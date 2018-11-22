 Шестеро участников протеста у Дома профсоюзов были задержаны, после пояснений всех отпустили, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

В сообщении указано, что 21 ноября в 22:07 в дежурную часть поступила информация о том, что неизвестные зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде Дома профсоюзов, где расположено заведение общепита, и принесли шины.

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Прибывшие на место полицейские доставили в управление полиции шестерых человек. После установления их личных данных и дачи объяснений всех отпустили.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении правовой оценки произошедшему.

Как сообщал Цензор.НЕТ, накануне вечером состоялась акция протеста против открытия кафе в Доме профсоюзов. В частности, ее участники разрисовали фасад заведения и подожгли шины.

Адвокат Маси Найем также был на месте событий, а чем сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик. "Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - написал он..