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 Политика Украины
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 Порошенко наградил 17 майдановцев орденами

Президент Украины Петр Порошенко наградил 17 участников Революции достоинства орденами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно указу президента, 2 участника Революции достоинства, Юрий Дмитришин и Мирослав Гай, удостоены ордена "За заслуги" III степени.

Смотрите: Кабмин почтил минутой молчания погибших героев Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТО

Еще 15 участников Евромайдана награждены орденом "За мужество" III степени.

Источник: https://censor.net.ua/n3098240
 
 
 Топ комментарии
 
Я б з рук цього злодюги відмовився отримувати ордени!!!
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После Охындовского и Голубана брать в руки от этого человека награду - западло
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а..гай..ясно... только тех кто перебежал к корыту в порохоботы
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на виборах помстимось за тарифи. Дума утвердила закон о федбюджете на 2019-21 гг. В ближайшие три года правительство на 23% увеличит налоговые сборы с бизнеса и населения, сократит расходы на выплаты пенсий,а также радикально увеличит финансирование силовых ведомств. С позиции оккупационных властей всё логично.
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В Севастополе третий год гниет флагман флота РФ крейсер Москва, сломавшийся во время похода в Сирию. А гниет потому что на России тупо нет верфей, способных строить и ремонтировать суда класса выше фрегата (напоминаю что "Москву", как и "Кузю", построили в бандеровском Николаеве)
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На Севастопольском морском заводе хотят его ремонтировать. Всё равно завод в "слепом трасте", значит к Порошенко, как к владельцу завода, претензий у свиноботов не будет. Порошенко нагородив 17 майданівців орденами - Цензор.НЕТ 3518
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Я б з рук цього злодюги відмовився отримувати ордени!!!
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После Охындовского и Голубана брать в руки от этого человека награду - западло
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та ти спершу геройський вчинок якийсь зробив би, а потім вже казав, візьму не візьму))
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а ты вчинив и взяв? Порошенко нагородив 17 майданівців орденами - Цензор.НЕТ 2465
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Пашинский со снайпером там есть?
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Ща зрадопадла якась виповзе і промурчить що краще б він / грошей дав/ гречки роздав/ рошен продав/ завод Ху*лу віддав/ патронний завод побудував/ ахмєтава посадив.... і так міьон краще. Бо падли краще знають шо КРАЩЕ.. і що краще для майданівців.
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Разве является неожиданностью то, что произошло после
Майдана?Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем?Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция"
чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Идущая в стране война - средство выживание этой власти.При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.
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А шош ти не розповів це пенсам-совкам які голосували за нього і про Тирнет чули тільки краєм вуха?
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Sergey Naumovich з Sergii Naumovych.
3 год ·

Это же прекрасно, согласитесь! К годовщине начала Евромайдана:
- нардеп, замешанный в резонансном убийстве, решил, что пора сажать "за клевету" и зарегистрировал соотв. законопроект. При Януковиче не осуществилось, но теперь вполне может получиться;
- банк президента помогает выводить "деньги Януковича";
- человек из тусовки топ-коррупционеров(или проще - мародёров) сообщил, что воровать - это вынужденно, это прекрасно, это полезно, это залог победы над путиным;
- Рада отказалась снять неприкосновенность с нардепа, который фигурирует в деле о хищении десятков миллионов долларов из госбанка;
- экс-глава ГФС, скупавший на миллионы долларов дома в Турции, накануне спокойно выехал за пределы страны;
- стало понятно, что за расстрелы на Институтской никто не будет наказан. Похоже, что это "ценные кадры" очень нужны для расстрела будущих майданов;
- министр силового ведомства в Фейсбуке начал посылать сограждан тремя буквами "пнх";
- во время войны с РФ, один из самых главных разведчиков, у которого чуть ли все родственники имеют паспорта РФ, сказочно разбогател и в результате расследования журналистов он подал на них в суд.
ранее:
- были приняты практически все диктаторские "закони 16 січня";
- все, кто из "папередников" хотел вернуться в Украину, - выкупил свои уголовные дела у новой власти и стал "хорошим парнем". Янукович не вернулся в Межигорье только потому, что не забашлял за своё уголовное дело в гпу.
ну и так далее...
С праздничком, друзья!
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Совковая практика награждения к юбилеям, датам и годовщинам продолжает жить.
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Все мы понимаем, что кроется за такими награждениями. Этим ребятам пора сушить сухари!
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А себе Педро не нагородив орденом "За штурм трахторця"?
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Внушать людям, что произошла какая-то "революция"
вредно. Оскорбительный для мало-мальски нормального человека
президент, бывший (или не бывший?) уголовник был сменен силами
олигархов, стоящих за Майданом, внешне более респектабельным своим ставленником.
Теперь Запад оказался в двусмысленном положении, поскольку помогая Украине с этой "новой - старой" властью
кредитами, он (Запад) укрепляет загнивающий олигархический режим. Революция, если она случится, еще впереди...
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Ліпше нагородив би державу реальними реформами, боротьбою з корупцією, а не їх фікцією. Перше розчарування з великим кредитом довіри Ющенко, друге Педро парашенко. А чи за таку Державу віддали життя співвітчизники?
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А що це передають з Києва?

В Доме Профсоюзов открылся KFC. В річницю начала Майдана в доме, в котором сгорели люди - открылся фастфуд.
Не, ну норм.
В Зеленополье предлагаю шашлычную открыть. На Саур-Могиле - зал с игровыми автоматами.В Дебальцево - сразу публичный дом, хуле размениваться.
А в полях под Иловайском - загородный ресторан. Хороший такой, дорогой, с видом на подсолнухи и с нумерами. Чтоб приехал такой, например, Саша, на места, где побратимы погибли - а ему там «уйди, блядь, тут серьезные люди кушают».
На весь Киев не нашлось другого здания, бля.
Фото Роман Сініцин
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Прийняти з рук цього упира нагороду - автоматично записатися до табору потрохоботів ,"закантачитись"))
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Дал бы им лучше продовольственный набор.Он им теперь нужнее,чем медалька.
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Где "майдановцам" выдают удостоверения?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил 17 майдановцев орденами
 
 
 
 
 
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