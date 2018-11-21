 Пока остается российская угроза, Великобритания будет оставаться надежным партнером Украины, - Уильямсон

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Государственный секретарь Гэвино Уильямсон, в частности, заверил, что Великобритания и Украина будут продолжать усиливать сотрудничество в оборонной отрасли в контексте существующих опасностей и агрессии.
"Пока Россия грозит Украине, до тех пор Великобритания будет оставаться надежным партнером Украины. Нашей совместной работой - благодаря программам подготовки или военным учениям - мы помогаем Украине отстаивать наши общие ценности, - подчеркнул он. - ценности свободы и демократии являются самыми главными. Я собственными глазами видел на передовой последствия конфликта на востоке, и это только подтвердило мое стремление помогать Украине защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность".
По словам госсекретаря, в 2019 году в Черноморский регион будет направлен британский корабль HMS "Echo" в рамках ранее достигнутых договоренностей по расширению программы военной подготовки, которая предоставляется Великобританией.
Напомним, в рамках визита в Соединенное Королевство 21 ноября министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с государственным секретарем Великобритании Гэвином Уильямсоном. В частности, стороны подписали совместное заявление.
https://www.newsru.com/russia/21nov2018/bridgevoronezh.html …
Дополнительные войска и корабль Королевского флота будут направлены в Украину для защиты «свободы и демократии».
Украинские спецназ и морские пехотинцы будут обучены британским персоналом, а в регион будет развернуто судно гидрографической разведки Королевского флота HMS Echo с компанией из 72 человек.
«Пока Украина сталкивается с российскими боевыми действиями, она найдет в Соединенном Королевстве решительного партнера, - говорит министр обороны Гавин Уильямсон.
«Продолжая работать вместе, будь то посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту ...
Британці і з десантниками нашими співпрацювали.