 В ближайшее время проблема международного аэропорта для города Днепр будет решена, - Порошенко. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "В ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена. По моей просьбе в проект бюджета включена отдельная программа по строительству современного международного аэропорта в Днепропетровской области. Об этом сегодня говорили с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Последние несколько дней занимался вопросом привлечением в Украину очень мощных авиакомпаний и авиаперевозчиков. Переговоры прошли успешно. Расширяют свое присутствие Ryanаir, возвращается в Украину Wizz Air. И я заинтересован в том, чтобы в перечень городов, из которых осуществляются регулярные авиаперелеты, вошел Днепр.
Благодаря работе нового аэропорта ожидается увеличение пассажиропотока за три года на три-пять миллионов. Это означает, что жители Днепра, и не только Днепра, возможно Запорожья, Кривого Рога получат возможность путешествовать в 10-15 аэропортов Европы".
НО... но зачем строить... если и в Днепре и в Запорожье уже есть свои
новое - это новое... без спорно!
но и старые (намоленные) можно же реконструировать или нет? или причина в другом?
Каких только обещаний перед выборами не услышишь. Даже продать Рошен и закончить войну за 2 недели.
по набережной едешь - пипец, дышать не чем..
а вааще, я за жесткие экологические стандарты по всей стране..