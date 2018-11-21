 Порошенко наградил 17 майдановцев орденами

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Согласно указу президента, 2 участника Революции достоинства, Юрий Дмитришин и Мирослав Гай, удостоены ордена "За заслуги" III степени.
Еще 15 участников Евромайдана награждены орденом "За мужество" III степени.
Майдана?Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем?Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция"
чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Идущая в стране война - средство выживание этой власти.При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.
3 год ·
Это же прекрасно, согласитесь! К годовщине начала Евромайдана:
- нардеп, замешанный в резонансном убийстве, решил, что пора сажать "за клевету" и зарегистрировал соотв. законопроект. При Януковиче не осуществилось, но теперь вполне может получиться;
- банк президента помогает выводить "деньги Януковича";
- человек из тусовки топ-коррупционеров(или проще - мародёров) сообщил, что воровать - это вынужденно, это прекрасно, это полезно, это залог победы над путиным;
- Рада отказалась снять неприкосновенность с нардепа, который фигурирует в деле о хищении десятков миллионов долларов из госбанка;
- экс-глава ГФС, скупавший на миллионы долларов дома в Турции, накануне спокойно выехал за пределы страны;
- стало понятно, что за расстрелы на Институтской никто не будет наказан. Похоже, что это "ценные кадры" очень нужны для расстрела будущих майданов;
- министр силового ведомства в Фейсбуке начал посылать сограждан тремя буквами "пнх";
- во время войны с РФ, один из самых главных разведчиков, у которого чуть ли все родственники имеют паспорта РФ, сказочно разбогател и в результате расследования журналистов он подал на них в суд.
ранее:
- были приняты практически все диктаторские "закони 16 січня";
- все, кто из "папередников" хотел вернуться в Украину, - выкупил свои уголовные дела у новой власти и стал "хорошим парнем". Янукович не вернулся в Межигорье только потому, что не забашлял за своё уголовное дело в гпу.
ну и так далее...
С праздничком, друзья!
вредно. Оскорбительный для мало-мальски нормального человека
президент, бывший (или не бывший?) уголовник был сменен силами
олигархов, стоящих за Майданом, внешне более респектабельным своим ставленником.
Теперь Запад оказался в двусмысленном положении, поскольку помогая Украине с этой "новой - старой" властью
кредитами, он (Запад) укрепляет загнивающий олигархический режим. Революция, если она случится, еще впереди...
В Доме Профсоюзов открылся KFC. В річницю начала Майдана в доме, в котором сгорели люди - открылся фастфуд.
Не, ну норм.
В Зеленополье предлагаю шашлычную открыть. На Саур-Могиле - зал с игровыми автоматами.В Дебальцево - сразу публичный дом, хуле размениваться.
А в полях под Иловайском - загородный ресторан. Хороший такой, дорогой, с видом на подсолнухи и с нумерами. Чтоб приехал такой, например, Саша, на места, где побратимы погибли - а ему там «уйди, блядь, тут серьезные люди кушают».
На весь Киев не нашлось другого здания, бля.
Фото Роман Сініцин