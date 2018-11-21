 Председатель сельсовета задержан на Ривненщине на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал от предпринимателя взятку в размере 1 тыс. долл. за непринятие мер, отнесенных к его компетенции и непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности.

Сегодня, 21 ноября, оперативники управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции задержали председателя сельсовета во время получения им второй части взятки.

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В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и задержания его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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