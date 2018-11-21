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 Договор 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные проверки судов в Азовском море, - МИД

Положения договора 2003 года не дает России право осуществлять проверки судов, следующих в украинские порты.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений.

Ни одно положение Договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты. Россия не имеет права препятствовать свободе судоходства - ни в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ни согласно двусторонней договорной базе", - заявили в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания призывает РФ прекратить задерживать или препятствовать доступу судов в Азовское море

Отмечается, что Украина и в дальнейшем будет оставаться верной Уставу ООН и нормам международного права и продолжит защищать свои права в арбитражном производстве о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях, и в Керченском проливе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также поблагодарили партнеров "за четкую и последовательную позицию относительно осуждения нарушений международного права со стороны России в Азовском море и Керченском проливе".

Также смотрите: Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов, - член Совфеда РФ

Напоминаем, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что проверки судов в Азовском море соответствуют договоренности между Россией и Украиной от 2003 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3098230
 
 
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Какой договор?пример Будапештского ничему не научил? В Москву приехал Талибан
и встретился с людьми.
Хотя когда-то был ебан
в отечественных СМИ.
И числился у них в стране
примерно как ИГИЛ
(что запрещён ещё вполне
с утра сегодня был).
Но тут пути другого нет,
и если припекло -
хоть чёрту сделают миньет
Америке назло!
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Похоже усиление Азовской группировки буксиром и баржей не помогло...
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Во-Во, а что там с вашим главным карытом на Чёрном море - "Мацквой"...?
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а что вы кацапы такие рукожопые - то сбили, то утонул, то поломался...?)))
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Всё когда-то ломается, а потом иногда чинится. Что случилось со сторожевым кораблём КГБ СССР "Киров" проекта 11351 знаешь?
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В я то думаю, чого це сьогодні Лавров якийсь по дебільному написаний текст зачитував стосовно Азовського моря. А то виявляється в нього просто діарея почалася..😕😕😕
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Призывать этимх недочеловеков к соблюдению договоров - это тоже самое, что призывать волка не нападать на стадо овец. С ними надо разговаривать по принцыпу - поймали, сикир башка - они только так понимают.
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