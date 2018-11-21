 15 правонарушений зафиксировано во время акций протеста владельцев "евроблях" в разных городах, - Тракало

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Нацполиции Киева Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.
"Из них 11 - по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций) - по 3 в Житомирской и Ровенской областях, по одному - в Закарпатской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Черниговской. 2 - по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 1 - по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) - в Ровенской области. 1 - ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц) в Полтавской области", - написал Тракало.
Всего за время проведения акций протеста, по меньшей мере, в 17 областях Украины правоохранители получили 186 обращений, связанных с перекрытием дорог и другими правонарушениями.
Больше всего, по информации Тракало, таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.
Участие в массовых акциях по всей Украине приняли около 6 тысяч человек.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.
20 ноября владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию неповиновения. Участники требуют отмены законов №8487 и №8488: им не нравится, что растаможка старых автомобилей стоит больше, чем растаможка новых.
В Киеве под Верховной Радой автомобили митингующих перекрыли проезд по улице Грушевского. Во время акции протеста в Киеве полиция задержала трех человек.
По данным МВД, из-за акции протеста в течение дня было ограничено движение в 23 населенных пунктах. Акцию анонсировали как бессрочную, но в ряде областей Украины она завершилась.
21 ноября Национальная полиция призвала участников митинга разблокировать дороги. В случае неповиновения полицейские пообещали "действовать жестко".
Во время заседания парламента председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что 21 ноября на подпись президенту Петру Порошенко будут переданы законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и растаможки автомобилей на еврономерах при ввозе на территорию Украины. К вечеру Укравтодор отчитался о разблокировании дорог.
Вона уже пообещала бляхерам бесплатную растаможку и тыщу бензинов?
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
п.5.2. Флуд (Санкции: бан IP на 3 дня)
https://riavrn.ru/upload/preview/c/c/c/ccc47f49dbd79fb963f871a2b5ef668b.jpeg
обрушение метеорита и уничтожение динозавров, разрушение г.Помпеи, затопление континента Атлантида, убицство царицы Клеопатры, средневековая эпидемия чумы в Европпе, затопление Титаника, убийство Д.Кеннеди, сбитие НЛО над Роузвеллом.
Чего? Дешевой растаможки?
Таладна!
Я бы на месте Пороха подписал указ о безакцизной растаможке уже завезенных блях. И даже без НДС. По $100 штука. Но - с полным предоставлением всех правоустанавливающих документов, включая купчую, снятие с регистрации «там» и таможенной декларации с границы.
А через месяц - любая «бляха» подлежит конфискации и продаже с аукциона для покрытия издержек.
И ВСЁ!!!
Тема закрылась бы сама собой. Бляхеры не смогли бы предоставить требуемые документы - ни при какой цене растаможки! Вообще. И тихо бы растворились в тумане...
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/32672.phtml
Вот так я вижу нынешнюю ситуйовину.
А, запиз*Юлинцы и гельминты поднимут вой, что Пэтро должен разрулить?
Угу. К сожалению, Пэтро не может сковырнуть Авакова. Это вотчина Сени. Точка.
Видели, как нежно полиция опекает «бляхеров»? Ото ж. Работа такая.
И что - владу гэть?
Дайош сильную руку? Путинвведи?!
Аааааа, Люля прыйдэ, порядок навэдэ. Каждой бляхе по мухе, типа?