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 Председатель сельсовета задержан на Ривненщине на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Ривненской области полиция на взятке задержала председателя сельского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Председатель сельсовета задержан на Ривненщине на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 01

Чиновник требовал от предпринимателя взятку в размере 1 тыс. долл. за непринятие мер, отнесенных к его компетенции и непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности.

Сегодня, 21 ноября, оперативники управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции задержали председателя сельсовета во время получения им второй части взятки.

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Председатель сельсовета задержан на Ривненщине на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 02

В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и задержания его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098224
 
   
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вот вот, и голову взяли какого-то несчастного, а упыри в Ров.области, которые массово продают землю через своих родственников, нагибают людей в селах по полной
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Підприємець жлобом виявився.. Міг би і більше голові сільради запропонувати, аби тому не так соромно тепер перед людьми було...😕😕😕
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1000 баксів ...коррупціянер ...
10000000 баксів ...человек кристальной души ...министр (зам министра) ...
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😃....все як по Марк Твену. Вкрав долар - за грати. Вкрав мільйон - в сенатори...
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Двома частинами брав- одну для себе, другу на верх.
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Тільки не дотримався правила, треба було перший транш відправити на верх, а другий собі, а не навпаки.
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Страшнийє прєступлєнія творяця - то тища хабаря, то лишня тища через граніцу!!! А воно того варте??? Які затрати на викриття - зарплати оперативникам, транспорт...? Ше б сбу підключили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседатель сельсовета задержан на Ривненщине на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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