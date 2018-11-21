EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Экономика, Общество
  1613  22
Все про:аэропорт (1161) Днепр_город (2545) Порошенко (15781)

 В ближайшее время проблема международного аэропорта для города Днепр будет решена, - Порошенко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с городским головой Днепра Борисом Филатовым заявил, что проблема постройки международного аэропорта в Днепре будет решена в ближайшем будущем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "В ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена. По моей просьбе в проект бюджета включена отдельная программа по строительству современного международного аэропорта в Днепропетровской области. Об этом сегодня говорили с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Последние несколько дней занимался вопросом привлечением в Украину очень мощных авиакомпаний и авиаперевозчиков. Переговоры прошли успешно. Расширяют свое присутствие Ryanаir, возвращается в Украину Wizz Air. И я заинтересован в том, чтобы в перечень городов, из которых осуществляются регулярные авиаперелеты, вошел Днепр.

Благодаря работе нового аэропорта ожидается увеличение пассажиропотока за три года на три-пять миллионов. Это означает, что жители Днепра, и не только Днепра, возможно Запорожья, Кривого Рога получат возможность путешествовать в 10-15 аэропортов Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За петицию о выделении бюджетных средств на взлетно-посадочную полосу в Днепре проголосовали 25 тыс. жителей

В ближайшее время проблема международного аэропорта для города Днепр будет решена, - Порошенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3098239
 
   
 Топ комментарии
 
Тупорьілое, построить аеропорт с нуля єто несколько лет. Нас, вменяемьіх днепрян, радует, что и Альбертьіч, и Порох видят значительно дальше собственного носа. И да, расскажи, как закончить войну за две недели. Е6анашка, 6лядь.
 показать весь комментарий
 
все тоже раздолбанный асфальт, бордюры и щебень, вместо велодорожек который год
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сначала набережную и мост "решите"
 показать весь комментарий
 
 
все тоже раздолбанный асфальт, бордюры и щебень, вместо велодорожек который год
 показать весь комментарий
 
 
Тю, я на велодорожки давно не надеюсь Катаю строго по проезжей части. А на набережной давно не бьіл. Надо хоть проехаться, посмотреть, шо там.
 показать весь комментарий
 
Петя "залучає" підтримку на виборах ?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати , неплохо бы и автобан сделать в Днепр покороче. Вдоль жд полотна Киев-Днепр полно есть места для шестиполосного автобана . Один бурьян всю дорогу растет. Почти ничего не надо сносить . Да и в ЕС часто автобаны идет рядом с жд веткой
 показать весь комментарий
 
 
Ктото Пети подсказал - с Омеляном лоукости , с Филатовим - Аеропорт....и т д....все верно - нужно примазаться к людям что реально что-то делают.
 показать весь комментарий
 
Великі Васюки Хаббаду. Це не якась там Умань, це має бути мега! Всіх їх - в Дніпро!
 показать весь комментарий
 
 
А слабо в Запорожье мосты достроить?
 показать весь комментарий
 
 
ПГТ Соленое выбрали не случайно...оно почти равноудалено от Днепра и Запорожья ..
НО... но зачем строить... если и в Днепре и в Запорожье уже есть свои
новое - это новое... без спорно!
но и старые (намоленные) можно же реконструировать или нет? или причина в другом?
 показать весь комментарий
 
Петя зимой будет аэропорт строить, чтоб до выборов успеть? 5 лет ему не хватило?
Каких только обещаний перед выборами не услышишь. Даже продать Рошен и закончить войну за 2 недели.
 показать весь комментарий
 
 
Тупорьілое, построить аеропорт с нуля єто несколько лет. Нас, вменяемьіх днепрян, радует, что и Альбертьіч, и Порох видят значительно дальше собственного носа. И да, расскажи, как закончить войну за две недели. Е6анашка, 6лядь.
 показать весь комментарий
 
 
Аэропорт международный это всё хорошо спору нет.Но про закончить войну за 2 недели это же Петра за язык не кто не тянул.
 показать весь комментарий
 
 
тут ты накосячил!.. дословно Порох высказал пожелание, что "..операция должна длиться две недели..".. и это было логично на тот момент, потому что тогда еще в Украину не вторглись рашкамана БТГ (батальонно-тактические-группы в количестве 8 - 12 штук)
 показать весь комментарий
 
алень,а что мешало это сделать с 2014 уже поболее чем несколько лет прошло,а про войну это тебе твой Бог пецця пусть рассказывает,его за помело никто в апреле 2014 не тянул
 показать весь комментарий
 
я бы для Днепра ввел "муниципальные экологические стандарты", что бы срущие там предприятия принудительно очищали воздух и воду..
по набережной едешь - пипец, дышать не чем..
 показать весь комментарий
 
именно для Днепра?А другим что пусть засирают?
 показать весь комментарий
 
 
в статье речь идет о Днипре..
а вааще, я за жесткие экологические стандарты по всей стране..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ ближайшее время проблема международного аэропорта для города Днепр будет решена, - Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх