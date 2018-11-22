 Герасимов про законопроект о клевете: Это личная инициатива нардепов и не является позицией фракции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко", об этом заявил председатель фракции политсилы в ВР Артур Герасимов.
"Предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась и этот законопроект не обсуждала, но все и так очевидно: "БПП Солидарность" уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно", - заявил Герасимов.
Напомним, депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин подали законопроект, которым предлагают ввести уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы за клевету.
- Черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем(с)
Вариант второй. У нас демократическая политсила, в которой каждый имеет право на своё мнение.
Кстати, этим объяснялись в зависимости от ситуевины и рыги. Впрочем какая разница?
Му-МуВону по поводу Смелы уже не актуально. Теперь пришла пора переводит стрелки с своей фракции на отдельных депутунгов, и вынести им публичное порицание.
Задолбало уже количество г.,на везде и против всех
та цім троїм баригам відразу дати по три роки
Хай підтвердять дію закону особистим прикладом
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А якщо людину постійно оббріхують?
Итак, самая большая зарплата - 50 тысяч долларов в месяц у ублюдка Ганапольского, на втором месте с зарплатой в 25 тысяч долларов расположился дегенерат Вересень, а самая маленькая - 10 тысяч долларов у придурковатого Кислева.
Именно такую "скромную" зарплату получают на канале Порошенко эти подонки-пропагандисты.
- А закон о клевете, предполагающий до трех лет лишения свободы?
- Да, помню! Это один из диктаторских законов Януковича, незаконно принятых 16 января 2014 года… Хорошо, что мы вышли на Майдан! Мы теперь свободны!
- Нет! Янукович предлагал до двух лет, а это новый проект закона - его только вчера внесли в парламент!
- Все верно! В условиях, когда Россия будет вмешиваться в наши выборы, мы должны пресекать любые проявления агрессии!
риги вийшли в 14 рік прийняття тих законів, але змінилися деякі обставини і іде війна з кацапами - тема хуйло нападе і тд - в тренді!