 Курц заверил, что санкции против России будут сохраняться до выполнения Минских соглашений, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Австрию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Себастиан меня заверил, что позиция Австрии по этому вопросу абсолютно последовательная: сначала - полное выполнение Минских договоренностей, и только потом - разговор о санкциях", - рассказал Климкин, комментируя обсуждение с австрийским канцлером санкции ЕС против РФ.
По словам главы МИД, для Украины важно то, каким образом австрийское председательство будет способствовать скоординированной линии ЕС против российской агрессии.
"Мы обсудили и ситуацию на Донбассе, и в оккупированном Крыму. Себастиан очень хорошо знаком и как бывший министр иностранных дел, и как когда-то председательствующий в ОБСЕ. Вместе с ним мы ездили 2 января прошлого года на Донбасс, ближе к линии соприкосновения. Он всегда уделял особое внимание ситуации в Украине", - прокомментировал министр встречу с Курцем.
Кроме того, обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ и то, каким образом Австрия может помочь в этом вопросе.
"Говорили о том, каковы отношения ЕС в целом и Австрии в частности в контексте того, что Россия ведет последовательную гибридную войну, в том числе и против Австрии, ведь недавно здесь обнаружили российских шпионов. Во время встречи мы говорили почти о всем, включая, в частности, скоординированные действия по голосованию по избранию нового руководителя Интерпола. Сегодня все хорошо закончилось", - добавил Климкин
Вот должность у Климкина: езди по свету, пи2ди направо и налево ни о чём, как кумушки за чаем, но с важным видом.
Депутат захотел уточнить понятие «валежник»
Заместитель руководителя партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе, депутат Олег Нилов намерен внести законопроект, уточняющий понятие «валежник». Закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник, вступит в силу с 1 января 2019 года."
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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