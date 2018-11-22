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 Украинцы много вложили в развитие Канады, - Саджан

Украинская громада существенным образом причастна к становлению современной успешной Канады.

Такое мнение в своем выступлении во время мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов выразил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинские канадцы много вложили в канадское успешное многокультурное общество своим искусством, культурой и духом выносливости. Канада и Украина выработали прочные культурные, политические, оборонные, экономические и социальные связи, которые украинские канадцы активно помогали развивать", - сказал Саджан от имени всего правительства Канады.

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Он подчеркнул, что Канада "гордится возможностью предложить Украине непоколебимую поддержку и дружбу". "Мы первыми признали независимость Украины от СССР в 1991 году и мы тверды в нашей политической, экономической и военной поддержке Украины и ее территориальной целостности", - отметил министр.

Саджан напомнил, что в прошлом году Канада продолжила свою военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине и участие в многонациональном батальоне НАТО в Латвии. "Кроме этого, прошлым летом Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу, что является хорошей новостью для экономик обоих государств", - добавил он.

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Международному сообществу следует помнить про отвагу и жертвенность, проявленную украинцами во время Революции Достоинства. Об этом говорится в поздравлении лидера парламентской оппозиции Канады Эндрю Шира по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Украинцы начали собираться на Майдане 5 лет назад в этот день, сделав цивилизационный выбор и определив курс собственного будущего. Стоит отметить отвагу украинского народа в его борьбе за достоинство и свободу, помня о тех, кто пожертвовал так много для этого", - заявил Шир.

Источник: https://censor.net.ua/n3098272
 
   
 Топ комментарии
 
При таком отношении слуг народа и президента к украинцам КАК ЗАКОН О БЛЯХАХ, когда работающий в ЕС украинец модет въехать на 5-10 дней, а иностранец на год !!!!!!!???????? Украинцы щас возьмут паспорта в Европе и вложат все в Европу. А 6,5 млрд евро ежегодно в Украину вводилась от заробитчан. Но власть родная решила народ погонять и обокрасть
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...тому для українців такий досконалий візовий режим ...знання мови англійської французької на рівні громадян Канади виключно висококваліфікований персонал або мішок доллярів (як у яйценюха) ...були б папуасами з пальми то з візами було б багато простіше ...перестаньте лицемірити ...українці для Канади зробили багато але в"їзд виключно для папуасів ...
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Проблема в том , что если в ближайшее время не будет поднят уровень жизни в Украине и средняя зарплата не вырастет хотя бы до 600-700 баксов , при сегодняшних ценах . То через некоторое время Украины просто может не стать .Уже сей час крупные предприятия и фирмы испытывают серьезный дефицит квалифицированной рабочей силы , а ВСУ вообще любой рабочей силы и этот процесс только растет и перспектив его уменьшения просто нет.
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Украинцы и в Московию много вложили ,Московия много земли прибрала себе на Дальнем востоке и др местах. Украинцы много вложили в развитие Канады, - Саджан - Цензор.НЕТ 6926
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Московія прибрала не свою землю на Далекому Сході.
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А власної національної держави будувати не бажають тому і вддали її на поталу клятим зайдам: ж2і і московитам
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Украинцы много в кого много вложили.
А в Украину ?
Может они и не Украинцы?
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спасибо Канаде за поддержку - вот так познаются братья
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При таком отношении слуг народа и президента к украинцам КАК ЗАКОН О БЛЯХАХ, когда работающий в ЕС украинец модет въехать на 5-10 дней, а иностранец на год !!!!!!!???????? Украинцы щас возьмут паспорта в Европе и вложат все в Европу. А 6,5 млрд евро ежегодно в Украину вводилась от заробитчан. Но власть родная решила народ погонять и обокрасть
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Все життя українців гнобили, тому вони вкладали свою працю по всьому Світу.
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...тому для українців такий досконалий візовий режим ...знання мови англійської французької на рівні громадян Канади виключно висококваліфікований персонал або мішок доллярів (як у яйценюха) ...були б папуасами з пальми то з візами було б багато простіше ...перестаньте лицемірити ...українці для Канади зробили багато але в"їзд виключно для папуасів ...
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Бачу, що Індія і Китай теж багато вклали у розвиток Канади, але їм ніхто не пропонує їхати додому.
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Проблема в том , что если в ближайшее время не будет поднят уровень жизни в Украине и средняя зарплата не вырастет хотя бы до 600-700 баксов , при сегодняшних ценах . То через некоторое время Украины просто может не стать .Уже сей час крупные предприятия и фирмы испытывают серьезный дефицит квалифицированной рабочей силы , а ВСУ вообще любой рабочей силы и этот процесс только растет и перспектив его уменьшения просто нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинцы много вложили в развитие Канады, - Саджан
 
 
 
 
 
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