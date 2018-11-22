 В Совфеде РФ предложили пересмотреть условия применения Россией ядерного оружия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в среду, 21 ноября, российские СМИ.
"Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности рекомендуется рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", - указано в соответствующем решении.
Кроме того, участники круглого стола считают необходимым разработать проект "Национальной военной стратегии РФ".
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай", заявил, что Москва может применить ядерное оружие, только убедившись, что потенциальный агрессор наносит удар.
"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.
- Семейная дизавтономия Рейли-Дея - 99%.
- Инфантильная амавротическая идиотия - 90%.
- Дефект фактора РТА (XI) - 90%.
- Губчатая дегенерация мозга Ван-Богарта-Бертранда - 85%.
- Эссенциальная пентозурия - 99%.
- Болезнь Ниманна-Пика (грубое нарушение жирового и минерального обмена, истощение, нарушение деятельности нервной системы) - 95%
- Болезнь Тея-Сакса (особая форма семейной идиотии) - 97%.
- Взрослая форма болезни Гоше (перерождение внутренних органов с умственным и физическим недоразвитием) - 80%."
предположим, что верна.... тогда и шизофреников тоже не надо мучать - пусть они мучают общество. да?
а что касается геев - так у меня сердце разрывается: они мне не симпатичны, но готовые их бить вызывают у меня ещё большую антипатию. лечить в первую очередь хочется вторых...
а психиатрия - "хромая наука"... надеюсь, Вы меня поняли....
Вроде они даже мандарины из Южной Кореи в подарок присланные детям теперь раздают?
Так что мысль Ваша ценная, спору нет, но расскажите, пожалуйста, поподробнее, как конкретно вы будете "запрещать" ЯО тем странам, которые его уже имеют и которые с ним расстаться почему-то не желают. То ли им пример покойного Каддафи спокойно спать не дает, то ли еще какая загадочная причина.
Да, работая, так сказать, на опережение, хочу вас разочаровать: если очень сильно "давить", то могут и жахнуть. Все могут, вы же сами сказали - психованные. С головами козла на открытии тоннеля Готардского еще не танцуют пока...
Дикоросов много очень, тайга большая.
Начнут строить свое "чучхе" на суверенной территории, да и на доброе здоровье.
Но бунтов населения из-за санкций не будет, гопота против власти не пойдет.
А хлебопродуктом (хоть с лебедой) их обеспечат.
У маньяка в руках ЯО, самый большой в мире арсенал!
Це кого ж вони збираються сдєржівать? Мабуть біндер.
- Слушай, кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет.
Шойгу, возмущенно:
- Блин! писков просил по Лондону и Парижу не бить, медведев - по Берлину, мизулина по Бельгии, жиринжопский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. лавров, куда бить-то тогда в случае чего?
- Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.