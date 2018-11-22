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Все про:Россия (71139) ядерное оружие (578) Совфед России (13)

 В Совфеде РФ предложили пересмотреть условия применения Россией ядерного оружия

Участники круглого стола в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации России, посвященного развитию вооруженных сил страны, предложили Совету безопасности РФ обновить условия применения ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в среду, 21 ноября, российские СМИ.

"Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности рекомендуется рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", - указано в соответствующем решении.

Кроме того, участники круглого стола считают необходимым разработать проект "Национальной военной стратегии РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай", заявил, что Москва может применить ядерное оружие, только убедившись, что потенциальный агрессор наносит удар.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.

Источник: https://censor.net.ua/n3098261
 
 
 Топ комментарии
 
Мировое сообщество должно запрещать ядерное оружие странам, где лидер не прошел психиатра.
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Мировое сообщество должно запрещать ядерное оружие странам, где лидер не прошел психиатра.
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Не уверен что например Трамп или Ким Чен ... прошли бы психиатра... В Европе тоже психушки пора расширять...
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а в тренде "закрывать". раньше пидарасов считали больными и лечили, теперь - они гордые геи... У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 7993
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Их раньше было 4% среди населения любой страны. И сегодня ровно 4%. Завтра тоже будет 4%. Это генетическое отклонение. В связи с его постоянным характером и выяснением его биологической, генетической и наследственной природы (передается исключительно по женской линии и записан на "женской" хромосоме" х) принято решение не издеваться над врожденными инвалидами.
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Но есть одна страна, где таких 86%. И над ними тоже не надо издеваться. Только мягкая эвтаназия.
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В другой стране вообще ужас.
- Семейная дизавтономия Рейли-Дея - 99%.
- Инфантильная амавротическая идиотия - 90%.
- Дефект фактора РТА (XI) - 90%.
- Губчатая дегенерация мозга Ван-Богарта-Бертранда - 85%.
- Эссенциальная пентозурия - 99%.
- Болезнь Ниманна-Пика (грубое нарушение жирового и минерального обмена, истощение, нарушение деятельности нервной системы) - 95%
- Болезнь Тея-Сакса (особая форма семейной идиотии) - 97%.
- Взрослая форма болезни Гоше (перерождение внутренних органов с умственным и физическим недоразвитием) - 80%."
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Вики не подтверждает, изложенную Вами генетическую концепцию... но то таке
предположим, что верна.... тогда и шизофреников тоже не надо мучать - пусть они мучают общество. да?
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Так оно сегодня, увы, уже есть. Шизофреники пишут и издают книги о протекании своей шизофрении и нормальные люди снеким недоумением начинают сомневаться в своей нормальности в сравнении с "богатым духовным миром" шизофреников...
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кошмар... У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 5469
а что касается геев - так у меня сердце разрывается: они мне не симпатичны, но готовые их бить вызывают у меня ещё большую антипатию. лечить в первую очередь хочется вторых...
а психиатрия - "хромая наука"... надеюсь, Вы меня поняли....
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Аналогично. Я искренне сочувствую геям. Но только до тех пор пока они не начинают заявлять что это "норма" и предлать всем "начать нормальную половую жизнь". У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 7727
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нет смысла лечить от того что не лечится. Это как лечить голубой цвет глаз, чтобы у всех был карий, как у вас.
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Генетичних може і 4% , а решта серед них прості збоченці і розпусники, а з теперешнією рекламною кампанією їх ,не генетичних задньопривідних, кількість буде зростати
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Особливо в кацапії. Недаремно ж у них улюблена приказка "нету лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища". Пьють як риби і цілими косяками... Дебіли, мля... У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 6147
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Т.е., нет ЯО - психиатра проходить не нужно?
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У него пока еще только ярко выраженная акцентуация наследственного казнокрада. Так что до психиатра ему ровно один Майдан.
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Понятия не имею. Далеко живу от Воронежа. А Вы себе уже выкопали?
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А Юрий Смирнов 7е8с5462? Хотя и так видно по его высеру что он -дебил.
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Зря Вы так. Пишу в свободное от работы время.
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А себя к каким причислил? Гипер-здоровый и архи-уравновешенный?!
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А что, разве в КНДР по-прежнему ЮО пуляют?
Вроде они даже мандарины из Южной Кореи в подарок присланные детям теперь раздают?
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Трампом кукловодит Пенс и друзья Маккейна.Его неуместные твиты часто дезавуируют.
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"Забороняти" можливо тільки ЗНИЩЕННЯМ!
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Ну разработчики ядерного оружия как бы не консультировались с прогрессивным мировым человечеством при разработке оного, да и с товарищам в других странах поделились разработками в "раньшее время" У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 8929
Так что мысль Ваша ценная, спору нет, но расскажите, пожалуйста, поподробнее, как конкретно вы будете "запрещать" ЯО тем странам, которые его уже имеют и которые с ним расстаться почему-то не желают. То ли им пример покойного Каддафи спокойно спать не дает, то ли еще какая загадочная причина.
Да, работая, так сказать, на опережение, хочу вас разочаровать: если очень сильно "давить", то могут и жахнуть. Все могут, вы же сами сказали - психованные. С головами козла на открытии тоннеля Готардского еще не танцуют пока...
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Условие применения ядерного оружия одно: "сдохнуть в рай"
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нужно вообще запретить ядерное оружие. иначе рано или поздно его применение неизбежно.
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висящее на стене ружье в начале фильма.
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больше похоже на "Збіговисько нАляканих ідіотів"
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Совсем у кацапья сорвало крышу и выбило дно. Применять ЯО против ".. гиперзвукового и других видов стратегического не ядерного". А как же росЕянские разработки не имеющие аналоХов? У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 2369
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Это они США боятся как черт ладана ))) мол дайте только повод мы не шутим, на полном серьезе, очень, очень серьезно, вот только попробуйте...
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они не США бояться, США ракеты не нужны что бы придушить рашку, они бояться китайцев и не безосновательно! как впрочем и для США Китай проблема №1, пукин играл на этом думая что америкосы будут лелеять парашку, лишь бы Китай не раздербанил её при этом многократно усилившись! но в США прошёл первый испуг и приходит понимание неизбежного...
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Вовка-юморист...угробил глав рпзведчика своего
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это вы о грушнике, который попал под санкции и не полечился от болезни за границей.
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Поясняю на пальцах: значит РФ не в состоянии защититься от подобных точечных ударов, т.е. их хваленые с-дриста - хлам У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 8194
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Кто-бы сомневался... И самое главное даже не в "хламе", а в том, КТО этим "хламом" управляет... Есть такое понятие - "культура производства". Если при изготовлении космических кораблей датчики молотком заколачивают, (я уже не говорю о том, что на более простой технике болты молотком забиваются), это и говорит откровеннейшим образом о "культуре производства". А есть понятие "культура эксплуатации"... Это, например, когда по инструкции требуется обезжиривание контактов при помощи спирта, а на самом деле спирт выпивается... И так далее...
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О то як поспішають дебіли козлорожі потрапити в рай разом зі своїм Хуйлом, що аж під хвостами в них підгорає..😕😕😕
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_Если не придушить проклятую расию экономически до потери сознания, не миновать ядерного апокалипсиса. Шевелитесь, наконец, западные тормоза! У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 5523
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"Подворотня меня научила бить первым" - крыса-Х-ло.
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пора уже покупать нефть у кацапов только за еду.
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Нет, не выйдет.
Дикоросов много очень, тайга большая.
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вот все пусть в тайгу и перемещаются, и питаются там своими дикоросами, и не выносят мозг всему миру.
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Да так и будет.
Начнут строить свое "чучхе" на суверенной территории, да и на доброе здоровье.
Но бунтов населения из-за санкций не будет, гопота против власти не пойдет.
А хлебопродуктом (хоть с лебедой) их обеспечат.
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олигофрен носится с доставшейся от союза ядерной дубиной в то время как человечество жизни радуется изобретает рожает совершенствуется
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Педофилу хуйлу этого ненадо!,он шизик!
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Выражаясь понятным языком, теперь Россия может ударить по любой стране ядерным оружием без всякого повода. Поэтому в целях безопасности необходимо вводить новые и новые санкции, чтобы экономика и сама РФ развалились. Необходимо национализировать все ее активы за рубежом (всякие банки, предприятия, недвижимость, вклады, яхты, самолеты и т.д), прекратить торговать, ввести эмбарго на все кацапское, блокировать порта, прекратить строить СП2. Мир в опасности. У руля РФ стоить фашист, которого необходимо уничтожить.
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Детский сад... У Радфеді РФ запропонували переглянути умови застосування Росією ядерної зброї - Цензор.НЕТ 1320
У маньяка в руках ЯО, самый большой в мире арсенал!
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Ватан, ядерное оружие имеет срок годности, а зная кацапское воровство и рукожопие существует вероятность, что его уже давно нет....остались лишь болванки, которыми хуйло пугает мир.
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Вам таблеточек попить пора, для улучшения мозгового кровообращения.
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Кацапчег, у вас на розсцее всё бутафорное, надувное и нарисованное, сколько раз плешивое хуйло уже опозорилось мультиками, чужими видео и пр., поэтому верить хуйлостанцам не стоит.
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Пора Кучмі та його "сімейству" :дітям - олігархам, разом з зятем, з метою спокути за роззброєння України, коли вони під час "мирної нейтральної країни" наростили свої статки (заводи, літаки, пароплави, кузні...), негайно організувати виробництво систему ядерного стримування мокші. Пожили хлопці, пора і віддавати борги народу за раз3,14...ство!
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"в области ядерного сдерживания."

Це кого ж вони збираються сдєржівать? Мабуть біндер.
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Да, какой смысл всех этих ТУАЛЕТНЫХ БУМАЖЕК? Хуйло применит ЯО когда ему в голову взбредёт и кто же его остановит?!
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Очередные россказни для потребления внутренним быдлом. По кому ядерный удар? По собственным виллам и деньгам?
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Он шизик в вопросах личного обогащения. Так что не все так однозначно. Да и путлер ли это настоящий? Пара-тройка актеров из погорелого театра,которых дергают за нитки те,кто никогда в жизни никуда не стрельнет.
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Звонит лавров шойгу и говорит:
- Слушай, кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет.
Шойгу, возмущенно:
- Блин! писков просил по Лондону и Парижу не бить, медведев - по Берлину, мизулина по Бельгии, жиринжопский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. лавров, куда бить-то тогда в случае чего?
- Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.
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Всё-таки колумбийский кокс вещь серъёзная.
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Самые безопасные территории в плане защищённости от ЯО, это территории США, Великобритании и ЕС. Ибо, именно там проживают детки высокопоставленных особ РФ. Там находятся их дома, яхты, бизнес. И бабло ихнее - тоже там. Не, ну не в Воронеже же...
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В данном случае таёжная Папуасия блефует..Никто с ней войны вести не будет.Ещё не все санкции испробованы.Неплохо было бы ,если бы ещё и Израиль присоединилси к западным санкциям..
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с приполярными дибилами меряться ядерной дубиной никто не будет, обернут всякими экономическими эмбарго и привет средние века в расее....... скоро всё будет... уже цб рф толдычит про трехзначный долар и барель по 35 на 19 год....
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Два дебила это сила , три дебила это мощь . А если кацапские дебилы то все умножается кратно. Им видимо в голову не приходит , что если они за применение гиперзвукового оружия будут отвечать ЯО , то то же самое сделает и НАТО и за применение того же Панциря или Кинжала-искандера , ответят тамагавками с ЯО начинкой.В любом случае это говорит о многом , как минимум о том , что кацапо-фюреры открыто признают , что не в состоянии тягаться с передовыми разработками оружия на западе и единственное , что им остается это как всегда угрожать радиоактивным пеплом.
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Рассейские понты, на рашку уже никто не смотрит как на долгосрочную мировую силу, вот и понтуются.
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Им перед медведями в Сибири стыдно пантоваться, вот и лезут в цивиллизацию. А у самих даже туалеты под деревьями
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госпаде у них ракеты каждый день падают, что там от того ядерного арсенала осталось, который не обновлялся уже лет 30 минимум. А то и все 40. Скоро полураспад сожрет все)
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В холодной войне победят США , в горячей не будет победителей .
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Ой, ну прямо дети малые. Они думают, что если будет применятся высокоточное оружие то, сначало будут им в подъезды говно доставлять и дадут кремляди ядрённые ракеты запустить? Та сначало именно по местам гнездования и ударят, чтобы ничего не взлетело. Долпоипы, бля.
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Цей гадюшник з маньяками потрібно спалити всім світом, поки вони не наробили біди. Зманіжені і розбещені євроПЕЙСИ дограються, поки не почнуть горіти....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Совфеде РФ предложили пересмотреть условия применения Россией ядерного оружия
 
 
 
 
 
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