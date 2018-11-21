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 Экономика, Общество
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Все про:НАБУ (2530) Ощадбанк (174) растрата (145)

 НАБУ заставили начать расследование о якобы присвоении сотрудниками Ощадбанка средств клиентки - жены экс-чиновника, - пресс-служба

Обстоятельства дела касаются договорных отношений между Ощадбанком и его клиентом - женой бывшего украинского чиновника, депозиты которой хранятся в финучреждении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте Ощадбанка опубликован комментарий относительно новостей об открытии НАБУ дела по факту злоупотреблений:

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"1. Любым должностным лицам Ощадбанка, в том числе к председателю правления Андрея Пышному, обвинений в рамках уголовного производства не предъявлялось.

2. Обстоятельства дела касаются договорных отношений между Ощадбанком и его клиентом - женой бывшего украинского чиновника, которая имеет депозитные вклады в Ощадбанке. Обнародовать печально известное фамилия клиентки нам запрещает банковская тайна. Эти средства арестованы в рамках уголовных производств, инициированных правоохранительными органами относительно лиц из окружения бывшего президента Украины В.Януковича!

3. В АО "Ощадбанк" с июня 2014 года по решению уполномоченного коллегиального органа установлена ​​нулевая ставка для всех без исключения арестованных вкладов с уведомлением об этом вкладчиков в соответствии с условиями депозитных договоров. Такое решение соответствует банковской практике в Украине.

4. В 2017 году указанная клиентка Ощадбанка подала через своих представителей - адвокатов - гражданский иск в суд об обязательстве банка доначислить проценты по арестованным правоохранительными органами срочным вкладам. Судом первой инстанции принято решение об отказе в удовлетворении гражданских исков клиента к Ощадбанку. Сейчас дело пересматривается апелляционным судом.

5. После отказа суда в удовлетворении гражданских исков для затягивания процесса и давления с целью удовлетворения своих требований адвокат клиентки обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами Ощадбанка в виде присвоения и растраты имущества указанного выше физического лица, на которое наложен арест. Детектив НАБУ, видя отсутствие состава и события преступления, отказал в возбуждении уголовного производства и внесении заявления в Единый реестр досудебных расследований. Такие действия детектива НАБУ были обжалованы адвокатами клиента и, учитывая судебную практику, сложившуюся по обязанности правоохранительных органов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование процедурно, по факту самого сообщения, суд обязал уполномоченных лиц НАБУ внести сведения в ЕРДР о возможном совершении уголовного преступления".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098237
 
 
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заставить правоохранительный орган что-то делать? мы что банановая республика?

заявление в НАБУ = "заставить"?. кто писал эту херню? (если что не поддерживаю ни одну из сторон спора)
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Якась маячня.. Щось ця "заява" більше схожа на перші творчі спроби якось починаючого хаккера. Подивимося, що там далі буде...😕😕😕
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Вот слово "якобы" однозначно по отношению к нашим чиновникам и банкирам лишнее!
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эт ограбили награбленное или как понимать🙄
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНАБУ заставили начать расследование о якобы присвоении сотрудниками Ощадбанка средств клиентки - жены экс-чиновника, - пресс-служба
 
 
 
 
 
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