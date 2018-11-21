 Встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится на следующей неделе в Берлине, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в блиц-интервью Укринформу во время рабочего визита в Австрию.
"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - сказал он.
По словам руководителя МИД, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.
"Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке российский протекторат потом впихнуть в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивные переговоры, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", - заявил Климкин.
27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами.
33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.
34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.
35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность
Нє благодарітє.
И снова о Карле
Хотелось бы обратить внимание на принципы работы порохоботов. Например, Олешко - сделал ребёнок селфи - всё, не наш он, подкинули, фу на него. Обосрался Карл - не наш он, аваковский, мы таких не держим. То есть, в отличие от рыгов, которые всегда за своих стояли и не выбрасывали, чем и были сильны, порохоботы с лёгкостью сбрасывают балласт. Но при этом растёт кратно напряжённость среди самих порохоботов, ведь завтра балластом может оказаться любой из них, не взирая на прежние заслуги. И это можно наблюдать на ЦН ... всеобщая истерика охватила шоколадный легион.
Человек приписьівает свои тайньіе пороки другим, как бьі избаляясь от них.
Полегчало?
І що - його притягли до відповідальності ?
Вице-премьер Украины Павел Розенко рассекретил избранницу на громком светском мероприятии. Политик встречается с телеведущей Еленой-Кристиной Лебедь.
і це і є така - "еліта" української нації ?!
Того самого Терещука, якого Президент Порошенко нещодавно призначив губернатором Київщини.
Українські націоналісти вшановують видатних співвітчизників.
Ватники вшановують видатних людей, убитих співвітчизниками: Столипіна, Ватутіна, моторолу, невідомого солдата...
Обидва пантеони потребують поповнення.
И шо нам з того?
Минстець
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