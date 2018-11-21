 ВР поддержит выделение 500 млн грн на компенсацию доставки пенсий, - Порошенко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Эти 50 млн грн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров - не повышать тарифы на доставку пенсий, не будет это делаться за счет средств пенсионеров, пенсии надо увеличивать и, в то же время, сохранить отделения "Укрпочты", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко

Президент добавил, что руководство "Укрпочты" пообещало ему не сокращать количество сельских отделений.

Напомним, 26 октября генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что возглавляемое им предприятие вынуждено будет отказаться доставлять пенсии с 1 января 2019 года, если Пенсионный фонд не платить услугу по экономически обоснованным тарифам.

На это Премьер-министр Владимир Гройсман ответил: Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат.

20 ноября стало известно, что Кабинет министров предусмотрел выделение 500 млн грн Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.