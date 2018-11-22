 Рада сегодня планирует рассмотреть Госбюджет-2019, законопроекты об уголовных проступках и совершенствовании деятельности ГБР

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рассмотрение законопроекта №9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", согласно повестке дня, предполагается вторым вопросом во время вечернего пленарного заседания, которое начнется в 16:00. В первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2019 год был принят 18 октября. В ночь на 22 ноября комитет ВР по вопросам бюджета согласовал подготовленный правительством ко второму чтению проект Госбюджета-2019 и рекомендовал принять его в целом.

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В целом же работу в четверг парламентарии собираются начать с продолжения рассмотрения во втором чтении законопроекта №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который был начат накануне. Этим документом предусматривается введение института уголовных проступков. Депутатам осталось рассмотреть около десятка поправок к этому проекту.

После этого Рада намерена принять за основу законопроект 8414 "О внесении изменений в приложении № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", проект закона №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно восстановления деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" и законопроект 9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Далее запланировано рассмотрение правительственного законопроекта 9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Помимо принятия Госбюджета-2019, на вечернем заседании ВР собирается рассмотреть проект закона 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и просмотра" и 7306 "О Таможенном тарифе Украины".

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В то же время депутаты должны принять во втором чтении законопроект 8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правового основания для введения среднесрочного бюджетного планирования)".

Второе чтение в Раде также должен пройти правительственный законопроект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена" и проект 5395-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". В частности, законопроектом 5395-д предлагается внести изменения в законы Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об оперативно-розыскной деятельности", которыми устанавливаются квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителей управлений центрального аппарата и руководителя подразделения внутреннего контроля ГБР, а также регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности работников.