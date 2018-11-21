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 Комиссия Киевсовета поддержала создание сквера Небесной Сотни

Профильная комиссия Киевсовета поддержала инициативу официального создания сквера на улице Михайловская 24-26 площадью 0,2549 гектара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Киевсовета.

"Комиссия по вопросам экологической политики поддержала мое предложение официально создать зеленую зону по улице Михайловской, 24-26. Таким образом город реализует электронную петицию о возвращении киевлянам сквера Небесной Сотни. Очень символично, что это произошло именно сегодня - в пятую годовщину Революции Достоинства . Официальный статус защитит земельный участок от посягательств застройщиков. А также даст возможность городу заниматься сквером - организовать полив, уборку и улучшить благоустройство ", - рассказал автор инициативы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Отмечается, что сквер Небесной сотни по улице Михайловской, 24-26 самостоятельно обустроили активисты и волонтеры. Но земельный участок находился в частной собственности, там планировалось строительство гостинично-офисного центра. В этом году территория была возвращена в собственность государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098225
 
   
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Лучше бы поставили виселицу, и повесили всех предатлеей Майдана, это правильнее было бы.
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Комісія Київради підтримала створення скверу Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7139Evhen‏ @evhen_n 4 ч.4 часа назад
У дні, коли Україна хоронила героїв "Небесної сотні", літаки Порошенка вивозили організаторів цих вбивств... - Василь Базів.

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1065260064913719297



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в основном вывозили Шахов, Оробец, Ефремов и еще некоторые из БЮТ. Потом передрались и отпиарились.
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Надеюсь что его не снесут для "следственных действий".
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Я прям жду когда евробляхеров жёстко разгонят в годовщину начала Майдана.
Лучше не придумаешь.
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Ну да "сквер небесной сотни"... После очередного Майдана Линча рядом открыть парк "1000 повешенных чиновников", потом "урочище миллиона удушенных наследников" и т.д. Вот так и будем развиать топографию города от Майдана до Майдана... А потом понаехавшие азиаты с арабами все это снесут на хрен, в Софии Киевской откроют мечеть а в Лавре синагогу...
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сквер маленький может не выдержать больших выхлопов мегаполиса
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета поддержала создание сквера Небесной Сотни
 
 
 
 
 
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