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 Политика Украины
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Все про:Климкин (1947) нормандская четверка (526)

 Встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится на следующей неделе в Берлине, - Климкин

На следующей неделе в Берлине пройдет "нормандская встреча" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в блиц-интервью Укринформу во время рабочего визита в Австрию.

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - сказал он.

По словам руководителя МИД, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.

"Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке российский протекторат потом впихнуть в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивные переговоры, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", - заявил Климкин.

Также читайте: При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3098232
 
 
 Топ комментарии
 
єдині хто мають привід святкувати річницю Майдану це Порошенко і його БПП , у них вийшло все .... всім решті хорошого дня і не хитайте будку , агенти кремля ... щура знудить.
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Климкин ты вроде уже это обсуждал, че по новой. Эти ваши встречи одно бла - бла из пустого в порожнее, одна болтовня, и никакого прогресса.
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Климкин ты вроде уже это обсуждал, че по новой. Эти ваши встречи одно бла - бла из пустого в порожнее, одна болтовня, и никакого прогресса.
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так для них головне і є - процес , а не результат ...
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А чего не пишите о том, что кацапов прокатили в интеполе! Это и наша победа!
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Це вже ватне задзеркалля. США трошки напружилися і вирішили питання з президентом Інтерполу - єто наша пабєда. Так і не можу остаточно зрозуміти - це порохоботи в порошенка так брехати навчилися чи він в них.
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єдині хто мають привід святкувати річницю Майдану це Порошенко і його БПП , у них вийшло все .... всім решті хорошого дня і не хитайте будку , агенти кремля ... щура знудить.
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Когда настанет тот прекрасный день, когда эти все твари повыздыхают.
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Конституция Франции (24 июня 1793 г.)

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами.
33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.
34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.
35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность
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Французы дикари - у них нет неписанных правил как в Украине
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Согласен. Хранцузам до молдаван - как пешком до Марса.
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До молдаван мерять не нужно . Можно просто сравнить с кацапстаном
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Ещё 130 дней есть. Пётр Апексеич обязательно уделает шизофреника пукина.
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Порохоботы в своем большинстве - это неудачники, глубоко закомплексованные люди напрочь лишенные всяких моральных принципов, этакие маленькие алчные Людишки с непомерно раздутым самомнением. Теперь разберемься с целью. Ну тут совсем элементарно, цель одна - это внести аудитории мысли о Псевдо величии и Псевдо достижениях Шоколадного Гаранта. А мотивация Это крохи которые сметают им с барского стола
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їхнє завдання просте - срач на форумах , тобто - імітація підтримки влади , а головне - тримати народ біля компів , або люди не виходили на вулицю з вимогами !
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посильте текст вашої методички: «тримати зубожілий народ біля компів»...
Нє благодарітє.

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Порохоботы в большинстве своём на службе. Короче это -чиновники ,бюджетники и менты а также те кто этим занимается за вознаграждение .Это отдельная категория у них нет никаких убеждений они готовы на всё за гречку
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Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня в Берліні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6551

И снова о Карле

Хотелось бы обратить внимание на принципы работы порохоботов. Например, Олешко - сделал ребёнок селфи - всё, не наш он, подкинули, фу на него. Обосрался Карл - не наш он, аваковский, мы таких не держим. То есть, в отличие от рыгов, которые всегда за своих стояли и не выбрасывали, чем и были сильны, порохоботы с лёгкостью сбрасывают балласт. Но при этом растёт кратно напряжённость среди самих порохоботов, ведь завтра балластом может оказаться любой из них, не взирая на прежние заслуги. И это можно наблюдать на ЦН ... всеобщая истерика охватила шоколадный легион.
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Классический момент истиньі.
Человек приписьівает свои тайньіе пороки другим, как бьі избаляясь от них.
Полегчало?


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Кроме того, мало кто знает, что каждый новый седой волос на главной голове страны - это один миллион долларов честно сворованных из бюджета напрямую и косвенно с помощью различных схем.
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Лиза Богуцкая: У пороха подгорает. Отсюда и нелепое "Геть от Москвы", где просто потерялось слово "РУКИ"
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можливо всі забули , що 5 років тому Бойко - це третя людина в країні ...і непідписання асоціації з ЄС і розгони майдану , і "диктаторські закони" Яника - все це справа його рук .
І що - його притягли до відповідальності ?
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паноптикум ... цирк потвор Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня в Берліні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5072
і це і є така - "еліта" української нації ?!
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Тендерна дитина: донька генерала Терещука, що відправляв Беркут на Майдан та уникнув люстрації, натендерила понад 140 мільйонів в МВС і портах. Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня в Берліні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5753
Того самого Терещука, якого Президент Порошенко нещодавно призначив губернатором Київщини.
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Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня в Берліні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5152Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 1 ч.1 час назад

Українські націоналісти вшановують видатних співвітчизників.

Ватники вшановують видатних людей, убитих співвітчизниками: Столипіна, Ватутіна, моторолу, невідомого солдата...

Обидва пантеони потребують поповнення.
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Четыре солиднейших чела (из них, кстати, двое кацапов), у которых в высшей степени «всё нормуль», в дорогих костюмах вальяжно утонут в мягких креслах в уютном модерновом зале, наполненном дорогим артом, и потягивая столетний французский коньяк поведут неспешную беседу про никому из них не родную и потому безразличную Украину.
И шо нам з того?
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любой кандидат против порошенко- это московская консерва

Минстець
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Vitalii Chepynoga
9 hrs ·

Стало відомо, чому саме представника Південної Кореї обрали главою "Інтерполу": Українська делегація вимагала очевидних візуальних доказів, що то не мскль... Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня в Берліні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7506 Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня в Берліні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3347
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Сытые, ни в чём не ущемленныё, пристроенные чуваки будут лениво перетирать за что-то, что им самим и нах2р не упало. Но за это платят и поэтому - вот. Лучше, если этому вообще конца не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча глав МИД "нормандской четверки" состоится на следующей неделе в Берлине, - Климкин
 
 
 
 
 
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