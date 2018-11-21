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Все про:Киев (16822) САП (925) Продан Мирослав (44)

 "Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу", - Продан приедет в Киев на следующей неделе

Лечение экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана подходит к концу. Он планирует вернуться в Киев на следующей неделе.

Об этом экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП. Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту", - подчеркнул Продан.

Он также предположил, что медикампанию вокруг него развернули, чтобы он побоялся вернуться. "Многие надеялись, что я останусь за рубежом. Ведь в таком случае и доказывать ничего не надо. Не вернулся, спрятался - подтвердил, что действительно виноват. Поэтому и была устроена эта история с повестками, подозрениями. В СМИ грязными потоками сливались сфабрикованные материалы. Заказчики рассчитывали, что Продан испугается. Подумает, что после такого количества грязи и обвинений ему уже никогда не отмыться. Испугается - и не вернется. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь", - отметил экс-чиновник.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

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Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что 20 ноября Продана ждут на допрос в прокуратуре "уже в качестве подозреваемого", а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозрение Мирославу Продану является вполне обоснованным.

Источник: https://censor.net.ua/n3098242
 
 
 Топ комментарии
 
Ось цікаво, чому при прийнятті на роботу я проходжу медкомісію, беру сертифікати у психіатра, а чиновники, судячи з цього, ні. Невже вони не користуються урядовою програмою доступні ліки, раз так часто хворіють. Бідні, не встигають декларацію з сімейним лікарем підписати, приходиться лікуватися за кордоном.
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В какой-нибудь сраной Америке смотрел бы ты сейчас с верхней шконки на своего восточного папередника, который был бы на нижней.
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И то правда, в Украине безопаснее - в Европе ведь и посадить могут
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Пхи, відкрив Америку. Ляшка фінансує Ахметка, це давно всім відомо.
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Це я для тих, хто вважає Корчиньську такою ж.... Уявляю як він зараз шкодує, що її взяв а зараз виперти не може...
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А шо там за смертельная болезнь приключилась, шо ты аж в Германию забежал и которую там чудесным образом за три дня вылечили? Или её здесь вылечили, пока ты там залёг?
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Облизательно устроят - дирехтору трусельного рынка надо же показать, что его место на параше. Да и украденным надо поделиться.
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Ось цікаво, чому при прийнятті на роботу я проходжу медкомісію, беру сертифікати у психіатра, а чиновники, судячи з цього, ні. Невже вони не користуються урядовою програмою доступні ліки, раз так часто хворіють. Бідні, не встигають декларацію з сімейним лікарем підписати, приходиться лікуватися за кордоном.
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Бо раб повинен бути здоровим, щоб міг за копійки, працювати за трьох, поки такі як продан лікуються за кордоном за кошти, які йому заробляють раби.
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Це бандити. Вони живуть поза законом.
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Уже откупился?))Петрусь денег нагрел,напоследок))
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Тут уже проверенное правило действует: чем дальше успеешь убежать - тем откупные меньше.
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В какой-нибудь сраной Америке смотрел бы ты сейчас с верхней шконки на своего восточного папередника, который был бы на нижней.
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Блин, ну буквально у всех, кто попадает в такую ситуацию, срочно начинает прогрессировать какая-то "болезнь". И эта "болезнь" называется - страх перед возмездием.
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Клетчатое одеялко - это броня от уголовного преследования.
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Та не "ачкуй", ніхто з ригів, сепарів, корупціонерів, бариг-мародерів за цього режиму ще не сів - всі відкупилися. Бо "життя па-навОму"
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Работают работают , налоги гребут лопатой.
А как заболели , сразу зарубеж. ТАК ЗАЧЕМ ТОГДА ФЕОФАНИЮ СОДЕРЖАТЬ НАРОДУ ДЛЯ СЛУГ?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу", - Продан приедет в Киев на следующей неделе
 
 
 
 
 
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