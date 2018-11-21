 Порошенко наградил 17 майдановцев орденами

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно указу президента, 2 участника Революции достоинства, Юрий Дмитришин и Мирослав Гай, удостоены ордена "За заслуги" III степени.

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Еще 15 участников Евромайдана награждены орденом "За мужество" III степени.