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 Враг за сутки осуществил 11 обстрелов, один украинский воин получил легкое ранение, ликвидирован один террорист, - штаб ОС

В течение 21 ноября ситуация в районе проведения ООС вполне контролировалась Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Российские оккупационные войска не прекращают применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также вчера вечером из 82-мм минометов, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт украинских войск возле Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил легкое ранение", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

"По данным разведки, 21 ноября, вооруженные формирования РФ безвозвратно потеряли одного человека", - добавили в штабе.

Враг за сутки осуществил 11 обстрелов, один украинский воин получил легкое ранение, ликвидирован один террорист, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098258
 
 
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Смерть расіянським окупантам! У штабі не розуміють, що немає людей з той сторони, там одне рогате бидло!!!! Одужання пораненному воїну!!! Слава Україні!!!
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Найшвидшого одужання пораненим. Бережи вас Бог.
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Воину выздоровления. Уроду сепарскому грызть уголь в аду для отопления собственного котла.
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А как же вчерашнее сообщение о погибшем 21 ноября майоре?
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https://censor.net.ua/photo_news/3098241/ukrainskiyi_voin_mayior_10yi_ogshb_valeriyi_kuznetsov_pogib_21_noyabrya_na_donbasse_foto
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Там не написано, що сталося.
Я чекаю, що подадуть додаткову інформацію.
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А як же ця новина від ЦЕНЗОРа?
21.11.18 22:38"Украинский воин, майор 10-й ОГШБ Виталий Кузнецов погиб 21 ноября на Донбассе. ФОТО"
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Ворог за добу здійснив 11 обстрілів, один український воїн зазнав легкого поранення, ліквідовано одного терориста, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8991
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 11 обстрелов, один украинский воин получил легкое ранение, ликвидирован один террорист, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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