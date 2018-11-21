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 Не все судьи готовы к оценке обществом и хотят уходить в узкую специализацию, - Щотка о непопулярности конкурса на должности в Антикоррупционный суд

В конкурсе на должности в Верховный Суд приняло участие около 60% судей, а в Высшем антикоррупционном суде - 50%. Многие подавали документы на оба конкурса, хотя тесты проходили одновременно.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка

"В конкурсе в Верховный Суд приняло участие около 60% судей, на конкурс в Высший антикоррупционный суд документы подали 50%", - заявил он, уточнив, что в ВАС в большей степени идут криминалисты и административисты. "Некоторые кандидаты сразу регистрировались на два конкурса: и сюда, и в Верховный Суд. Эти же конкурсы идут параллельно. Как-то в один день 30 человек зарегистрировались и туда, и туда. По закону можно, нет ограничения. Хотя потом им пришлось все-таки выбрать, куда пойти и какие писать тесты", - отметил Щотка.

Он подчеркнул, что на количество поданных заявок повлияло также то, что многие судьи не хотят уходить в узкую специализацию. "И самое главное - не все готовы к постоянному повышенному вниманию и оценке своей работы обществом. Любое решение судьи в таком суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада". Это надо понимать, это надо выдерживать. Вот я, не будучи судьей ни одного суда на сегодняшний день, работая в комиссии, живу с этим уже определенное количество лет. Когда в одном случае "Ура и браво!", а в другом "Горите в аду, негодяи, от того, что вы там творите". Вот выйдет ваше интервью, посмотрите, какие будут комментарии", - поделился замглавы ВККС.

Также читайте: В Украине строится судебная система по европейским правилам, поэтому Венецианская комиссия одобрила тотальное квалифоценивание, - Щотка

Полный текст интервью со Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3098218
 
 
 Топ комментарии
 
"Не все судьи готовы к оценке обществом и хотят уходить в узкую специализацию, - Щотка о непопулярности конкурса на должности в Антикоррупционный суд"

Перевожу с судейского на человеческий: "мы еще не придумали схему как там бабки грести на карман, а за судейское место платить нужно немало".
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Уся судова система невиліковно раково-хвора.
Жодні припарки їй не допоможуть.
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Уся судова система невиліковно раково-хвора.
Жодні припарки їй не допоможуть.
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Поможет только березово-фонарное лечение)
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"Не все судьи готовы к оценке обществом и хотят уходить в узкую специализацию, - Щотка о непопулярности конкурса на должности в Антикоррупционный суд"

Перевожу с судейского на человеческий: "мы еще не придумали схему как там бабки грести на карман, а за судейское место платить нужно немало".
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Неправильно переклав.Насправді ніхто не хоче маратись в справах того ж НАБУ, оформлених з порушеннями(чи умисно?).В таких завідомо програшних справах(довгих і муроводних),виправдаєш-будеш винен,що відпустив корупціонера.Обвинувальний вирок-все одно тут чи в Європі виправдають і звинуватять в непрофесійності.Плюс купа активістів всіх мастей і помиї в ЗМІ.
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Ну и чем это противоречит моему переводу? Количество геморроя не компенсируется размером наколядованного. От и не идут. Рыночные регуляторы в действии.

Но я в наших судей верю - они обязательно шонибудь изобретут насчет этой нехорошей антикоррупции.
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не только дело в этом , они опасаются за свою жопу , придет смена власти и кое кому из них придется ответить камерой и мантией за "законные решения " по звонку с чоколадной фабрики
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Ну есть и такой момент, ну тут уж кто не рискует - тот не колядует. А там главное - до юрисдикции, с которой соглашения о выдаче нет, долететь. Остальных судей шото возможная смена власти не сильно останавливает.
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Цензор! Хватит на сегодня щеток! И так нервы не в ... дугу!
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какой же судья захочет судить судью!? Хотя там хабари будут хорошие.
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Да,засада.Конкурс на самоубийц,потерпел полное фиаско.
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Вот и весь сказ , какой конттнгент идет в судьи и зачем
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Мама,кем работает наш папа?Судьей или бухгалтером?
А то утром он мантию одевает,
а вечером деньги считает!
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так берите еще неразвращенную баблом молодежь из институтов, опыт по ходу будут приобретать (я не взятки конечно имею ввиду)... а старые коррупционеры обогатившиеся за счет судейства идут на йух они должны шконку полировать а не вкресле сидеть....
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Там проблемка еще в том, что єто могут бьі уже "наученьіе" сьіночки
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Не все судьи готовы к оценке обществом...

Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё! (с) Золотой телёнок
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а получать сотни тысяч зарплаты ВСЕ? Суки в мантиях готовы? Может кто самоотвод от зарплаты возьмет?
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Так а зачем вообще этот суд, если набирать туда будут таких как Чаус, который сбежал давно в другу страну
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Теперь понятно кого они называют иностранцами и независимыми специалистами)
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Совет судьям бесплатный.Як що не знаешь де зрада,а де перемога дiй по Закону Не всі судді готові до оцінки суспільством і хочуть іти у вузьку спеціалізацію, - Щотка про непопулярність конкурсу на посади в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 3799
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНе все судьи готовы к оценке обществом и хотят уходить в узкую специализацию, - Щотка о непопулярности конкурса на должности в Антикоррупционный суд
 
 
 
 
 
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