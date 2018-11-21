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 Чалый рассказал о новых попытках дискредитировать Украину в США

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый заявил о том, что атаки пранкеров, которые имеют целью дискредитировать его и украинское посольство в целом, продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал посол Украины в США Чалый

Чалый отметил: "Хроника соревнований за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническими схемами. Провалены. Но еще два штата в США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом. Итог: 2: 0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь - меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва нашла новый способ дискредитации: пранкеры звонят чиновникам США от лица украинских служащих и выпытывают информацию, - Чалый

Источник: https://censor.net.ua/n3098220
 
   
 Топ комментарии
 
А я не сомневаюсь что кацапы на такое способны. Будут пытаться дискредитировать через разного типа фейк новости, пранкеров, соц сети, и пр. Для этого не нужно физически присутствовать в Америке
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Чалий розповів про чергові спроби дискредитації ним України в США.
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И придет Жириновский с жесткой рукой. Как в 1917 свергли Николашку и пришел Сталин с жесткой рукой.
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А у Жириновского рука крепкая, разработанная...Жириновский рассказал о своем первом интимном опыте - Politeka https://politeka.net ›
По словам Жириновского, один соседский мальчик постарше позвал его в сарай. Там он предложил заняться онанизмом вместе.»

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Доступно. А если санкции заменить кредитами МВФ (которые непонятно куда деваются. но понятно, кому их придётся отдавать) и тарифами, и ценами, а Кремль заменить Банковой, то Украина в это описание тоже укладывается.
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Откуда в США русский мир?когда уже закончится брехня от банковой
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А я не сомневаюсь что кацапы на такое способны. Будут пытаться дискредитировать через разного типа фейк новости, пранкеров, соц сети, и пр. Для этого не нужно физически присутствовать в Америке
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Я тоже не сомневаюсь,если фейки делают сами украинцы поддерживающие аппарат барыги
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Чалий розповів про чергові спроби дискредитації ним України в США.
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Больше чем современная украинская власть Украину не кто не дискредитирует. Но хуже всего то , что и альтернатива этой власти не хрена не лучше.
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А в цей час:

Президент США Дональд Трамп висловив подяку Саудівській Аравії за падіння цін на нафту
Про це він написав у своєму Twitter.
"Ціни на нафту знижуються. Чудово! Це як велике скорочення податків для Америки і світу. Насолоджуйтесь! $54 [за барель], було $82. Спасибі Саудівській Аравії, але давайте зробимо ще нижче!" - заявив Трамп.
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Олимпийский чемпион по версии Мосгорсуда... Скоро и на игры можно будет не ездить)
Чалий розповів про нові спроби дискредитувати Україну в США - Цензор.НЕТ 5126

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Наличие там Чалого и есть дискредитация
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧалый рассказал о новых попытках дискредитировать Украину в США
 
 
 
 
 
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