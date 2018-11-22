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 Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании обсудили тренировки личного состава ВСУ с привлечением британских инструкторов. ФОТО

В рамках официального визита в Великобританию, министр обороны Украины Степан Полторак встретился с начальником Штаба обороны Великобритании генералом сэром Ником Картером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в ходе диалога стороны обсудили современные вызовы безопасности, пути совершенствования и расширения системы проведения военных учений, а также тренировок личного состава с привлечением британских инструкторов.

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании обсудили тренировки личного состава ВСУ с привлечением британских инструкторов 01

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил важность помощи, которую предоставляет британская сторона, и отметил необходимость расширения программы подготовки личного состава.

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"Благодарен за личный вклад в операцию "Орбитал", положительные последствия которой ощущаются уже сегодня. Остается актуальным вопрос продления работы с британскими советниками, особенно в вопросах планирования и привлечения к этим учениям представителей Военно-Морских Сил и Воздушных Сил ВС Украины, по организации штабных процедур планирования. Эти учения сейчас актуальны для нас, несмотря на то, что мы осуществляем реформу управления ВС Украины", - отметил Степан Полторак.

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании обсудили тренировки личного состава ВСУ с привлечением британских инструкторов 02
Фото: пресс-служба Минобороны

По завершению встречи Министр обороны Украины пригласил сэра Ника Картера посетить Украину.

Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Степан Полторак  обсудил с государственным секретарем в сфере обороны Британии Гэвином Уильямсоном ситуацию с безопасностью в Украине и этапы оборонной реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3098282
 
   
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У нас уже такой практический опыт, что мы можем сами посылать своих инструкторов в Британию.
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ну да воевать в реальную это опыт да еще в гибридную
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Практический опыт на батальонном уровне максимум...
Даже на бригадном никакого особого опыта нет.
Не говоря уже о базовых концепциях, современных технологиях, штабной подготовке, логистике и т.п. А уж когда дело касается ВМС и ВВС тут вообще о каком опыте ты говоришь...
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