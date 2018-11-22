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 Генеральный подрядчик Керченского моста и бизнес экс-мэра Севастополя, - Залищук назвала, против кого еще Украина не ввела санкции

За нарушение прав граждан Украины или нанесении ущерба нашему государству против некоторых лиц и компаний ЕС и США ввели санкции, но сама Украина этого не сделала.

Об этом заявила на круглом столе в парламентском комитете по правам человека депутат фракции БПП Светлана Залищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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"Например, общество "СГМ Мост" - дочернее предприятие "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик Керченского моста, который сегодня соединяет материковую Россию и Крым, по которому мы очень активно выступаем", - сказала она.

По словам Залищук, таких лиц и компаний достаточно много, а некоторые из них до сих пор имеют торговые связи с Украиной.

"Бизнес бывшего мэра Севастополя, а ныне - депутата так называемых Севастопольского законодательного собрания Алексея Чалого "Таврида Электрик". И эта "Таврида Электрик" продолжает сбывать свою продукцию на украинской территории", - отмечает депутат.

Упомянутые лица и представители компаний заявлений украинского политика пока не комментировали.

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Как отмечает издание, 21 ноября комитет Верховной Рады по правам человека проводил слушания по совершенствованию государственной санкционной политики. Речь шла, в частности, о создании четкого и прозрачного алгоритма введения санкций и мониторинга их выполнения, а также введении ответственности для нарушителей санкций. Сейчас в Украине этот вопрос регулируется законом "О санкциях", принятым в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3098251
 
 
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Закон "про санкції" прийнятий, а далі РНБО повинно визначати компанії проти кого застосовувати санкції. Тому це чисто вина РНБО. На сьогодні очолює РНБО Турчинов.
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так это же торговые партньоры соевой лолы. Они просто грузы перемещают.
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«Договор страхования заключен между компанией «Стройгазмонтаж» и «Крымской первой страховой компанией»», - приводит агентство слова собеседника в Росавтодоре, который выступает заказчиком строительства моста в Крым.
Агентство отмечается, что «Крымская первая страховая компания» была зарегистрирована 30 мая 2014 года в Симферополе. У компании есть также филиалы в Севастополе и Ялте. Сумма активов по РСБУ на 31 декабря 2015 года составила 209,1 млн рублей. Владельцами в равных долях числятся «Гарант-Сервис» и «СКМ Холдинг». Компании зарегистрированы в Москве по одному адресу, их владельцем и гендиректором выступает Андрей Григоренко.
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Какой то пиар сплошной... толку то Украине вводить санкции против СГМ, он что, где то еще строит что то, кроме России? Я и не знал
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У такому випадку це питання повинні розглянути на РНБО та винести своє рішення.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенеральный подрядчик Керченского моста и бизнес экс-мэра Севастополя, - Залищук назвала, против кого еще Украина не ввела санкции
 
 
 
 
 
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