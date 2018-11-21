 "Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу", - Продан приедет в Киев на следующей неделе

Об этом экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП. Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту", - подчеркнул Продан.

Он также предположил, что медикампанию вокруг него развернули, чтобы он побоялся вернуться. "Многие надеялись, что я останусь за рубежом. Ведь в таком случае и доказывать ничего не надо. Не вернулся, спрятался - подтвердил, что действительно виноват. Поэтому и была устроена эта история с повестками, подозрениями. В СМИ грязными потоками сливались сфабрикованные материалы. Заказчики рассчитывали, что Продан испугается. Подумает, что после такого количества грязи и обвинений ему уже никогда не отмыться. Испугается - и не вернется. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь", - отметил экс-чиновник.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

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Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что 20 ноября Продана ждут на допрос в прокуратуре "уже в качестве подозреваемого", а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозрение Мирославу Продану является вполне обоснованным.