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Все про:ВР (22464) Пенсионный фонд (336) пенсия (1780) Порошенко (15781)

 ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко

Президент отметил, что руководство "Укрпочты" пообещало ему не сокращать количество сельских отделений, если будет выделено 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Эти 50 млн грн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров - не повышать тарифы на доставку пенсий, не будет это делаться за счет средств пенсионеров, пенсии надо увеличивать и, в то же время, сохранить отделения "Укрпочты", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко

Президент добавил, что руководство "Укрпочты" пообещало ему не сокращать количество сельских отделений.

Напомним, 26 октября генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что возглавляемое им предприятие вынуждено будет отказаться доставлять пенсии с 1 января 2019 года, если Пенсионный фонд не платить услугу по экономически обоснованным тарифам.

На это Премьер-министр Владимир Гройсман ответил: Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат.

20 ноября стало известно, что Кабинет министров предусмотрел выделение 500 млн грн Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Источник: https://censor.net.ua/n3098226
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь Укрпочта, резко пошла в плюс!
Срочно надо руководству премии выдать по 10-20 миллионов.
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Шас-с-с-с.... залиш бабок в селі без пенсій напередодні виборів !?....
А слабо керівнику Укрпошти його 300 тис спочатку *обрізати * ? ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6538
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.ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3312.......
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это все пойдет на карманы манагеров или чудо-манагеров этой полудохлой конторы ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7063
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это все пойдет на карманы манагеров или чудо-манагеров этой полудохлой конторы ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7063
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Ну вот и еще одно некогда прибыльное госпредприятие новые крепкие хозяйственники, пардон, старые демократические реформаторы загнали в жопу. Теперь будут распиливать и растаскивать.
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Прийде Юля і ліквідує цю злодійську Укрпочту
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Теперь Укрпочта, резко пошла в плюс!
Срочно надо руководству премии выдать по 10-20 миллионов.
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Ну, у них еще одна мощная идея есть по резкому выходу в плюс: задавить всякие там вражеские "новые почты" путем законодательного запрета им доставлять отправления весом до 10 кг.
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Нет ни одного аргумента, чтобы такой бред протащить.
Это уже чересчур.
Даже для Украины.
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Ну, оно посылки забугорные урезали со 150 до 100 (в качестве первого шага) - никто даже не нявкнул. И на "Укрпочтовский" позднесовковый люкс-сервис поползут с посылками ровными рядами. Украина - страна победившего бреда и маразма и нету предела тутошнему дну.
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я после Майдана тоже не мог себе представить что в раде будут кацапы и рыги, что на крови будут наращивать товарообороты с врагом, что Украина станет самой нищей страной в Европе, а ее президент по костям залезший в кресло, нарастит свои капиталы в 8 раз... да и много еще чего. Так что же тебя такие "мелочи" удивляют?
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Люди на майдане собственные автобусы теряли , на которых дрова и людей привозили. . А жти цуки в парламенте им отблагодари законами про евроблях
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Люди на Майдані життя віддали, а ці скоти на їх крові дорвались до корита
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Шас-с-с-с.... залиш бабок в селі без пенсій напередодні виборів !?....
А слабо керівнику Укрпошти його 300 тис спочатку *обрізати * ? ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6538
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а здесь пропагандист ДНР название дерьмосайта с которого перепечатал картинку , не обрезал.Обленился в конец.
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Этот человек управляет решениями Рады? А что написано в Конституции, гарантом коей он является?
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по 112 "дарил" и говорил что "я переговорил с депутатами, я переговорил с премьером..." Я слушал и фигел. Правда то, в каком состоянии он это изрекал, отдельный разговор.
Проспится - поймет, если вспомнит)))
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Кива только что рассказывал, что он только после уколов коньяком на Майдан с Боксером вылазили
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Только что Кива по NEWSONE рассказывал, как это диабетное чудо во время Майдана из дома Профсоюзов постоянно пьяное еле выползало.
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ты бы его сегодня видел))) Это какой-то позор))) ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8206
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И, ото, охота говно у телеэкране рассматривать...
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та сидел вечерял, телик на кухне для фона)) Аж, глядь, сцуко, шо за рожа опухшая перед омеляном миллионами трясет. Как глянул сдуру, так и сало поперек горла стало ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8714
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Президент отметил, что руководство "Укрпочты" пообещало ему не сокращать количество сельских отделений, если будет выделено 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Эти 50 млн грн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров - не повышать тарифы на доставку пенсий, не будет это делаться за счет средств пенсионеров, пенсии надо увеличивать и, в то же время, сохранить отделения "Укрпочты", - сказал Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3098226-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так 50 или 500 млн выделете, вы хоть брешите в одну дудку.
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.*Сотня туди ..сотня -сюди * . ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2510...ПЕРЕД СМЕРТБ ...ЛОПАТОЮ !!!

......
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На радость русскому миру перепечатка пропагандистом ДНР дерьмосайта РФ.Здесь пропагандист название сайта РФ убрал.Застеснялся. 09.11.2018 18:01

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Кажись, Петро первый раз не сбрехал - будет выделено одно, а пойдут на защиту пенсионеров уже другое! разница 450 лимонов...опять премии?
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А як це так, що на компенсацію буде виділено 500 млн, а щоби захистити пенсіонерів, - тільки 50? Куди піде решта?
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я смотрел это шоу в прямом эфире)))
Жесть. Готовый в дугу гидрант раздавал наши деньги и кланялся и спасибал омеляну , заму укрпочты и клеркам укрпочты)))
Мне было так стыдно, , чуть сквозь пол не провалился. Ото "отметил" петро 5 годовщину Майдана. Был "повод", да, пэтро?
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Барыга чи считать не умеет чи намеренно сократил с500 млн до 50 млн
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50х10=500: на ці нещасні десять процентів він і живе
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Так 500 или 50??? ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6853

"Президент отметил, что руководство "Укрпочты" пообещало ему не сокращать количество сельских отделений, если будет выделено 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Эти 50 млн грн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров ..." Источник:https://censor.net.ua/n3098226
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Раньше почтальоны доставляли пенсии.
- 500 лямов.

Сейчас почтальоны будут доставлять пенсии.

Так а где перемога?
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ТАКЖЕ КАК И ДО ХЛЕБНОГО . Не тупите. Если он не ходит, то есть родственники
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В годовщину Євромайдана:
1. Аваков обещает жестко зачищать протестующих.
2. Бппшники регистрируют законопроект про клевету, который был в пакете законов 16 января 2014 года.
3. Шрайк пишет пост, что Майдан был против Януковича - Януковича нет, всех поздравляю.

Я тоже поздравляю.
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Немного про "героев" "революции", к годовщине так сказать...
... Юрий и Татьяна Бирюковы, а также их туристическая компания фигурировали в деле о секс-туризме.
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Президент фабрики Рошен: "В 2019 году украинские десантники получат Javelin и другое новейшее вооружение..." Эм... стесняюсь спросить... это будет до того, как бойцы будут получать 1000гр/день или уже после, ну там после выборов? Нужно еще немного подождать, да?
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Какой процент стариков не может добрести до банкомата за пенсией? Думаю,небольшой. И ведь есть родня для этого. А так промутили с "укрпочтой" во-первых,чтобы понравиться ответственному электорату(ведь пенсы стабильно ходят на выборы). Ну и во-вторых понятно...попил и попил. Куда ж без него?
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Я тоже не понимаю, почему нельзя пенсию на карточку бросать?
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Как полулежачий, полуходячий пенсионер до банкомата доберется.
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ТАКЖЕ КАК И ДО ХЛЕБНОГО. Не тупите. Есть родня, если он не ходит
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Когда вам стукнет 90, а на весь район всего два банкомата, три из которых никогда не работали, то эти вопросы сами по себе отпадут!
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Когда мне станет 90 , деньги будут электронными и считываться с моего ювелирного браслета с чипом
А пока надо приучать всех пользоваться банковскими карточками в магазинах
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До кінця Рошенії залишилося 130 днів!



ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9079

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Судный день для них все ближе и ближе, наша главная задача сыграть на опережение, не дать им сбежать, они должны достойно получить за свое "покращення".
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Сори: они должны достойно получить за свое наше "покращення"
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А эти 500 миллионов откуда ? С бедных нищих работяг .у которых есть стволы .
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к пропагандистам эфэсбэшных сайтов ДНР и РФ это не относится.
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В годовщину Євромайдана:
1. Аваков обещает жестко зачищать протестующих.
2. Бппшники регистрируют законопроект про клевету, который был в пакете законов 16 января 2014 года.
3. Шрайк пишет пост, что Майдан был против Януковича - Януковича нет, всех поздравляю.

ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1695
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не перепечатывай чужие работы под своим именем! Не воруй!
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Так можно и до абсурда дойти.
"Хочу и ликвидирую, ну если 500 млн.грн. домажете - тогда ладно, пока поразносим."
С Нафтогазом также ситуация. Они там у себя на свиноферме, совсем уже ёкнулись?
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Прям финансовая истерика.Добавьте суки эти 500 миллионов гривен,к пенсиям,пенсионеры сами придут или приедут.Вместо того,чтоб закон издать,чтоб подобные деятели не могли и думать рассказывать о не рентабельности разноса пенсий пенсионерам,твари борзеют и опять сотни миллионов на ветер.Совсем подурели.
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Надо же, какой заботливый у нас президент. Особенно перед выборами.
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ВР підтримає виділення 500 млн грн на компенсацію доставки пенсій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 38Поздравляю Петра Алексеевича,Владимира Борисовича.Андрея Алексеевича
Наконец-то они Смогли
Согласно отчету МВФ Украина признана самой БЕДНОЙ страной Европы
Мы соседствуем с Папуа Новой Гвинеей и пр Африканскими странами Всего лишь 5 лет понадобилось ЭТИМ
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Ну, теперь смелянский ещё богаче заживёт, вот паскуда какая, добился своего. Не лучше было бы уволить его, а другого назначить? А гройсман трепло: -"не будет доставлять пенсии-пусть увольняется", а в итоге что вышло, что твои слова стоят, - да буквально ничего - НОЛЬ!!!
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Яка там вже за рахунком рехформа ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко
 
 
 
 
 
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