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Все про:контрабанда (1632) ювелирные изделия (72) ГФС (2910) Белан (97)

 Правоохранители разоблачили схему контрабанды в Украину ювелирных изделий из Турции, - первый замглавы ГФС Белан

Правоохранители разоблачили схему ввоза в Украину вне таможенного контроля ювелирных изделий из Турции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что гражданином Украины осуществляется перемещение из Турецкой Республики в Украину ювелирные изделия вне таможенного контроля. В дальнейшем украшения реализовывали в специализированных магазинах, расположенных на территории Киева и Киевской области", - рассказал он.

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Правоохранители разоблачили схему контрабанды в Украину ювелирных изделий из Турции, - первый замглавы ГФС Белан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098264
 
   
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Теж ювелірка .* по новому *.!?... Правоохранители разоблачили схему контрабанды в Украину ювелирных изделий из Турции, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 13
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Странный Белан. Изделия перемещались вне таможенного контроля, который осуществляют его подчиненные с их соглаия и с их участием. То есть ГФС "в схеме". И он теперь делает громкое заявление. Хотя схему раскрыли не его подчиненные , а СБУшники. Так, что Белан должен "голову пеплом посыпать", потму как еще одна схема под крышей его подчиненных раскрылась.
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Вот ведь времена настали. Своё приходится сливать...
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