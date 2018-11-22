 Генеральный подрядчик Керченского моста и бизнес экс-мэра Севастополя, - Залищук назвала, против кого еще Украина не ввела санкции

Об этом заявила на круглом столе в парламентском комитете по правам человека депутат фракции БПП Светлана Залищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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"Например, общество "СГМ Мост" - дочернее предприятие "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик Керченского моста, который сегодня соединяет материковую Россию и Крым, по которому мы очень активно выступаем", - сказала она.

По словам Залищук, таких лиц и компаний достаточно много, а некоторые из них до сих пор имеют торговые связи с Украиной.

"Бизнес бывшего мэра Севастополя, а ныне - депутата так называемых Севастопольского законодательного собрания Алексея Чалого "Таврида Электрик". И эта "Таврида Электрик" продолжает сбывать свою продукцию на украинской территории", - отмечает депутат.

Упомянутые лица и представители компаний заявлений украинского политика пока не комментировали.

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Как отмечает издание, 21 ноября комитет Верховной Рады по правам человека проводил слушания по совершенствованию государственной санкционной политики. Речь шла, в частности, о создании четкого и прозрачного алгоритма введения санкций и мониторинга их выполнения, а также введении ответственности для нарушителей санкций. Сейчас в Украине этот вопрос регулируется законом "О санкциях", принятым в 2014 году.