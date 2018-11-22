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 Новая армия ЕС должна стать дополнением НАТО, а не его заменой, - постпред США при ЕС Сондленд

Постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон требует большей ясности относительно планов создания собственной армии ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом дипломат заявил в среду, 21 ноября, на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", − отметил Сондленд.

По его словам, Евросоюз уверен, что может самостоятельно справиться с помощью собственных вооруженных сил, а это подрывает НАТО.

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"Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО", − подчеркнул дипломат.

Американский постпред указал, что США слышат из Европы "две диаметрально противоположные точки зрения" в отношении вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, независимую от США. Его идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Позже глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что вся работа, которую ЕС осуществляет в сфере обороны, согласуется с тем, что делает НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3098259
 
   
 Топ комментарии
 
Самое интересное зачем? Что бы в самой ответственный момент не исполнить пятую статью (а перейти на сторону агрессора, как впрочем и во второй мировой). История ходит по кругу.
Эх, где ты старина Черчиль? Хотел добить русню, все прекрасно понимал.
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Представьте себе государство с самым большим в мире процентом населения, находящегося в армии. Государство, в котором все мужчины от 20 до 50 - военнослужащие, в буквальном смысле слова спящие с автоматом под кроватью. Государство, которое и после 50 просто дарит тебе ствол, и радо видеть тебя на сборах и полигонах. Государство, упрашивающее тебя купить хотя бы пистолет (а лучше-винтовку) со скидкой. Государство, способное развернуть из 22-тысячной в два-четыре часа (!) 650-тысячную, а в двое суток 1.7-миллионную (!) армию, прекрасно обученную, организованную, и очень неплохо вооружённую.И плюс учтите, что почти вся эта жуткая, вооружённая до зубов страна, от Женевы до Давоса, от Цюриха до Лугано - высоченные горы, изрытые тоннелями, противоатомными убежищами, хранилищами оружия, «закромами родины», и ракетно-артиллерийскими опорными огневыми точками, врезанными в гранит

Армия Швейцарии - не единственная страна в мире, имеющая кадрово-милиционную структуру. Швейцария является нейтральной страной.

страны европы не входящие в нато А + к нато
сидор сидоров 945e588f

А в состоянии ли они создать дееспособную армию?
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Ну и из кого будет "новая армия ЕС". Немцев? Так их полит. элита на подсосе у Кремля. Французы? Так ВС Франции это по сути один иностранный легион и все. Итальянцы, греки, венгры будут воевать против рашки? Очень сомнительно. И кто там в ЕС остался? Страны Балтии? Поляки? .Хорваты? Они могут. Только стоит ли ради этого Макрону разгонять волну?
! сентября 1939 года и дальнейшие события показали, чего стоят европейские войска и их гарантии
Нова армія ЄС має стати доповненням НАТО, а не його заміною, - постпред США при ЄС Сондленд - Цензор.НЕТ 4679
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Прикольно,европейцы на натовскую(читай собственную) армию тратиться не хотят, они еще одну создавать будут?
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дык напужало же откусывание кусков у сопредельных стран.
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Самое интересное зачем? Что бы в самой ответственный момент не исполнить пятую статью (а перейти на сторону агрессора, как впрочем и во второй мировой). История ходит по кругу.
Эх, где ты старина Черчиль? Хотел добить русню, все прекрасно понимал.
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смешно до боли, что когда ботоксный напал на Украину, Германия срочно начала вооружаться. А до этого какой была ее Армия?! Америкос прав, Европа слаба и такой останется со своей армией или без нее, пока наконец то не идентифицирует кто ВРАГ и начнет с ним бороться, а не озабочиваться.
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А в состоянии ли они создать дееспособную армию?
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Представьте себе государство с самым большим в мире процентом населения, находящегося в армии. Государство, в котором все мужчины от 20 до 50 - военнослужащие, в буквальном смысле слова спящие с автоматом под кроватью. Государство, которое и после 50 просто дарит тебе ствол, и радо видеть тебя на сборах и полигонах. Государство, упрашивающее тебя купить хотя бы пистолет (а лучше-винтовку) со скидкой. Государство, способное развернуть из 22-тысячной в два-четыре часа (!) 650-тысячную, а в двое суток 1.7-миллионную (!) армию, прекрасно обученную, организованную, и очень неплохо вооружённую.И плюс учтите, что почти вся эта жуткая, вооружённая до зубов страна, от Женевы до Давоса, от Цюриха до Лугано - высоченные горы, изрытые тоннелями, противоатомными убежищами, хранилищами оружия, «закромами родины», и ракетно-артиллерийскими опорными огневыми точками, врезанными в гранит

Армия Швейцарии - не единственная страна в мире, имеющая кадрово-милиционную структуру. Швейцария является нейтральной страной.

страны европы не входящие в нато А + к нато
сидор сидоров 945e588f

А в состоянии ли они создать дееспособную армию?
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после Алоизыча "армий" в Европе не было ,кроме Бундесвера образца 70-х,о котором маршал Ахромеев сказал,что это единственная сила в континентальной Европе,способная воевать с нами на равных..
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Гитлер попытался было сунутся в Швейцарию но, после нескольких стычек предпочёл мирный, хотя и выгодный для себя и невыгодный для Швейцарии мирный договор. Собственно говоря, швейцарцам в полном окружении особенно выбирать не приходилося но, они сохранили независимость.
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Резонно, но и ВСУ должны уже сегодня рассматриваться, как часть армии НАТО, обороняюющая важный участок. Имхо
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Или ЕС Поэтому сегодня уже заявляют, что видя Украину в НАТО
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Да они сами не понимают, какой "фортель" заворачивают... Ну, допустим, создадут они "общеевропейскую армию", при сохранении НАТО. Потом ввязываются со своей "армией" в какую-нибудь "мульку", не согласовав это с командованием НАТО. Получат "по рылу". Что делать НАТО? Статья 5, о коллективной защите, не отменена... США с Канадой придётся "вписываться" за члена НАТО, или нет?
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Без янки и бриттов. по Парижу до сих пор гуляли бы Гансы или Иваны
Нова армія ЄС має стати доповненням НАТО, а не його заміною, - постпред США при ЄС Сондленд - Цензор.НЕТ 4755
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Ну и из кого будет "новая армия ЕС". Немцев? Так их полит. элита на подсосе у Кремля. Французы? Так ВС Франции это по сути один иностранный легион и все. Итальянцы, греки, венгры будут воевать против рашки? Очень сомнительно. И кто там в ЕС остался? Страны Балтии? Поляки? .Хорваты? Они могут. Только стоит ли ради этого Макрону разгонять волну?
! сентября 1939 года и дальнейшие события показали, чего стоят европейские войска и их гарантии

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовая армия ЕС должна стать дополнением НАТО, а не его заменой, - постпред США при ЕС Сондленд
 
 
 
 
 
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