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Все про:комитет (368) Минфин (1248) Маркарова (18)

 Комитет Рады поддержал назначение Маркаровой министром финансов

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту утвердить Оксану Маркарову министром финансов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании комитета единогласно.

21 ноября Премьер-министр Владимир Гройсман предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову на посту министра финансов и назначить Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую", - Данилюк отреагировал на представление об его отставке

Напомним, в четверг, 7 июня, 254 нардепа Верховной Рады проголосовали за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов.

В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

На заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3098276
 
 
 Топ комментарии
 
Время мало,а хапнуть надо много))
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Время там до апреля,а потом побегут как крысы))
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поздравляю, у дамы есть где то год, что бы навсегда изменить свою жизнь. Если все сделает правильно, через год будет учить экономике папуасов как гонтарева, нежась под теплым тропическим солнцем.
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Еще одна Гонтарева
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Шо, тоже будет проводить семинары в Лондонской школе экономики??
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Не эта на Винницком базаре,в рядах с труселями))
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поздравляю, у дамы есть где то год, что бы навсегда изменить свою жизнь. Если все сделает правильно, через год будет учить экономике папуасов как гонтарева, нежась под теплым тропическим солнцем.
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сори, не гонтарева, я яреська, что в принципе один хрен
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Время там до апреля,а потом побегут как крысы))
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...С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года Маркарова занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в 2000 году в Соединённых штатах проходила практику во Всемирном банке[1][2]...
черговий подарунок ві ВБ та МВФ ...улюбблений месідж КАЗЛИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ
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Тебя бы больше устроило, чтобы Маркарова занимала должности в Российском фонде прямых инвестиций и проходила практику в Мацкве в каком нибудь кацапском банке?
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Тебя бы больше устроило, чтобы Маркарова занимала должности в российском фонде прямых инвестиций и проходила практику в Мацкве в каком нибудь кацапском банке?
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- ..Польща вчинила ВІРНО .. вигнала з держструктур ВСІХ хто хоч якось пов'язаний з Росією \ СРСР . а що Ми .. румигаємо - бо воно цеє "насєлєніє" ГОНОШИСТЕ .. завистливе .. слабо розвинуте.. і НІЯК НЕможемо обрати ВЛАДУ .. кроме спроби в 2005 ..і.. то юЩенок її розвалив уже в вересні т.р. а так ТІЛЬКИ КЛОНИ кремля .. і ГАНЬБА галичанам , Патріотичним Людям що їх так ЛЕГКО =могилевич-путін-фірташ братпетро юЩенко .. згодом порошенко РОЗВЕЛИ .. ОБДУРЕНІ ПОГРАБОВАНІ введені в ОМАНУ . .. Вічна ПАМ"ЯТЬ Героям Патріотам України .. П"ЯТЬ років після Майдану . а звітувати НЕМА ЩО .. ..Боже за що ця Кара .. може схаменуться .. ? .. будемо сподіватися....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Рады поддержал назначение Маркаровой министром финансов
 
 
 
 
 
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