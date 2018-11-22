 Правоохранители разоблачили схему контрабанды в Украину ювелирных изделий из Турции, - первый замглавы ГФС Белан

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что гражданином Украины осуществляется перемещение из Турецкой Республики в Украину ювелирные изделия вне таможенного контроля. В дальнейшем украшения реализовывали в специализированных магазинах, расположенных на территории Киева и Киевской области", - рассказал он.

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