 Пока остается российская угроза, Великобритания будет оставаться надежным партнером Украины, - Уильямсон

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Государственный секретарь Гэвино Уильямсон, в частности, заверил, что Великобритания и Украина будут продолжать усиливать сотрудничество в оборонной отрасли в контексте существующих опасностей и агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания продолжит сотрудничать с союзниками, чтобы изолировать Россию, - министр обороны Уильямсон

"Пока Россия грозит Украине, до тех пор Великобритания будет оставаться надежным партнером Украины. Нашей совместной работой - благодаря программам подготовки или военным учениям - мы помогаем Украине отстаивать наши общие ценности, - подчеркнул он. - ценности свободы и демократии являются самыми главными. Я собственными глазами видел на передовой последствия конфликта на востоке, и это только подтвердило мое стремление помогать Украине защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность".

По словам госсекретаря, в 2019 году в Черноморский регион будет направлен британский корабль HMS "Echo" в рамках ранее достигнутых договоренностей по расширению программы военной подготовки, которая предоставляется Великобританией.

Напомним, в рамках визита в Соединенное Королевство 21 ноября министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с государственным секретарем Великобритании Гэвином Уильямсоном. В частности, стороны подписали совместное заявление.

Также читайте: Великобритания отправит в Украину Королевскую морскую пехоту и флот, чтобы остановить "холодную войну"