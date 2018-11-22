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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 239 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированный Донбасс 239 тонн гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовало 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего оформлено более 239 тонн груза",- сказано в сообщении.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис заявил, что созданный Россией конфликт на Донбассе превратился в гуманитарный кризис, которого континент не видел в течение поколения: 3,4 млн граждан Украины нуждаются в гуманитарной поддержке и защите, 1,5 млн человек – внутренне перемещенные.

Источник: https://censor.net.ua/n3098268
 
 
 Топ комментарии
 
Підгодовують сепарів щоб вони воювали далі.
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Завтра совки дырявые все это выставят на продаж в своих лавках по накатанной.
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И кому это надо кроме бандитов Даунбасса? Какая гумантарка убийцам и грабителям? Зачем Украина эту гуманитарку пропустила? Все равно для лугандонов - мы фашисты, хунта и каратели
Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 239 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8601
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Завтра совки дырявые все это выставят на продаж в своих лавках по накатанной.
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Підгодовують сепарів щоб вони воювали далі.
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И кому это надо кроме бандитов Даунбасса? Какая гумантарка убийцам и грабителям? Зачем Украина эту гуманитарку пропустила? Все равно для лугандонов - мы фашисты, хунта и каратели

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Отой шо в чорних тухлях і штанях по коліно дуже схожий на одного з переселенців що не так давно зняли квартиру в нашому будинку.
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Отловить и допросить с пристрастием и если подтвердится-гнобить по полной программе
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Завтра в рамках "Черной пятницы" невиданные скидки на гуманитарку.
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злой вы, я вот накидала в корзину немеряно и жду ночи, чтобы все это купить. Голова кругом, нет времени даже на Цензоре посплетничать.....а за этот гумконвой, то где же активисты и прочие блокирующие ибо помощь опалченцам от креста должна быть только сам крест на …. Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 239 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2034
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Задолбали вы *кармильцеф* откармливать!!
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Тут некоторые доказывают, что Украина - самая бедная страна в Европе. Не понятно, почему же гуманитарка идет только на Лугандонию? Не во Львов, не в Киев, не в Днепр, а гонят на Донецк и Луганск. Странно получается.
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Кормить кормильцев - это как дать африканцам электрокамины, норвежцам завести снег зимой.
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Красный Крест везёт гуманитарную помощь, Ахметов везёт гуманитарную помощь, РФ везёт гуманитарную помощь, созданы все условия для войны.
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краще моху,ягеля завезли б,ну на крайняк бояри,це їм ближче...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрасный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 239 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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