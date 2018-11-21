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 Жители Смелы продолжают блокировать дорогу на Киев из-за газовых тарифов, - "Укравтодор"

Жители города Смела Черкасской области продолжают блокировать дорогу на Киев из-за несогласия с тарифами на газоснабжение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.

Акция проходит на 198-м километре трассы Киев-Знаменка - на выезде из Смелы в направлении Киева.

"На месте происшествия обеспечения безопасности дорожного движения и охране общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, жители смели начали акцию протеста 19 ноября. Люди требуют подписания договора между КП "Смилакомунтеплоенерго" и "Нафтогазом" о списании долга, возникшего во время деятельности предыдущего предприятия.

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Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3098219
 
   
 Топ комментарии
 
Халявщики не хотят платить за газ по покращеной цене, причем дважды. Разве они подумали про онижедетя Коболева, которому может не хватить на зарплату в 2 млн гривен в месяц?
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переживаешь как теперь грося меркельше отдавать будет? Жителі Сміли продовжують блокувати дорогу на Київ через газові тарифи, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5671
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Настал критический момент, скоро принесут платёжки за ноябрь.
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Что бы лучше жить надо больше и лучше работать.
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Бережное отношение к бережно сбереженному таким должен быть девиз каждого в эти трудные времена. Дальше будет ещё хуже.
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Халявщики не хотят платить за газ по покращеной цене, причем дважды. Разве они подумали про онижедетя Коболева, которому может не хватить на зарплату в 2 млн гривен в месяц?
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А фури з продуктами в місто вони пропускають? Жители Смелы продолжают блокировать дорогу на Киев из-за газовых тарифов, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6960
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Юля прийде, газ по 1 гривні буде!
Вона багато напердить, всім хвате!
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Если рейтинг у воровки падать будет, а он будет падать, то тогда вообще начнёт визжать шо ещё доплачивать будет ))
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смотрю в топе новость, что мост вот вот рухнет
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нравоучения косатой дамы. А они то как платили до этого, что долгами обросли ?
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переживаешь как теперь грося меркельше отдавать будет?
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переживает шоб авто с Европы на халяву было, а тарифы то такое. Щас все люляботы в теме про авто с Европы на шару визжат про страшне зубожиння и про злочинну владу, бо не могут машину на халяву купить...
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А не лучше взорвать Нефтегаз со всеми ихними дармоедами.
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Объясните мне неучу, почему в ордло газ по 1,4 грн за куб, а у нас в Украине свой газ по 8,55 грн.
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Аппетит приходит во время едьі. Не хочу бьіть простою княжною, хочу бьіть владьічицей морскою.(С)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители Смелы продолжают блокировать дорогу на Киев из-за газовых тарифов, - "Укравтодор"
 
 
 
 
 
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