будуть полювати евакуатори з поліцією. У бляхерів прав же нема ніяких. Їхні автівки опиняться у власності якихось патрульних вже з українськими номерами, наприклад. Тобто без цього закону на бляхерів чекає ще більша дупа. Лола по іншому не вміє.
________________
А за кого ці бляхери голосували? Чи бляхери політикою не цікавляться? Ну тоді політика зацікавилась ними...
Сами виноваты, их быдлоБляхоМандан собрал от силы 1000 клоунов в трениках по всей Украине, а народ Украины не поддержал их собачью свадьбу.
а то еще разрешит и в рашу их перегонять
в них ідіот я, бо купив новеньку машину з салону (хоча й в кредит, який за 2 роки погасив), й спокійно їжджу горя не знаю) тобто заробив гроші в Україні на нормальну машину, на її обслуговування, на її заправку....- я ідіот)))
а вони "еліта нації" й генії всіх можливих й неможливих економічних наук заробили АЖ 3000 євро на якесь корито, яке находу розвалюється)))
а ще "доставляє" що вони рахують себе "представниками середнього класу"))))
в нас же права на захист й на правничу допомогу ніхто не відміняв))
й на таких бляхерах на їх жадібності й хитрожопстві я заробив на нову машину?))
чи все простіше й "немає на що спадати"?)
впринципі мало б...тому за виручені кошти + доклавши можна буде купити знов нову машину
На машину необходимо заработать, а не ждать халявы.
Единственный плюс перестанем содержать Литву, Болгарию и Польшу))
"Раз я заплатил за Ланос 8000 баксов то и все, суки, платить должны"?!
На вас, придурках на Ланосах, жизнь заканчивается? А ваши же дети вам уже пох?
Вы достойны ваших Ланосов!
https://www.youtube.com/watch?v=CITiKSP3fRQ
Зарегистрированного на француза
Смотрите, завидуйте - теперь я владелец
Бляхи с Евросоюза
Шоколадный, пиздуй уже в Липецк, дай пожить нормально!
і казав що звідти хлине поток дешевих товарів. Ковбасу, мясо, водку, пиво сюди не повезуть.
А путін боявся євроблях.Це значно підерве російский автопром. Ще один аргумент за евробляхи.