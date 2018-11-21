 Руководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "Рабочую группу офицеров украинской стороны СЦКК возглавил руководитель украинской стороны Совместного центра полковник Дмитрий Усенко.
Во время брифинга, украинская сторона проинформировала иностранных гостей относительно основных задач и текущей деятельности СЦКК, порядка взаимодействия по вопросам прекращении огня, а также случаев нарушений вооруженными формированиями Российской Федерации минских договоренностей вдоль линии разграничения сторон.
В частности, было отмечено, что свою деятельность Украинская сторона СЦКК осуществляет в тесном взаимодействии с СММ ОБСЕ.
В ходе встречи, членов делегации также были проинформированы по проблемным вопросам по восстановлению инфраструктуры на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.
Прежде всего, речь шла о случаях систематических нарушений гарантий безопасности вооруженными формирований Российской Федерации при проведении ремонтно-восстановительных работ на критических объектах промышленной и гражданской инфраструктуры, расположенных вблизи линии соприкосновения.
Часть презентации была представлена начальником штаба - первым заместителем руководителя Общего центра полковником Андреем Яковенко на английском языке. Этому факту был рад переводчик делегации - у него появилось время для отдыха.
По завершению встречи, полковник Маркус Эванс поблагодарил руководство украинской стороны СЦКК за предоставленную объективную информацию о текущей безопасности и гуманитарной ситуации в районе проведения операции Объединенных сил".
Наши хрен знает в чем.., а британцы вообще умора...- перетянуты ремнями как поцы, а один из них как будто на гауп.вахту собрался...
расхлябанность - неправильно...
Поэтому, простое понятие что, "командир тяжёлого бомбардировочного авиационного полка в ползунках" драл "аленей" во все щели и полётную карту всовывал штурману (пи-и-и-и-пи)", воспринималось как само собой разумеющееся, не в смысле одежды. Одежда на нём была самая удобная, тёплая, универсальная и модная)))) А на некоторых образцах ещё и "рампа для сранья" была предусмотрена))))
И что не так у британцев?
И где нарушение?
Всем интересно это узнать.
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