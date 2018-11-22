 Герасимов про законопроект о клевете: Это личная инициатива нардепов и не является позицией фракции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко", об этом заявил председатель фракции политсилы в ВР Артур Герасимов.

"Предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась и этот законопроект не обсуждала, но все и так очевидно: "БПП Солидарность" уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно", - заявил Герасимов.

Напомним, депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин подали законопроект, которым предлагают ввести уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы за клевету.

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