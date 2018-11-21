 Руководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Рабочую группу офицеров украинской стороны СЦКК возглавил руководитель украинской стороны Совместного центра полковник Дмитрий Усенко.

Во время брифинга, украинская сторона проинформировала иностранных гостей относительно основных задач и текущей деятельности СЦКК, порядка взаимодействия по вопросам прекращении огня, а также случаев нарушений вооруженными формированиями Российской Федерации минских договоренностей вдоль линии разграничения сторон.

В частности, было отмечено, что свою деятельность Украинская сторона СЦКК осуществляет в тесном взаимодействии с СММ ОБСЕ.

В ходе встречи, членов делегации также были проинформированы по проблемным вопросам по восстановлению инфраструктуры на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Прежде всего, речь шла о случаях систематических нарушений гарантий безопасности вооруженными формирований Российской Федерации при проведении ремонтно-восстановительных работ на критических объектах промышленной и гражданской инфраструктуры, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Часть презентации была представлена ​​начальником штаба - первым заместителем руководителя Общего центра полковником Андреем Яковенко на английском языке. Этому факту был рад переводчик делегации - у него появилось время для отдыха.

По завершению встречи, полковник Маркус Эванс поблагодарил руководство украинской стороны СЦКК за предоставленную объективную информацию о текущей безопасности и гуманитарной ситуации в районе проведения операции Объединенных сил".

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