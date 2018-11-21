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Все про:Великобритания (2037) СЦКК (440)

 Руководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии. ФОТОрепортаж

21 ноября, в Соледаре, состоялась рабочая встреча руководства украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с британской делегацией во главе с командиром операции "ORBITAL" полковником Маркусом Эвансом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Рабочую группу офицеров украинской стороны СЦКК возглавил руководитель украинской стороны Совместного центра полковник Дмитрий Усенко.

Во время брифинга, украинская сторона проинформировала иностранных гостей относительно основных задач и текущей деятельности СЦКК, порядка взаимодействия по вопросам прекращении огня, а также случаев нарушений вооруженными формированиями Российской Федерации минских договоренностей вдоль линии разграничения сторон.

В частности, было отмечено, что свою деятельность Украинская сторона СЦКК осуществляет в тесном взаимодействии с СММ ОБСЕ.

В ходе встречи, членов делегации также были проинформированы по проблемным вопросам по восстановлению инфраструктуры на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Прежде всего, речь шла о случаях систематических нарушений гарантий безопасности вооруженными формирований Российской Федерации при проведении ремонтно-восстановительных работ на критических объектах промышленной и гражданской инфраструктуры, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Часть презентации была представлена ​​начальником штаба - первым заместителем руководителя Общего центра полковником Андреем Яковенко на английском языке. Этому факту был рад переводчик делегации - у него появилось время для отдыха.

По завершению встречи, полковник Маркус Эванс поблагодарил руководство украинской стороны СЦКК за предоставленную объективную информацию о текущей безопасности и гуманитарной ситуации в районе проведения операции Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Украины и Великобритании подписали совместное заявление

Руководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии 01
Руководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии 02
Руководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии 03
Руководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии 04

Источник: https://censor.net.ua/n3098235
 
   
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блин.., что за форма одежды?
Наши хрен знает в чем.., а британцы вообще умора...- перетянуты ремнями как поцы, а один из них как будто на гауп.вахту собрался...
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что "да" - то "да"...

расхлябанность - неправильно...
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з паском тепліше, тому хлопи знають, як грітися
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Є військові штани на лямках (я не знаю, як офіційно фони називаються, типу - комбінезон), високі, тоді не так холодно.
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Оті штани на лямках, давненько зовуться як - ползунки. Файні авіатори та аматори від авіації, за нєіменіем іншого словарного багажу та єпітетів та побачивши купу чуваків з дівахами понад 2-3 років в кучах піску (що завіз прапорщик з рою матеріальних обізян (РМО) до ДОСів, в тих самих ползунках, вмить перейняли оту назву.
Поэтому, простое понятие что, "командир тяжёлого бомбардировочного авиационного полка в ползунках" драл "аленей" во все щели и полётную карту всовывал штурману (пи-и-и-и-пи)", воспринималось как само собой разумеющееся, не в смысле одежды. Одежда на нём была самая удобная, тёплая, универсальная и модная)))) А на некоторых образцах ещё и "рампа для сранья" была предусмотрена))))
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Да, а в чём наши?
И что не так у британцев?
И где нарушение?
Всем интересно это узнать.
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Britain увеличит военную поддержку Украины, поскольку страна продолжает сталкиваться с российской агрессией, заявил сегодня министр обороны.
Дополнительные войска и корабль Королевского флота будут направлены в Украину для защиты «свободы и демократии».
Украинские спецназ и морские пехотинцы будут обучены британским персоналом, а в регион будет развернуто судно гидрографической разведки Королевского флота HMS Echo с компанией из 72 человек.
«Пока Украина сталкивается с российскими боевыми действиями, она найдет в Соединенном Королевстве решительного партнера, - говорит министр обороны Гавин Уильямсон.
«Продолжая работать вместе, будь то посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту ...
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Добре. Співробітництво є. Зустрічайтеся, працюйте.
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Впевнений що дружба України з Британією буде вічною як і пісні Бітлз! Все обов'язково буде добре.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство украинской стороны СЦКК провело встречу с делегацией британской армии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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