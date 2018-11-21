 ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Эти 50 млн грн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров - не повышать тарифы на доставку пенсий, не будет это делаться за счет средств пенсионеров, пенсии надо увеличивать и, в то же время, сохранить отделения "Укрпочты", - сказал Порошенко.
Президент добавил, что руководство "Укрпочты" пообещало ему не сокращать количество сельских отделений.
Напомним, 26 октября генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что возглавляемое им предприятие вынуждено будет отказаться доставлять пенсии с 1 января 2019 года, если Пенсионный фонд не платить услугу по экономически обоснованным тарифам.
На это Премьер-министр Владимир Гройсман ответил: Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат.
20 ноября стало известно, что Кабинет министров предусмотрел выделение 500 млн грн Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
Срочно надо руководству премии выдать по 10-20 миллионов.
Это уже чересчур.
Даже для Украины.
А слабо керівнику Укрпошти його 300 тис спочатку *обрізати * ?
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........
Проспится - поймет, если вспомнит)))
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Эти 50 млн грн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров - не повышать тарифы на доставку пенсий, не будет это делаться за счет средств пенсионеров, пенсии надо увеличивать и, в то же время, сохранить отделения "Укрпочты", - сказал Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3098226-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так 50 или 500 млн выделете, вы хоть брешите в одну дудку.
......
Жесть. Готовый в дугу гидрант раздавал наши деньги и кланялся и спасибал омеляну , заму укрпочты и клеркам укрпочты)))
Мне было так стыдно, , чуть сквозь пол не провалился. Ото "отметил" петро 5 годовщину Майдана. Был "повод", да, пэтро?
"Президент отметил, что руководство "Укрпочты" пообещало ему не сокращать количество сельских отделений, если будет выделено 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Эти 50 млн грн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров ..." Источник:https://censor.net.ua/n3098226
- 500 лямов.
Сейчас почтальоны будут доставлять пенсии.
Так а где перемога?
1. Аваков обещает жестко зачищать протестующих.
2. Бппшники регистрируют законопроект про клевету, который был в пакете законов 16 января 2014 года.
3. Шрайк пишет пост, что Майдан был против Януковича - Януковича нет, всех поздравляю.
Я тоже поздравляю.
... Юрий и Татьяна Бирюковы, а также их туристическая компания фигурировали в деле о секс-туризме.
А пока надо приучать всех пользоваться банковскими карточками в магазинах
своенаше "покращення"
1. Аваков обещает жестко зачищать протестующих.
2. Бппшники регистрируют законопроект про клевету, который был в пакете законов 16 января 2014 года.
3. Шрайк пишет пост, что Майдан был против Януковича - Януковича нет, всех поздравляю.
"Хочу и ликвидирую, ну если 500 млн.грн. домажете - тогда ладно, пока поразносим."
С Нафтогазом также ситуация. Они там у себя на свиноферме, совсем уже ёкнулись?
Наконец-то они Смогли
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