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 За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь пособников террористов РФ, - пресс-центр ООС. ВИДЕО

Правоохранители в течение 20 ноября задержали на блокпостах семь человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) Алексей Жуганов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС.

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"Правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержали семь человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 29 административных правонарушений", - заявил представитель штаба.

Источник: https://censor.net.ua/n3098253
 
   
 Топ комментарии
 
Даже глава ГРУ не дожил до нового пенсионного возраста в России в 65 лет: помер в 62.
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На каждого жителя дыныры и лу-гандона в СБУ должен быть компьютерный файл с отпечатками пальцев и другой сопутствующей инфой.
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Наконец-то жизнь дожала лугандонских трактористов и шахтёров так, что даже засветившиеся убийцы и их приспешники поехали за украинской колбаской.
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конечно есть. там половина из взятой за жабры дамбасни топят за шыкаладный цех на цензоре. Онижытамжинашилюди.
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А друга половина топить за ботоксну старушенцію, вона же "воровка на доверии"?
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Этих отпускают. Тех кто топит за шикаладный цех, тем еще и рошеновской коровки короб дают.. За жабры берут только тех, кто дуло гнет.
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После тяжелой болезни скончался начальник ГРУ. 'Новичком' видать помазался после бритья, вместо Тройного Одеколону 😄
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Даже глава ГРУ не дожил до нового пенсионного возраста в России в 65 лет: помер в 62.
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Він мабуть вийшов на пенсію раніше, як військовий. А так дійсно, що пенсія у 65 років це ніщо.
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Ой, зараз стільки "співчуттів" наші висловлять. За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2889
Туди йому й дорога.
Цікаво тільки: а шо - просто так взяв і вмер ?
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Возможно СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ.
Про Скрипалей
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Зачистили совка этого подельники из КГБ/НКВД
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На каждого жителя дыныры и лу-гандона в СБУ должен быть компьютерный файл с отпечатками пальцев и другой сопутствующей инфой.
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Другий за два роки: у Росії помер глава ГРУ

У Росії в середу, 21 листопада, помер начальник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ, генерал-полковник Ігор Коробов.
Як сказано в заяві Міноборони РФ, йому було 63 роки. Також у повідомленні прес-служби стверджується, що Коробов помер після "важкої і тривалої хвороби" - онкології.
Відзначимо, за два роки це друга смерть начальника ГРУ. https://www.obozrevatel.com/ukr/russia/drugij-za-dva-roki-u-rosii-pomer-glava-gru.htm
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грохнули Коробова свои за провал с Солсбери
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Якщо у нього давно був рак, то це було не важко.
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Так чого ж вони таких хворих на такі посади призначають ?
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Бідна людина... Полягла на роботі, згоріла... Дуже сильно за Росію переживав... Високий рівень нервової напруги... Це не нам на "дивані ноутбуком рулить"...
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Не помер, а здох. Люди помирають, а ті, що нелюди, можуть тільки здихати.
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Читаем - букмекерские канторы принимают ставки - какой следующий каЦАП издохнет???
За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8294
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А книжку яку кицюня читає !!!
Розумничка. За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8831
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У него не рускоязычная челюсть. Кацапокоты выглядят по другому:

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Таке нещасне ... Очки сумні-сумні ...
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ну так жизнь у него такая. В Калуге он родился, и осознает это.
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Я з =котячих мам=. То байдуже на таке дивитися не можу.
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На кацапии все коты несчастные. Не жизнь, а сплошная кострома
За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7039
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а нашим котам сейчас приходится воевать
За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5853
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https://www.depo.ua/ukr/life/tvarini-geroyi-ato-10-smishnih-povchalnih-ta-sumnih-istoriy-po-tvarin-biyciv-ato-20171003651187

Тварини - герої ООС: 10 смішних, повчальних та сумних історій про друзів військових

4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. Але зараз мова піде про тварин, які захищають нас. Не завжди як Рекс, що затулив собою двох воїнів - інколи вони просто розряджають обстановку, щоб бійці АТО не з'їхали з глузду від цієї окопної війни

Після Вашого посту з нашим пухнастиком надибала ...
На сторінці МО у фб є ціла галерея зворушливих фото ...
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Ага, снегирей изводить. Хотя, с ними и синички неплохо справляются.
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Жовтоблакитнi вбивають мишебратiв
За добу на блокпостах на Донбасі затримали сімох підозрюваних у співпраці з терористами РФ, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 1010
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Їхні брати у канаві кобилу доїдають.
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То його увечері напоїли, а зранку похмелиться не дали...
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Наконец-то жизнь дожала лугандонских трактористов и шахтёров так, что даже засветившиеся убийцы и их приспешники поехали за украинской колбаской.
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😏😏😏... З протоколу допиту затриманих сєпарів:

" Як романтично пахне ковбаса і помідори в банці зашарілись. А в пляшечці, так тихо як роса, горілочка так тихо притаїлась. І сало ніжно зваблює тільцем, і хліб наставив ніжну спину... Якщо ти млієш, слухаючи це - Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!.."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь пособников террористов РФ, - пресс-центр ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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