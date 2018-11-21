 Курц заверил, что санкции против России будут сохраняться до выполнения Минских соглашений, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Австрию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Себастиан меня заверил, что позиция Австрии по этому вопросу абсолютно последовательная: сначала - полное выполнение Минских договоренностей, и только потом - разговор о санкциях", - рассказал Климкин, комментируя обсуждение с австрийским канцлером санкции ЕС против РФ.

По словам главы МИД, для Украины важно то, каким образом австрийское председательство будет способствовать скоординированной линии ЕС против российской агрессии.

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"Мы обсудили и ситуацию на Донбассе, и в оккупированном Крыму. Себастиан очень хорошо знаком и как бывший министр иностранных дел, и как когда-то председательствующий в ОБСЕ. Вместе с ним мы ездили 2 января прошлого года на Донбасс, ближе к линии соприкосновения. Он всегда уделял особое внимание ситуации в Украине", - прокомментировал министр встречу с Курцем.

Кроме того, обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ и то, каким образом Австрия может помочь в этом вопросе.

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"Говорили о том, каковы отношения ЕС в целом и Австрии в частности в контексте того, что Россия ведет последовательную гибридную войну, в том числе и против Австрии, ведь недавно здесь обнаружили российских шпионов. Во время встречи мы говорили почти о всем, включая, в частности, скоординированные действия по голосованию по избранию нового руководителя Интерпола. Сегодня все хорошо закончилось", - добавил Климкин