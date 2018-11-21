 Председатель сельсовета задержан на Ривненщине на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал от предпринимателя взятку в размере 1 тыс. долл. за непринятие мер, отнесенных к его компетенции и непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности.
Сегодня, 21 ноября, оперативники управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции задержали председателя сельсовета во время получения им второй части взятки.
В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и задержания его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
при новой жизне
10000000 баксів ...человек кристальной души ...министр (зам министра) ...