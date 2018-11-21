 Встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится на следующей неделе в Берлине, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в блиц-интервью Укринформу во время рабочего визита в Австрию.

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - сказал он.

По словам руководителя МИД, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.

"Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке российский протекторат потом впихнуть в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивные переговоры, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", - заявил Климкин.

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