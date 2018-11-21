 Договор 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные проверки судов в Азовском море, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений.

Ни одно положение Договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты. Россия не имеет права препятствовать свободе судоходства - ни в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ни согласно двусторонней договорной базе", - заявили в МИД.

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Отмечается, что Украина и в дальнейшем будет оставаться верной Уставу ООН и нормам международного права и продолжит защищать свои права в арбитражном производстве о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях, и в Керченском проливе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также поблагодарили партнеров "за четкую и последовательную позицию относительно осуждения нарушений международного права со стороны России в Азовском море и Керченском проливе".

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Напоминаем, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что проверки судов в Азовском море соответствуют договоренности между Россией и Украиной от 2003 года.