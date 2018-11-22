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Все про:клевета (139) Блок Петра Порошенко (1548) Герасимов (142)

 Герасимов про законопроект о клевете: Это личная инициатива нардепов и не является позицией фракции

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" не обсуждала законопроект № 9306 о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко", об этом  заявил председатель фракции политсилы в ВР Артур Герасимов.

"Предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась и этот законопроект не обсуждала, но все и так очевидно: "БПП Солидарность" уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно", - заявил Герасимов.

Напомним, депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин подали законопроект, которым предлагают ввести уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы за клевету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph

Источник: https://censor.net.ua/n3098279
 
 
 Топ комментарии
 
Да, такие "личные инициативы" еще рыги зимой 2014 предлагали и потом голосовали руками. Верной дорогой идете, товарищи.
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Номер не прошел. Что же, будут искать другие пути, подавления демократии.
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Вариант первый. Мы ответственная и згуртованная политсила и все как один поддерживаем необходимые инициативы и голосования
Вариант второй. У нас демократическая политсила, в которой каждый имеет право на своё мнение.
Кстати, этим объяснялись в зависимости от ситуевины и рыги. Впрочем какая разница? Герасимов щодо законопроекту про наклеп: Це особиста ініціатива нардепів і не є позицією фракції - Цензор.НЕТ 3934
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Номер не прошел. Что же, будут искать другие пути, подавления демократии.
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- Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать.
- Черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем(с)
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о этих депутатов за клевету перед выборами надо на кострах жечь, а не приписывать свободу слова в извращенной форме.
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Да, такие "личные инициативы" еще рыги зимой 2014 предлагали и потом голосовали руками. Верной дорогой идете, товарищи.
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Вариант первый. Мы ответственная и згуртованная политсила и все как один поддерживаем необходимые инициативы и голосования
Вариант второй. У нас демократическая политсила, в которой каждый имеет право на своё мнение.
Кстати, этим объяснялись в зависимости от ситуевины и рыги. Впрочем какая разница? Герасимов щодо законопроекту про наклеп: Це особиста ініціатива нардепів і не є позицією фракції - Цензор.НЕТ 3934
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Герасиму от боярыни поступила новая вводная. Топить Му-Му Вону по поводу Смелы уже не актуально. Теперь пришла пора переводит стрелки с своей фракции на отдельных депутунгов, и вынести им публичное порицание. Герасимов щодо законопроекту про наклеп: Це особиста ініціатива нардепів і не є позицією фракції - Цензор.НЕТ 8963
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Ответственность за клевету, вообще, должна быть. А то слишком много любителей безнаказанно грязью облить появилось
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Вот ты первый и пойдешь под нож. А то чего на людей клевещешь?
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С чего вдруг? 😀
Задолбало уже количество г.,на везде и против всех
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Отличная самообличение! Действительно, гамно, указывающее кому что говорить и о чем молчать, должно знать свое место у параши.
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Треба провести цей закон
та цім троїм баригам відразу дати по три роки
Хай підтвердять дію закону особистим прикладом
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сидела бы почти вся БПП при таком законе
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в идеале так, но кто садить будет? отрехформированные поцей судьи? аха-х...
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По весне будет новый прокурор,новый министр МВД,новый глава СБУ,ну а там может и судьи новые,как знать.Закон конечно хороший,для Герасимова так вообще,с ходу за Юльку вароффку на зону пойдет))
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"БПП Солидарность" уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно", - Источник: https://censor.net.ua/n3098279
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А якщо людину постійно оббріхують?
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то нехай подає в суд і доводить свою правоту.
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а если это оценочное суждения, основанное на личном мнении?это уже реально угроза свободе слова...кстате, все порохоботы должны были б тогда под суд пойти, как я понимаю, каких то доказательств, что йуля--агентесса кремля, в природе не существует
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і порохоботи і йуля і ради кали + кулявлоб,всі пішли б під суд 100%
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Тобто оббріхувати можна без фактів, а потім відмивайся. Взагалі у нас презумпція невинуватості.
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а этих тоже? на пожизненное наклеветали



Итак, самая большая зарплата - 50 тысяч долларов в месяц у ублюдка Ганапольского, на втором месте с зарплатой в 25 тысяч долларов расположился дегенерат Вересень, а самая маленькая - 10 тысяч долларов у придурковатого Кислева.
Именно такую "скромную" зарплату получают на канале Порошенко эти подонки-пропагандисты.
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хм, а не такой же закон при рыгах был?то есть шоколадки опять подтвердили тождественность с ними, но сейчас вылезут порохоботы и объяснят, что это мировая практика, и ничего плохого в этом нет
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стецьков остается только пожалеть - правки в методички вносятся не ежесуточно. а теперь уже ежечасно
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Герасимов щодо законопроекту про наклеп: Це особиста ініціатива нардепів і не є позицією фракції - Цензор.НЕТ 4963
- А закон о клевете, предполагающий до трех лет лишения свободы?
- Да, помню! Это один из диктаторских законов Януковича, незаконно принятых 16 января 2014 года… Хорошо, что мы вышли на Майдан! Мы теперь свободны!
- Нет! Янукович предлагал до двух лет, а это новый проект закона - его только вчера внесли в парламент!
- Все верно! В условиях, когда Россия будет вмешиваться в наши выборы, мы должны пресекать любые проявления агрессии!
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Вау, как быстро отыграли назад, и суток не прошло. Мабуть, с Запада, откуда ждут очередной транш животворящий и под выборы крайне нужный, топнули ногой и сказали, шо настолько копировать папередника с его законом 16 января - некошерно. Удивительное мастерство переобуваться на ходу демонстрируют акробаты с Будки. а что к выборам будет...
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На несколько не совсем адекватно воспринимающих окружающую среду в Раде побольшало
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коло замикається ...
риги вийшли в 14 рік прийняття тих законів, але змінилися деякі обставини і іде війна з кацапами - тема хуйло нападе і тд - в тренді!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГерасимов про законопроект о клевете: Это личная инициатива нардепов и не является позицией фракции
 
 
 
 
 
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