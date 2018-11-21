 Пограничники проверяют информацию о задержании украинцев на границе с оккупированным Крымом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на начальника отдела коммуникаций со СМИ Администрации Госпогранслужбы Андрея Демченко.
"Мы видели информацию, которую распространили представители оккупационной власти. Однако, поскольку мы не поддерживаем связей с ними, официального подтверждения относительно этого задержания мы не имеем. Мы своими силами выясняем возможные обстоятельства задержания", – сообщил Демченко.
Ранее росСМИ сообщили о том, что российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом двух граждан Украины, которые якобы находились в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
Авиакомпания Порошенко, на чартерах, вывозила семьи мафиозного клана Януковича с большими чемоданами бриллиантов, которые спасались после бегства Януковича в 2014 году.
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20:29, 21 ноября 2018 Шесть человек пострадали при обрушении автомобильного моста в Воронежской области
Трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. На мосту через речку Савала обрушился пролет длиной 120 метров. Там шли ремонтные работы, и все пострадавшие являются сотрудниками компании «Мостострой» из Тамбова. В полиции говорят, что причиной обрушения стала перегрузка. На мосту одновременно находились автокран и два грузовика.