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 Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, предполагающие снижение акциза на легковые автомобили, а также закон об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.

В истории законопроекта №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств на сайте Верховной Рады указано, что 22 ноября документ с подписью спикера парламента направлен на подпись президенту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аналогичная информация размещена и в истории законопроекта №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

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Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

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Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

Источник: https://censor.net.ua/n3098307
 
 
 Топ комментарии
 
Бляховодам указали направление на путина😁
Сами виноваты, их быдлоБляхоМандан собрал от силы 1000 клоунов в трениках по всей Украине, а народ Украины не поддержал их собачью свадьбу.
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подпишет, и это правильно
налоги надо платить, а дороги и старые авто ремонтировать
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Теперь вся надежду на Петю! Вдруг он не подпишет, а поступит, как с газом в Смеле. Прикажет, чтобы растаможка была 500 баков, да и всех делов...
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на каждое колесо.... запаска по спецтарифу...
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порошенку- п..дець
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подпишет, и это правильно
налоги надо платить, а дороги и старые авто ремонтировать
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Правильно! А не выводить миллиарды денех в оффшоры, нагнув десятки банков и отжав все активы Икуновича.
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Ого крутые евробляхеры, вывели миллиарды в офшоры, нагнули десятки банков ... А это ты про Петручио ШакалАдного. Вот блин нечистый попутал. )))
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Я как в 1992 году получил права так и все время плачу налоги, только тех дорог нет.
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а я за подписание закона и тогда смогу свободно и законно передать машину брату за невысокую цену растаможки. Мне это будет стоит 400 евро по новому закону за 50%.
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И что это за чудо-автомобиль за такую цену.
В формуле расчета платежей присутствует 10% ввозной пошлины, 20% НДС и акциз, зависящий от типа, объема двигателя и возраста автомобиля.
Даже если вы подгоните брату абсолютно новый бензиновый автомобиль 2 л, заплатив по-новому с учетом 50% скидки, 50 евро акциза, то в целом цена такого автомобиля должна быть не более 2700 евро (это еще без учета пенсионного сбора 4% и военного сбора 1,5%).
Ой врете вы все.
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Не, подпишет. Тут ведь большие деньги теряются! Ну вот взять банкиров! Кто будет брать у них кредиты под огромные проценты, что б купить Ланос , если можно будет купить и нормально растаможить мерс или бмв? Деньги люди за границей заработают. А производители ланосов и Жигулей ? Ну они , понятно. Не понятна позиция наших некоторых граждан! Чего они подгавкивают власти? Полезные идиоты?
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вы намекаете на потужно безальтернативную и мыролюбную реформу №146?
таки соя не откажется от хапка бабок на дорожку.
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А так і буде. Весь цей цирк з бляхерами саме для цього.
__________
Але Лола зрештою бляхерів пошиє в дурні. Він, звісно, закон не підпише, відправить на доопрацювання, бо вибори. Але на бляхерів на дорогах будуть полювати евакуатори з поліцією. У бляхерів прав же нема ніяких. Їхні автівки опиняться у власності якихось патрульних вже з українськими номерами, наприклад. Тобто без цього закону на бляхерів чекає ще більша дупа. Лола по іншому не вміє.
________________
А за кого ці бляхери голосували? Чи бляхери політикою не цікавляться? Ну тоді політика зацікавилась ними...
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Радив би бляхерам дочекатись виборів і Юля вирішить їхні питання по справедливості.
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Справедливість і всіх різна. А по закону не хочеш?
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жаба душит что хотят сделать растаможку дешевле чем ты покупал свое корыто?
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а ты что, за ним в очереди стоял или он тебя опередил ?
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Значительная часть корпоративных прав украинского крупного бизнеса тоже оформлена на "верблюдов". Как быть в этом случае?
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Ну то ж власть имущие....им законы не писаны,вернее они их не для себя пишут.......
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Дубок, ти що- небудь зрозумів, що коментуєш?
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Бляховодам указали направление на путина😁
Сами виноваты, их быдлоБляхоМандан собрал от силы 1000 клоунов в трениках по всей Украине, а народ Украины не поддержал их собачью свадьбу.
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пу обязательно вникнет и поможет
а то еще разрешит и в рашу их перегонять
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Могло б бути і більше бляхерів на протестах, якщ б індуси, араби та кавказці підтягнулися а їх як мінімум 50 % на бляхах по Україні їздить.
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А ты кто такое, что б за народ весь вякать?
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Как я и предпологал бляхеры сами отказались от протеста! когда стал выбор идти и бится за свое до конца возможно даже конфликтовать с властью так сразу же бляхеры и сдулись! что поделать такой у нас народ когда доходит вопрос подставить свой зад даже ради своих же интересов то желающих сразу нет все ищут чтобы кто то другой подставлял свой зад!!
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(халев - это бесплатное молоко для кормящих в синагогах)
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бляхеры , СВЯТО НАБЛЫЖАЕТСЯ ???!!!! евроавтоМММ не проконала (((((
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На жаль, проканала. Розтаможка за 200 євро це тільки для повних ніщебродів великі гроші. Тільки в мене питання: як ці бляхери будуть реєструвати авто? власник невідомо де і хто, договору куплі немає, є тільки документи на якогось пшека. Щас їм треба революцію робити, щоб любий громадянин прийшов поліцію і на нього зареєстрували не його авто. Лафа
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дурню, яка розтаможка за 200 евро, то лишень акциз, мінімум 500 євро буде.
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Ого, як ти тепер виживеш ? кажу ж- прикинься дурником і оформи субсидію
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после ПОДПИСИ Президента наконец то УСНУ нормально и своего СОСЕДА увижу шагающего по ТРАТУАРУ ))))) ну а Я гордо промчу мимо на своей ЛАДЕ !!!
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лада калина мячта ватника скрэпоносца)) ех заживем то как харашо, главное шоб карбюратор не подорожал а то холостые пропадают, та ище нада топливный насос перебрать та ифара отходит и главное магнитала а то без шансону предахранители скучно мянять.
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знаешь МЕНЯ это не ГРУЗИТ ))))) я иногда в жопу БУХОЙ и без ОЧКОВ(для зрения) под КАПОТОМ ковыряюсь в своей ЛАСТОЧКЕ без букваря !!! а ПЛЕМЯШ и трезвый и с БУКВАРЕМ и с КОМПОМ и с ДРУЗЬЯМИ х.....поломку может УСТРАНИТЬ в своей БЭХЕ !!!!
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Вы мазохист. На машине ездить нужно ,а не ковыряться.
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Любиш совок та ритися у гною,в дупі,бухой та без окулярів?Вітаю садо-мазохів!
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Каждому водителю део анус, по цене мерса, поднимем отечественных олигархов !!!!
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этим дибилам не понять за кого их держут, и будут держать еще очень долго.
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а это решать не тебе а ЦИК! и запомни на всю жизнь главные не те кто голосует а те кто считают!!
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чему радуетесь дурики? счастье то какое, и подохну в жагулях, главное шоб свячу не засрало и брычка ехала, а теперь не скулите почему лАнус 10000 баксов стоит, идиоты.
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Я взагалі не розумію, якщо ви всі такі бідні, чуть не жебраки, то для чого вам авто, утримувати машинк досить ж затратно- страхівка, дорожні збори, ремонти, шини- масла, я вже мовчу що різниця між поїздкою на власному автомобілі і громадським транспортом раз в 10 дорожче виходить.
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Видно скоро мы увидим в далеке, зарево пожаров.И услышим плач и мат.Субсидианты,ну что с них взять.
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Цей парубок Парубий що треба підпише. До відлучення від корите лише рік .
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в бляхерів логіка така логіка....

в них ідіот я, бо купив новеньку машину з салону (хоча й в кредит, який за 2 роки погасив), й спокійно їжджу горя не знаю) тобто заробив гроші в Україні на нормальну машину, на її обслуговування, на її заправку....- я ідіот)))
а вони "еліта нації" й генії всіх можливих й неможливих економічних наук заробили АЖ 3000 євро на якесь корито, яке находу розвалюється)))
а ще "доставляє" що вони рахують себе "представниками середнього класу"))))

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Дуже середній. Якщо рахувати по розуму.
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Бляхеры и логика -вещи несовместимые) Они постоянно сетуют на Европу,мол на нее надо ориентироваться,но при этом, не хотят понять простую вещь,что все социальные блага этих самых сытых европейцев, держаться именно на налогах,которые они (бляхеры) не хотят платить. Зы. мой одноклассник ,еще в 14-ом году, хотел себе взять бляху,я его еле отговорил. Бляхобарыги, ему настойчиво втирали,что типа сейчас, покупают машины в салонах,только полные лохи. Пригоним тебе ласточку ,за копейки. На счет бумаг типа не беспокойся,не нужно будет никуда ездить отмечаться,всекатаются с просрочкой и ничего,а если надумаешь ее оформлять,то к тому времени мы продавим тему с мизерной платой за таможню. В итоге,он к концу года,взял себе Судзуки в салоне,по хорошей цене,под акцию,сейчас ездит и радуется,а бляхеры дороги перекрывают и угрожают всем на свете)
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заткни пельку педробот, ми знаєм яким чином ти заробив на нове авто.
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Нормальні люди заробляють руками і головою. А ти чим заробляєш? невже як бляхери ротом під Верховною радою?
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а Вам не спадало на думку, що я, для приклад,у можу бути адвокатом бляхерів в судах й заробляти на них гроші за те що надаю їм адвокатську допомогу?)))
в нас же права на захист й на правничу допомогу ніхто не відміняв))
й на таких бляхерах на їх жадібності й хитрожопстві я заробив на нову машину?))

чи все простіше й "немає на що спадати"?)
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Ты не забывай, что цена твоей машины на вторичном рынке грохнулась бы минимум вдвое, что есть хорошо для тех кто машины не имеет и плохо для владельца с украинскими номерами.
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звичайно. до речі можливо це потягне зменшення цін в автосалонах на нові авто...
впринципі мало б...тому за виручені кошти + доклавши можна буде купити знов нову машину
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Скорей всего потянет, потому что по идее резко возрастет ввоз машин 3-5 летней давности, а это уже реальные конкуренты новым машинам.
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Все правильно делают.
На машину необходимо заработать, а не ждать халявы.
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да, заработать в Польше и остаться там жить и купить машину за вменяемые деньги, а не платить коррупционный налог на отечественных производителей гробов Богдан.
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Петя,подпишешь закон,проголосую за тебя!
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Не вірю. Тролі стеця на вибори не ходять.
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Закон опять против самых бедных, богатый будет платить 30% растаможки, бедный 300%, все для людей)))
Единственный плюс перестанем содержать Литву, Болгарию и Польшу))
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Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні. Всі розумні країни намагаються дати своїм громадянам роботу і зарплату.
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прикол в том что больше всех орут что так и надо именно те же самые бедные, которые и будут платить 300%, по принципу раз я не могу купить нормальную тачку то и другим нехер покупать хорошие машины!!
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Миллионы украинцев скажут, Прощай Украина, здравствуй Польша с нормальными ценами на авто и для некоторых РФ с ценой на Весту 5500$
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Там хітрозроблені теж не потрібні. Їх кругом б'ють нормальні громадяни, що думають про свою країну.
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Чем больше металлолома тем лучше, нашим металлургам понравится и еуропа будет рада избавиться от хлама, все довольны, ну кроме лохов заплативших по полной ))))))
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ЛаносВзялВкредитчики, неужели вас не унижает, что я могу купить нормальную машину за 2000 Евро, а вы должны платить на нее 5000? Неужели вам не мешает член Васадзе в жопах?
"Раз я заплатил за Ланос 8000 баксов то и все, суки, платить должны"?!
На вас, придурках на Ланосах, жизнь заканчивается? А ваши же дети вам уже пох?
Вы достойны ваших Ланосов!
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Що ж ти так переживаєш? спіши в розтаможку, а то зайвих 100 євро доведеться платити - з боргів до кінця життя не виберешся. На бензин зможеш заробити, щоб раз в місяць проїхати на блясі? прикинься дурником нещасним, оформи субсидію. може знову проканає як з розтаможкою блях.
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У тебя ланос головного мозга. За 2000 ты можешь купить ,только кусок говна,который тебе спихнут европейцы,чтобы не пускать его в утиль Парубій підписав закони про розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 8091
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Я уже выбрал вот эту,буду теперь ездить на ней и тыкать факи проклятым ланосам Парубій підписав закони про розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 3246
https://www.youtube.com/watch?v=CITiKSP3fRQ
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А сколько сейчас Ланосов новых продается и какой процент их процент от общей продажи новых авто в Украине ты знаешь?
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да пзд бля.... отметите вы те налоги и акцизы... утробы ненасытные!
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Я выхожу из ржавого опеля
Зарегистрированного на француза
Смотрите, завидуйте - теперь я владелец
Бляхи с Евросоюза


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Ты, не чего, не папутал. Водитель копейки, ну или девятки. Ржавчина, ну насмешил.
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В нормальных странах за всё богатые платят, а у нас бедные. Браво!
Шоколадный, пиздуй уже в Липецк, дай пожить нормально!
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Я знаю чуму путін був проти вступу України в вільну торгівлю з Євросоюзом
і казав що звідти хлине поток дешевих товарів. Ковбасу, мясо, водку, пиво сюди не повезуть.
А путін боявся євроблях.Це значно підерве російский автопром. Ще один аргумент за евробляхи.
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