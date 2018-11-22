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 ВККС назвала общественные организации, которые примут участие в создании Общественного совета доброчестности

19 ноября 2018 г. на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о соответствии общественных объединений, подавших документы в Комиссию, требованиям к участию в собрании представителей общественных объединений для создания Общественного совета доброчестности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Комиссия рассмотрела документы четырнадцати общественных организаций.

Две общественные организации, а именно: ОО "Центр демократии и верховенства права" и ОО "Ассоциация юристов Украины" признаны соответствующими требованиям к участию в собрании представителей общественных объединений для создания Общественного совета доброчестности, предусмотренного статьей 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд признал, что ВККС не вправе устанавливать требования к выводам Общественного совета доброчестности

Для двенадцати общественных организаций, а именно:

  • "Центр ЮЕЙ";
  • "ТОМ 14";
  • "Центр політико-правових реформ";
  • "Центр громадянських свобод";
  • "КРИМСОС";
  • "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна";
  • "Громадський люстраційний комітет";
  • "Центр економічної стратегії";
  • "Ініціатива Е +";
  • "ФУНДАЦІЯ ДЕЮРЕ";
  • "Інститут прикладних гуманітарних досліджень";
  • "ПРАВНИЧЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ"

Комиссия решила установить срок до 1 декабря 2018 г. для устранения недостатков в документах, представленных ими для участия в собрании представителей общественных объединений с целью создания Общественного совета доброчестности.

Напомним, Общественный совет доброчестности (ОСД)  - постоянно действующий независимый орган в системе судоустройства Украины, предназначенный для содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и доброчестности для целей квалификационного оценивания. Статус Совета впервые определен в 2016 году Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Источник: https://censor.net.ua/n3098274
 
 
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у меня все чаще и чаще возникает вопрос, а зачем вообще тогда делали или делают судебную реформу? чтобы наплодить кучу бумаг и тыкать ими везде по типу смотрите у нас реформа!!

я думал что цель реформы поднять уровень доверия к судам, а оказывается нет, какой я был наивняк!! СУДЬИ САМИ СЕБЕ ВЫБИРАЮТ КТО ИХ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ!! к чему это приведет известно заранее, но судя по всем ВСЕМ НА ЭТО ПОСРАТЬ! А потом будут опять удивляться "АЙ АЙ АЙ ОПЯТЬ СУДАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ КАКОЙ ПЛОХОЙ НАРОД"
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это все показуха
там все дохлое
поднимать зомби - толку не будет ВККС назвала громадські організації, які візьмуть участь у створенні Громадської ради доброчесності - Цензор.НЕТ 7824
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВККС назвала общественные организации, которые примут участие в создании Общественного совета доброчестности
 
 
 
 
 
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